16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вы увидите не только главные символы города, но и достопримечательности, которые не включает стандартная обзорная экскурсия.

А еще поймете, почему Хошимин называли в старину «Жемчужиной Востока» и «Парижем Индокитая».

Я расскажу о французском и китайском районах города, которые, несмотря на глобализацию, сохранили потрясающий шарм и колорит.
От 74 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в отеле в центре города
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У этой экскурсии16 отзывов
4.81
Многоликий Сайгон
Многоликий Сайгон

Что вас ожидает

Хошимин сквозь века
В начале экскурсии вы посетите Музей военной истории, посвященный вьетнамско-американской войне, или Исторический музей, повествующий о длинной и сложной судьбе города и страны. Далее зайдете в самый знаменитый и величественный храм Хошимина — Винь Нгием. А также заглянете в мастерские местных умельцев и на красочные экзотические рынки, поражающие буйством цветов и разнообразием товаров. Я расскажу, что производится и выращивается во Вьетнаме и как правильно вести себя с местными продавцами. И, конечно, посоветую лучшие места для шопинга и уютные кафе, где вы сможете насладиться традиционной вьетнамской кухней.

Городские контрасты
Хошимин соединяет старину и модерн, Восток и Запад, сверхсовременные урбанистические районы и окраины, утопающие в зелени фруктовых садов. Вы прогуляетесь по французским кварталам и увидите городскую ратушу, великолепный католический собор Нотр Дам де Сайгон, статую Девы Марии, старинный почтамт и театр. Далее проедете вдоль набережной реки Сайгон и познакомитесь с другой стороной Хошимина, с небоскребами и большими торговыми центрами. Я помогу почувствовать самобытность, разнообразие и динамику вьетнамского мегаполиса, а также раскрыть его душу и необычный характер.

Организационные детали

  • Мы будем передвигаться в кондиционированном автомобиле. На объектах прогуливаться пешком. Экскурсия очень богатая по содержанию, но не утомительная.
  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии
Многоликий Сайгон
Многоликий Сайгон
Многоликий Сайгон
Многоликий Сайгон
Многоликий Сайгон
Многоликий Сайгон
Многоликий Сайгон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в отеле в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина.Я живу в городе Хошимине 17 лет.Стала работать гидом в 2004 году.Объездила всю страну.Я постараюсь сделать все, чтобы Вы полюбили эту страну и возвращались сюда еще много-много раз!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Спасибо большое Ирине! Все показала, рассказала!
19 января 2020
Ирина, за время экскурсии показала и рассказала нам об основных достопримечательностях Хошимина (Сайгона), информация хорошо структурирована, Ирина прекрасный рассказчик и обладает большим количеством полезной информации о Вьетнаме. Ирина, спасибо за прекрасно организованную и проведенную экскурсию.
7 января 2020
Экскурсия очень понравилась, Ирина ответила на все наши вопросы по теме Вьетнама, много узнали нового и интересного о стране. Обязательно рекомендуем экскурсию друзьям.
31 декабря 2019
Спасибо Ирине, за отлично проведённое время, было интересно и познавательно! Буду рекомендовать друзьям!
26 ноября 2019
Очень полноценная и познавательная экскурсия, рекомендую всем.
24 ноября 2019
Отлично! Всё очень понравилось. Спасибо Ирине!
17 ноября 2019
Экскурсия с Ириной вполне оправдала наши ожидания. Хотелось погулять по Сайгону с человеком, давно живущим здесь и это удалось! Ёмкая экскурсия, неутомительная поездка по удивительному городу в комфортабельном автомобиле с хорошим отзывчивым рассказчиком!
9 октября 2019
Прекрасно информированный Гид. Рекомендуем!
29 сентября 2019
Спасибо Ирине за знакомство с городом. Нам стало понятно расположение улиц и достопримечательностей. Она рассказала о многих вопросах, как еда, места для самостоятельного посещения, транспорт. Очень понравилось, что мы на машине осмотрели все основные достопримечательности, которые потом были ориентирами.
24 июля 2019
Большое спасибо Ирине за интересную и содержательную экскурсии по Сайгону и Меконгу. Для меня всегда важно, чтобы на экскурсии все было понятно, а это может предоставить не каждый гид. Для русского путешественника русский гид - это большая находка. А Ирина продемонстрировала глубокие знания предмета, хорошую русскую речь. Этому способствовало филологическое университетское образование в России и университетское образование в Сайгоне. И недаром во всех рейтингах гидов Сайгона для русских туристов Ирина первая. Я и моя коллега, с которой мы были на трех экскурсиях с Ириной очень довольны, что пригласили именно ее в качестве гида. Всем русским туристам рекомендую этого грамотного, доброжелательного, знающего гида. Вы не пожалеете!
Ещё 6 отзывов

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