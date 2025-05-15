Рынок Бен Тхань – экскурсии в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынок Бен Тхань» в Хошимине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
На машине
На микроавтобусе
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
2 июн в 07:00
от $100 за всё до 6 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Пешеходная прогулка по исторической части города Хошимин (бывший Сайгон)
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по старому Хошимину
Насладитесь неспешной прогулкой по исторической части Хошимина, где сохранились элементы вьетнамской старины и французского влияния
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 17ч
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$100 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    15 мая 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Эта экскурсия стала нашей первой в Хошимине (Сайгоне). Мы только приехали в отель и сразу через пару часов пошли на
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    экскурсию. Нашим гидом стал Герман, с которым мы обошли центр города, узнали много нового как с исторической точки зрения, так и с точки зрения жизни современного Вьетнама. Герман очень доброжелательный человек, вьетнамец по происхождению, но отлично говорит по-русски. У него большой опыт ведения экскурсий, он отвечает на все вопросы. Не было вопроса, на который бы Герман не знал ответа. Также гид сам предлагал фотографировать нас в красивых местах, благодаря чему у нас осталось много красивых фотографий! На следующий день у нас с Германом была также экскурсия по реке Меконг, которая также прошла великолепно. Мы бы с удовольствием пошли еще на экскурсии с таким замечательным экскурсоводом! Надеемся вернуться еще во Вьетнам и посетить новые экскурсии. Спасибо организатору Тимуру, спасибо гиду Герману!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Экскурсию проводил не Тимур. Вьетнамец (к сожалению не запомнила имя), говорил по-русски вполне хорошо. И экскурсию тоже провел хорошо.
  • Г
    Галина
    2 апреля 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Нашим экскурсоводом была Ирина - чудесный знающий рассказчик. Готова отвечать на вопросы, обладает глубокими знаниями о культуре и истории. Мы
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    были ограничены по времени, экскурсию брали с ребенком 8 лет. Ей тоже было интересно, понятная подача информации. Увидели такой разный Хошимин, так же Ирина учла наши пожелания о покупке специй, мы заехали на рынок. Мы очень довольны! Спасибо за профессиональный подход!

    Нашим экскурсоводом была Ирина - чудесный знающий рассказчик. Готова отвечать на вопросы, обладает глубокими знаниями оНашим экскурсоводом была Ирина - чудесный знающий рассказчик. Готова отвечать на вопросы, обладает глубокими знаниями оНашим экскурсоводом была Ирина - чудесный знающий рассказчик. Готова отвечать на вопросы, обладает глубокими знаниями оНашим экскурсоводом была Ирина - чудесный знающий рассказчик. Готова отвечать на вопросы, обладает глубокими знаниями о
  • П
    Попова
    2 апреля 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Экскурсия нам очень понравилась, все было хорошо организованно, подача машины во время. Огромное спасибо гиду за интересный рассказ, посещение интересных мест города и всей компании.
  • Д
    Дарья
    1 апреля 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Супер гид Mr Chinh. Рассказал много интересного про Хошимин и Вьетнам в целом. Гид учел наши пожелания по локациям, ответил на все вопросы, провел по основным местам. Экскурсия прошла быстро и интересно
  • И
    Ирина
    19 февраля 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Спасибо за интересную, познавательную и комфортную экскурсию! Ирина отлично владеет материалом и развернуть отвечает на любой вопрос. Все прошло замечательно!
  • I
    Igor
    13 марта 2024
    Пешеходная прогулка по исторической части города Хошимин (бывший Сайгон)
    Все было хорошо и интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Рынок Бен Тхань»

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  2. Оперный театр
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в мае 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Рынок Бен Тхань" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 100. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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