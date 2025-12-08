Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
«Далее проедете вдоль набережной реки Сайгон и познакомитесь с другой стороной Хошимина, с небоскребами и большими торговыми центрами»
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
«Пройдёте мимо современных небоскрёбов, бросите взгляд на набережную реки Сайгон и новые микрорайоны на её противоположном берегу»
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни ночного Сайгона
Оценить темперамент и ритм Хошимина на вечерней прогулке
«Полюбуемся новыми городскими районами на противоположном берегу реки Сайгон и загадаем желание на мосту Любви»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:00
от $250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNadezda8 декабря 2025У нас был молодой человек Коля. Информация была подана хорошо про все объекты, которые были по маршруту, но из-за нехватки словарного запаса иногда не мог в полном объёме дать развёрнутый ответ на вопросы про город. Чуть практики и будет отлично!
- ЕЕлена7 декабря 2025Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
- ИИрина3 декабря 2025Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
- ЕЕвгений17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
- ААлексей15 ноября 2025Прошли с гидом Виктором по историческому центру Сайгона. Организатор предусмотрительно написала, что лучше брать начало экскурсии в 8-9 утра, поскольку
- ЕЕлена7 ноября 2025Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
- ССветлана21 октября 2025Первый раз были во Вьетнаме. Отдых был на побережье и без экскурсий. В Хошимин попали благодаря сложной логистике, а также
- ААндрей21 октября 2025Экскурсию проводил гид Виктор. Прекрасный экскурсовод,эрудированный,тактичный, учтивый,хорошо осведомлённый о всех нюансах современного Хошимина, практически энциклопедические знания о истории города и
- ЛЛилия9 октября 2025Легкая обзорная экскурсия по основным местам центра
- ЭЭльвира28 сентября 2025Очень интересно, колоритно, много истории. С нами был гид Ник - рекомендую 👌
- ЯЯрослав27 сентября 2025Хочется поделиться восторгом от экскурсии, которая состоялась 26 сентября 2025 года и стала настоящим украшением нашей поездки в Хошимин! Нашим
- ААрина18 сентября 2025Очень интересная экскурсия! Не просто посмотрели основные достопримечательности, но и узнали много о повседневной жизни жителей Вьетнама.
- ЮЮлия14 сентября 2025Оооочень понравилось! Рекомендую 😍 узнали очень много нового о стране и городе.
- ООльга5 сентября 2025Отличная экскурсия: продуманный маршрут, комфортный автобус с грамотным местным водителем (вьетнамский трафик - отдельная достопримечательность). Дополнительный плюс: билингвальный гид, это
- ССергей25 августа 2025У нас был гид Виктор. Он вьетнамец, изучал язык в Витебске. Такого хорошего русского языка от иностранца, мы давно не
- ААлександр15 августа 2025Отличная экскурсия. Очень хороший русский у вьетнамского гида.
- ЮЮлия5 августа 2025Добрый день! Ирина замечательный, опытный экскурсовод, грамотная речь, прекрасное знание истории Вьетнама. Мы выбрали для посещения исторический музей, это очень
- ММария31 июля 2025Все очень, понравилось!
Спасибо, Виктор!
- TTatiana18 июля 2025Были в Сайгоне все один день, хотелось провести его с пользой. Благодаря Ирине и ее команде нам это удалось. У
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Хошимине, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Хошимина. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025