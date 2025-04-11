Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Хошимину: от собора до китайского квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хошимина, открывая его культурные и исторические сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
11 апр в 10:00
12 апр в 09:00
$150 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сайгону: история, культура и современность
Узнайте о богатой истории и культуре Сайгона, посетив ключевые достопримечательности города, включая Исторический музей и Храм Нефритового Будды
Начало: Отель туристов в центре города
11 апр в 08:00
12 апр в 08:00
$170 за экскурсию
Индивидуальная
День в Сайгоне: однодневная экскурсия по Хошимину
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
$122 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Парк Дам Сен»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в апреле 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Парк Дам Сен" можно забронировать 3 экскурсии от 122 до 170. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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