Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
2 июн в 07:00
от $100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по старому Хошимину
Насладитесь неспешной прогулкой по исторической части Хошимина, где сохранились элементы вьетнамской старины и французского влияния
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 17ч
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$100 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения15 мая 2025Эта экскурсия стала нашей первой в Хошимине (Сайгоне). Мы только приехали в отель и сразу через пару часов пошли на
- ННаталья13 мая 2025Экскурсию проводил не Тимур. Вьетнамец (к сожалению не запомнила имя), говорил по-русски вполне хорошо. И экскурсию тоже провел хорошо.
- ГГалина2 апреля 2025Нашим экскурсоводом была Ирина - чудесный знающий рассказчик. Готова отвечать на вопросы, обладает глубокими знаниями о культуре и истории. Мы
- ППопова2 апреля 2025Экскурсия нам очень понравилась, все было хорошо организованно, подача машины во время. Огромное спасибо гиду за интересный рассказ, посещение интересных мест города и всей компании.
- ДДарья1 апреля 2025Супер гид Mr Chinh. Рассказал много интересного про Хошимин и Вьетнам в целом. Гид учел наши пожелания по локациям, ответил на все вопросы, провел по основным местам. Экскурсия прошла быстро и интересно
- ИИрина19 февраля 2025Спасибо за интересную, познавательную и комфортную экскурсию! Ирина отлично владеет материалом и развернуть отвечает на любой вопрос. Все прошло замечательно!
- IIgor13 марта 2024Все было хорошо и интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Рынок Бен Тхань»
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