1 чел.
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Билет на борт
2.5 часа
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
«Наслаждаясь вечерней прохладой от Сайгона, за два с половиной часа вы рассмотрите визитные карточки Хошимина в эффектной подсветке, попробуете блюда традиционной вьетнамской кухни и посмотрите шоу народных танцев»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
«Экскурсию можно провести в любое время начиная с 8 утра и до 18 вечера»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон: волшебный вечер
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту корабля, плывущего по живописной реке Сайгон в Хошимине
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
«Свободные вечерние часы в городе Хошимине мы сможем заполнить развлекательной программой и вкусным ужином на корабле курсирующем по реке Сайгон»
Расписание: каждый день с 19ч
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIvan31 марта 2024Ирина давно живет в Сайгоне, прекрасно знает историю города и страны в целом, экскурсия была пешей,лучше начинать в 7:30-8,будет не так жарко.
- ССтепан4 марта 2024Отличное времяпровождение! Только положительные эмоции! Рекомендую.
- ЕЕвгений30 января 2024Мне понравилось, но я был один, скучновато. В целом приятная прогулка было, но быстро кончилась.
- ННаталья31 декабря 2023Великолепное владение русским языком. Позновательно.
- ААлександр7 декабря 2023Отличная экскурсия с легкой подачей материала. Ирина много лет живет во Вьетнаме и отвечает на все возможные вопросы. Спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
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