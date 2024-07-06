12 дней
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
16 янв в 08:00
7 фев в 08:00
$2250 за человека
12 дней
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
16 янв в 08:00
13 фев в 08:00
$2390 за человека
12 дней
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
20 фев в 10:00
6 мар в 08:00
$1100 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина6 июля 2024Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌 От встречи в аэропорту, все 12
- ИИрина15 сентября 2023Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
- ММарина25 мая 2023Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Туры на 23 февраля»
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