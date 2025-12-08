Мои заказы

Экскурсии по набережной Хошимина

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Хошимине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Сайгон
На машине
4 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
«Далее проедете вдоль набережной реки Сайгон и познакомитесь с другой стороной Хошимина, с небоскребами и большими торговыми центрами»
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
«Пройдёте мимо современных небоскрёбов, бросите взгляд на набережную реки Сайгон и новые микрорайоны на её противоположном берегу»
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Огни ночного Сайгона
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни ночного Сайгона
Оценить темперамент и ритм Хошимина на вечерней прогулке
«Полюбуемся новыми городскими районами на противоположном берегу реки Сайгон и загадаем желание на мосту Любви»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:00
от $250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadezda
    8 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    У нас был молодой человек Коля. Информация была подана хорошо про все объекты, которые были по маршруту, но из-за нехватки словарного запаса иногда не мог в полном объёме дать развёрнутый ответ на вопросы про город. Чуть практики и будет отлично!
  • Е
    Елена
    7 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
  • И
    Ирина
    3 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
    Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
    такое короткое время не посетить по жаре столько мест. Нас возил комфортный автобус с кондиционером. Понятно, что время у тебя ограниченно на осмотр, но для первого знакомства вполне достаточно. Спасибо. Я рекомендую.

  • Е
    Евгений
    17 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
  • А
    Алексей
    15 ноября 2025
    Прогулка по исторической части Хошимина
    Прошли с гидом Виктором по историческому центру Сайгона. Организатор предусмотрительно написала, что лучше брать начало экскурсии в 8-9 утра, поскольку
    позднее уже будет очень душно, и это правда. Изначально хотели брать начало в 11, но ходить 2 часа в это время по жаре и духоте было бы совсем сложно.

    По содержанию прошли все главные достопримечательности - старые колониальные здания (даже отправили из здания французской почты открытки домой), обсудили современные постройки. Виктор также посоветовал хорошие места, где можно попробовать вьетнамскую и европейскую кухню. Впечатления от экскурсии хорошие, но обязательно берите головные уборы и воду (хотя по бутылке воды Виктор предоставил сам)

  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
  • С
    Светлана
    21 октября 2025
    Прогулка по исторической части Хошимина
    Первый раз были во Вьетнаме. Отдых был на побережье и без экскурсий. В Хошимин попали благодаря сложной логистике, а также
    хотелось поближе познакомиться со страной и городом. Выбор был сделан в пользу пешеходной экскурсии. Однако, Ирина предложила нам заменить пешеходную на автомобильную и мы это оценили, т. к. пешеходная при данной погоде была для нас пыткой, учитывая то, что после экскурсии у нас был продолжительный полет. А так, мы с удовольствием посетили все важные точки. Ирина давно живет во Вьетнаме и много знает о стране. Спасибо.

  • А
    Андрей
    21 октября 2025
    Прогулка по исторической части Хошимина
    Экскурсию проводил гид Виктор. Прекрасный экскурсовод,эрудированный,тактичный, учтивый,хорошо осведомлённый о всех нюансах современного Хошимина, практически энциклопедические знания о истории города и
    вообще Вьетнама,отличное знание русского языка с пониманием юмора,тонкостей и различных моментов,недоступных для недавно изучающих язык. Великолепный гид,отличная компания,восхитительная экскурсия,я в восторге!

  • Л
    Лилия
    9 октября 2025
    Многоликий Сайгон
    Легкая обзорная экскурсия по основным местам центра
  • Э
    Эльвира
    28 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересно, колоритно, много истории. С нами был гид Ник - рекомендую 👌
  • Я
    Ярослав
    27 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Хочется поделиться восторгом от экскурсии, которая состоялась 26 сентября 2025 года и стала настоящим украшением нашей поездки в Хошимин! Нашим
    гидом была миссис Бик, и это был невероятный успех!
    С первых же минут миссис Бик расположила к себе не только глубокими знаниями, но и своей удивительной энергетикой, а также прекрасным знанием русского языка. Она не просто рассказывала сухие факты о Дворце Воссоединения, соборе Нотр-Дам и центральном почтамте. Она оживляла историю, наполняя ее личными историями, легендами и теплым юмором, ответила на все наши вопросы о буддизме. Чувствовалось, что она не просто работает гидом, а искренне любит этот город и хочет разделить эту любовь с нами.

    Отдельно хочу отметить идеальную организацию. Маршрут был выстроен очень логично, без лишней спешки, но мы успели увидеть все самое главное. Миссис Бик мастерски ориентировалась в городской суете, показала нам не только парадные достопримечательности, но и уютные уголки, скрытые от глаз большинства туристов. Ее совет аыпить вьетнамский кофе с яйцом после экскурсии был просто блестящим!
    Эта экскурсия подарила нам не просто набор впечатлений, а целостное понимание Хошимина — города с сложной историей, невероятной энергией и гостеприимными жителями. И огромная заслуга в этом — миссис Бик!!!

  • А
    Арина
    18 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересная экскурсия! Не просто посмотрели основные достопримечательности, но и узнали много о повседневной жизни жителей Вьетнама.
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Оооочень понравилось! Рекомендую 😍 узнали очень много нового о стране и городе.
  • О
    Ольга
    5 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Отличная экскурсия: продуманный маршрут, комфортный автобус с грамотным местным водителем (вьетнамский трафик - отдельная достопримечательность). Дополнительный плюс: билингвальный гид, это
    позволяет помимо экскурсионного контента задать кучу вопросов о жизни глазами вьетнамцев. Нам очень понравился Сайгон и в целом Вьетнам, и в 1ю очередь это заслуга нашего гида миссис Бик.

  • С
    Сергей
    25 августа 2025
    Многоликий Сайгон
    У нас был гид Виктор. Он вьетнамец, изучал язык в Витебске. Такого хорошего русского языка от иностранца, мы давно не
    слышали. Абсолютно точно и структурировано преподал весь материал. Великолепный, чистейший миниавтобус (нас было двое). По ходу поездки захотели выпить кофе. Привез в шикарную несетевую кофейню. По времени никакого напряга. Минут сорок даже перегуляли. Спасибо огромное, и конечно всем советуем)

  • А
    Александр
    15 августа 2025
    Прогулка по исторической части Хошимина
    Отличная экскурсия. Очень хороший русский у вьетнамского гида.
  • Ю
    Юлия
    5 августа 2025
    Многоликий Сайгон
    Добрый день! Ирина замечательный, опытный экскурсовод, грамотная речь, прекрасное знание истории Вьетнама. Мы выбрали для посещения исторический музей, это очень
    круто, многострадальный вьетнамский народ сохранил свою самобытность и культуру. Очень комфортно было путешествовать на автомобиле, с кондиционером. Рекомендуем именно автомобильную экскурсию, так как погода очень жаркая и повышенная влажность. Ирина показала местечко, где совершенно изумительный кофе с яйцом. Ирина помогла нам приобрести билеты на театральное представление кукольного театра и много дала рекомендаций по Сайгону. Открыла новую страничку в нашей семейной истории путешествий! Наш выбор экскурсовода был самым правильным!

  • М
    Мария
    31 июля 2025
    Многоликий Сайгон
    Все очень, понравилось!
    Спасибо, Виктор!
  • T
    Tatiana
    18 июля 2025
    Многоликий Сайгон
    Были в Сайгоне все один день, хотелось провести его с пользой. Благодаря Ирине и ее команде нам это удалось. У
    нас был гид Мистер Чиен (в "русском миру" - Виктор). Гид встретил нас в аэропорту, и мы отправились в самый центр Хошимина. Мы посетили музей жертв Вьетнамской войны, узнали много нового, подчас шокирующего. Мистер Чиен подробно рассказывал о разных этапах истории Вьетнама, провел нас по залам музея и экспозиции на улице. Чтобы немного оправиться от впечатлений, мы решили пообедать: гид посоветовал ресторанчик: было не дешево, но очень атмосферно и невероятно вкусно. Ресторанчик был устроен так, что можно было наблюдать как готовят блюда, из чего блюда состоят: а это уйма красок и продуктов, которые для нас - экзотика. Одним словом, оно того стоило. После обеда мы погуляли по городу: посетили нулевую отметку, главпочтамт, рынок, очень интересный магазин местного шоколада, увидели Нотрдам де Сайгон, памятник Хошимину, здание администрации, а также парки, фонтаны, деловые центры. Настоящей изюминкой нашего путешествия стало посещение мастерской художественной вышивки. Это не возможно описать словами! Это надо просто увидеть! За каждым из этих мест - история. И Мистер Чиен нам эти истории рассказал!
    Конечно, один день для Сайгона - это очень мало, но главное - мы для себя поняли: мы хотим побывать тут снова! Спасибо!

