6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
6 мар в 08:00
18 мар в 08:00
$2590 за человека
Такой разный Вьетнам: экскурсии, каньонинг и пляжный отдых
Спуститься с водопада, расслабиться в спа и совершить треккинг по пустыне
Начало: Хошимин, аэропорт, время зависит от времени вашего...
2 мар в 08:00
$3100 за человека
Большое путешествие по югу Вьетнама: национальные парки, водные прогулки и отдых у моря
Насладиться заповедной природой и познакомиться с культурой, древней архитектурой, флорой и фауной
Начало: Аэропорт Хошимина, 15:00
29 дек в 15:00
7 мар в 15:00
186 800 ₽ за человека
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Хошимине в декабре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 3 тура от 2590 до 186 800. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
