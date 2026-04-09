16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

увидите знаменитые храмы, католический собор Нотр Дам де Сайгон и старинный почтамт. Гид расскажет о местных традициях и посоветует лучшие места для шопинга и отдыха. Путешествие проходит в комфортном автомобиле, а входные билеты уже включены в стоимость

Описание экскурсии

Хошимин сквозь века

В начале экскурсии вы посетите Музей военной истории, посвященный вьетнамско-американской войне, или Исторический музей, повествующий о длинной и сложной судьбе города и страны. Далее зайдете в самый знаменитый и величественный храм Хошимина — Винь Нгием. А также заглянете в мастерские местных умельцев и на красочные экзотические рынки, поражающие буйством цветов и разнообразием товаров. Я расскажу, что производится и выращивается во Вьетнаме и как правильно вести себя с местными продавцами. И, конечно, посоветую лучшие места для шопинга и уютные кафе, где вы сможете насладиться традиционной вьетнамской кухней.

Городские контрасты

Хошимин соединяет старину и модерн, Восток и Запад, сверхсовременные урбанистические районы и окраины, утопающие в зелени фруктовых садов. Вы прогуляетесь по французским кварталам и увидите городскую ратушу, великолепный католический собор Нотр Дам де Сайгон, статую Девы Марии, старинный почтамт и театр. Далее проедете вдоль набережной реки Сайгон и познакомитесь с другой стороной Хошимина, с небоскребами и большими торговыми центрами. Я помогу почувствовать самобытность, разнообразие и динамику вьетнамского мегаполиса, а также раскрыть его душу и необычный характер.

Организационные детали