Сайгон — огромный мегаполис, который никогда не спит. Город расправляет свои плечи с наступлением темноты и переливается многоцветной мозаикой подсветки.
Мы проведём этот вечер в контрастных локациях: посетим ночные рынки, бары, смотровые площадки в старых и новых районах. Посмотрим на город снизу, сверху, изнутри и со стороны. Будет красиво, вкусно и интересно!
Мы проведём этот вечер в контрастных локациях: посетим ночные рынки, бары, смотровые площадки в старых и новых районах. Посмотрим на город снизу, сверху, изнутри и со стороны. Будет красиво, вкусно и интересно!
Описание экскурсии
Мы посетим высотный панорамный бар, где выпьем по бокальчику фирменного коктейля — и рассмотрим город с высоты.
Осмотрим самый старый уличный рынок города, которому уже больше трёхсот лет.
Заглянем на новый огромный ночной базар, пройдёмся по рядам и познакомимся с самым популярным стрит-фудом (и даже кое-что попробуем).
Сделаем несколько фотографий на память на старинном французском мосту.
Полюбуемся новыми городскими районами на противоположном берегу реки Сайгон и загадаем желание на мосту Любви.
Прокатимся по вантовому мосту и посмотрим на кораблики, курсирующие по реке Сайгон.
Наконец, заедем в модное кафе и продегустируем знаменитый кофе с яйцом.
А ещё вы узнаете:
- о колониальном периоде Сайгона
- об интересных подробностях из жизни мировых знаменитостей, которые здесь жили или бывали
- про детство французского национального героя — имя его сейчас известно всему миру
- как французы начали выращивать кофе во Вьетнаме.
- почему наш город сравнивают не только с Парижем, но и с Венецией
- где в наши дни живут местные нувориши
- и что ест и пьёт простой народ
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на Toyota Innova, Ford Transit, Hyundai Starex или Hyundai Solati (в зависимости от размера группы), коктейль в баре, кофе, дегустация 2 блюд
- Экскурсия подходит взрослым и детям старше 14
- Мы заберём вас из центра. Если экскурсию нужно начать из аэропорта или удалённого района — обсудим детали в переписке
- Порядок посещения локаций может быть немного изменён
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 2138 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
Входит в следующие категории Хошимина
Похожие экскурсии из Хошимина
Билет на борт
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Завтра в 19:00
1 дек в 19:00
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Начните своё путешествие в Хошимин с комфортом и без стресса благодаря нашему индивидуальному трансферу из аэропорта с англоговорящим водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $100 за человека