Сайгон — огромный мегаполис, который никогда не спит. Город расправляет свои плечи с наступлением темноты и переливается многоцветной мозаикой подсветки. Мы проведём этот вечер в контрастных локациях: посетим ночные рынки, бары, смотровые площадки в старых и новых районах. Посмотрим на город снизу, сверху, изнутри и со стороны. Будет красиво, вкусно и интересно!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $250 за человека

Описание экскурсии

Мы посетим высотный панорамный бар, где выпьем по бокальчику фирменного коктейля — и рассмотрим город с высоты.

Осмотрим самый старый уличный рынок города, которому уже больше трёхсот лет.

Заглянем на новый огромный ночной базар, пройдёмся по рядам и познакомимся с самым популярным стрит-фудом (и даже кое-что попробуем).

Сделаем несколько фотографий на память на старинном французском мосту.

Полюбуемся новыми городскими районами на противоположном берегу реки Сайгон и загадаем желание на мосту Любви.

Прокатимся по вантовому мосту и посмотрим на кораблики, курсирующие по реке Сайгон.

Наконец, заедем в модное кафе и продегустируем знаменитый кофе с яйцом.

А ещё вы узнаете:

о колониальном периоде Сайгона

об интересных подробностях из жизни мировых знаменитостей, которые здесь жили или бывали

про детство французского национального героя — имя его сейчас известно всему миру

как французы начали выращивать кофе во Вьетнаме.

почему наш город сравнивают не только с Парижем, но и с Венецией

где в наши дни живут местные нувориши

и что ест и пьёт простой народ

Организационные детали