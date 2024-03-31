I Ivan Прогулка по исторической части Хошимина Ирина давно живет в Сайгоне, прекрасно знает историю города и страны в целом, экскурсия была пешей,лучше начинать в 7:30-8,будет не так жарко.

С Степан Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле Отличное времяпровождение! Только положительные эмоции! Рекомендую.

Е Евгений Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле Мне понравилось, но я был один, скучновато. В целом приятная прогулка было, но быстро кончилась.

Н Наталья Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле Великолепное владение русским языком. Позновательно.