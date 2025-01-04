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Авторский тур
13 дней
Такой разный Вьетнам: экскурсии и каньонинг, дайвинг и пляжный отдых
Понырять с аквалангом и спуститься с водопада, расслабиться в SPA и совершить треккинг по пустыне
Начало: Хошимин, аэропорт, время зависит от времени вашего...
«Через 4 часа пути разместимся в отеле и — скорее на пляж»
4 янв в 08:00
$2 340 за человека
Авторский тур
13 дней
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра
Начало: Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорё...
«Каждое утро будем начинать дыхательными и энергетическими практиками, а затем загорать на лучших пляжах острова или знакомиться с главными локациями курорта»
3 фев в 10:00
155 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
Оказаться в «Руках Бога», запустить плавучий фонарик в местной Венеции и прокатиться в лодке-корзине
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
«При этом у вас останется время на пляжный отдых в Дананге»
9 авг в 08:00
15 авг в 08:00
$1 790 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Пляжи»
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