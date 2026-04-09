16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Экскурсия «Многоликий Сайгон» предлагает уникальную возможность познакомиться с Хошимином, его историей и культурой.
Тур включает посещение Музея военной истории и Винь Нгием, прогулки по французским кварталам и набережной реки Сайгон. Вы читать дальшеуменьшить
увидите знаменитые храмы, католический собор Нотр Дам де Сайгон и старинный почтамт. Гид расскажет о местных традициях и посоветует лучшие места для шопинга и отдыха. Путешествие проходит в комфортном автомобиле, а входные билеты уже включены в стоимость
В начале экскурсии вы посетите Музей военной истории, посвященный вьетнамско-американской войне, или Исторический музей, повествующий о длинной и сложной судьбе города и страны. Далее зайдете в самый знаменитый и величественный храм Хошимина — Винь Нгием. А также заглянете в мастерские местных умельцев и на красочные экзотические рынки, поражающие буйством цветов и разнообразием товаров. Я расскажу, что производится и выращивается во Вьетнаме и как правильно вести себя с местными продавцами. И, конечно, посоветую лучшие места для шопинга и уютные кафе, где вы сможете насладиться традиционной вьетнамской кухней.
Городские контрасты
Хошимин соединяет старину и модерн, Восток и Запад, сверхсовременные урбанистические районы и окраины, утопающие в зелени фруктовых садов. Вы прогуляетесь по французским кварталам и увидите городскую ратушу, великолепный католический собор Нотр Дам де Сайгон, статую Девы Марии, старинный почтамт и театр. Далее проедете вдоль набережной реки Сайгон и познакомитесь с другой стороной Хошимина, с небоскребами и большими торговыми центрами. Я помогу почувствовать самобытность, разнообразие и динамику вьетнамского мегаполиса, а также раскрыть его душу и необычный характер.
Организационные детали
Мы будем передвигаться в кондиционированном автомобиле. На объектах прогуливаться пешком. Экскурсия очень богатая по содержанию, но не утомительная.
Входные билеты включены в стоимость экскурсии
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2751 туриста
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь читать дальшеуменьшить
сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз! Вьетнамские гиды из нашей команды получили образование в вузах СССР и России, хорошо говорят по-русски и уже много лет проводят экскурсии для русскоговорящих туристов.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Хотим выразить благодарность Ирине за обзорную экскурсию по Хошимину 5 апреля 2026 г. У нас была очень длительная транзитная стыковка в этом городе и нужно было провести 12 часов с читать дальшеуменьшить
пользой. На сайте я списались с Ириной, объяснила, что бы мы хотели получить от дня в Хошимине, и мы договорились. Все прошло очень хорошо! Ирина профессионал, живет во Вьетнаме уже 30 лет и знает вьетнамский язык! Очень здорово знает тонкости и нюансы нации, было много полезной информации. Но каково же было моё удивление, когда вернувшись в свою родную Пензу, я рассказала о ней своему турагенту, которая меня туда отправляла, и показав фотографию Ирины, турагент воскликнула:"Это она! 22 года назад она была тоже нашим гидом по Вьетнаму, когда там почти не было русских туристов!" Так что, если вы выберите Ирину своим гидом, то окажетесь в руках настоящего профессионала и организатора вашего путешествия!
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А
Анна
Замечательный гид Ирина провела нам 4-5 часовую экскурсию по Сайгону. Прочитав отзывы, договаривалась непосредственно с ней и не прогадала - информации много, все четко, понятно, с удовольствием отвечала на любые читать дальшеуменьшить
вопросы, человек живет здесь более 20 лет - прекрасно ориентируется в истории, местных особенностях и пр. Плюс комфортабельный транспорт и масса рекомендаций куда сходить, что попробовать. Нам очень понравилось, спасибо большое! После мы у Ирины же забронировали экскурсию в дельту реки Меконг, лично она не смогла, с нами поехала мадам Бик и это было очень здорово- один день мы слушали русскоязычного гида, второй - вьетнамского, которая рассказывала историю, уклад жизни уже со стороны непосредственно местного жителя на очень хорошем русском языке! в общем, за два дня все основное посмотрели, остались довольны и вам советуем!)
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Я
Яна
У нас было всего два дня в Хошимине, хотели познакомиться с главными достопримечательностями города. Ирина достаточно быстро организовала экскурсию (меньше чем за день). Нашим гидом была мадам Хонг (Роза) — читать дальшеуменьшить
очень дружелюбная и вовлеченная женщина. Она хорошо разговаривает по-русски, интересно рассказывает, готова ответить на любой вопрос. По нашей просьбе Роза задержалась с нами после экскурсии и показала магазины, которые нас интересовали. Мы отлично провели время и познакомились с городом. Особое впечатление произвел Музей жертв войны. Роза очень трепетно рассказала о трагедии, которую пережил вьетнамский народ. Жаль, что у нас было мало времени, с удовольствием сходили бы на ещё одну экскурсию с этим гидом.
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Е
Екатерина
Хотя и располагали несколькими часами, познакомиться с городом удалось обстоятельно. Маршрут был спланирован детально, так, что даже дождь (непродолжительный) не нарушил планы. В Хошимине есть, что посмотреть - и в читать дальшеуменьшить
этом нам помог наш замечательный, профессиональный, опытный гид Ирина. Её основательные знания предоставили возможность рассмотреть город, проникнуться его историей и историей Вьетнама, а также традициями, культурой, кухней с огромным интересом. Будет удобный случай - обязательно продолжим осмотр и знакомство! Ещё и родных и друзей привезём, так как предложенный формат будет интересен разным возрастным аудиториям. Спасибо большое!
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Е
Евгения
У нас был прекрасный экскурсовод Коля! Отлично по наполнению, атмосфере и отношению!! Благодарим за прекрасное времяпрепровождение!
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С
Сергей
Неплохая обзорная поездка для ознакомления с городом. неожиданно понравилось на лаковой фабрике-даже купили картинку. жаль Нотр Дамм на реконструкции. в музее войны фото не для всех… жестковато! Роза старалась по максимуму ответить на все наши многочисленные вопросы!