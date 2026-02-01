6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
18 мар в 08:00
2 апр в 08:00
$2590 за человека
Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
Оказаться в «Руках Бога», запустить плавучий фонарик в местной Венеции и прокатиться в лодке-корзине
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
15 мар в 08:00
29 мар в 08:00
$2390 за человека
Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
26 фев в 08:00
12 мар в 08:00
$2490 за человека
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом (в мини-группе)
Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
24 фев в 08:00
$1400 за человека
Такой разный Вьетнам: экскурсии, каньонинг и пляжный отдых
Спуститься с водопада, расслабиться в спа и совершить треккинг по пустыне
Начало: Хошимин, аэропорт, время зависит от времени вашего...
4 янв в 08:00
$3090 за человека
Большое путешествие по югу Вьетнама: национальные парки, водная прогулка и отдых у моря
Насладиться заповедной природой и познакомиться с культурой, древней архитектурой, флорой и фауной
Начало: Аэропорт Хошимина, 15:00
7 мар в 15:00
28 мар в 15:00
186 800 ₽ за человека
