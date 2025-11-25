Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Попробовать азиатские деликатесы, переночевать на борту корабля и пролететь над деревьями
Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённости
1 мар в 08:00
$2290 за человека
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
4 дек в 08:00
18 дек в 08:00
$2490 за человека
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра
Начало: Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорё...
2 фев в 12:00
155 000 ₽ за человека
