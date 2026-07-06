Из Камрани - в туннели Кучи на комфортабельном ночном автобусе
По местам, хранящим следы и истории партизанской войны
Приглашаем оставить на время шезлонг и море, чтобы нырнуть в другой Вьетнам — стремительный, шумный, непохожий на курортный. Всего одна ночь в автобусе — и вы окажетесь в местах, где когда‑то решалась судьба войны. Не просто побываете в музее под открытым небом, а увидите его глазами местных жителей.
Описание экскурсии
Ночь перед выездом
17:30 — посадка на спальный автобус в Камрани. Вы едете лёжа, дорога пройдёт незаметно: можно выспаться и встретить утро бодрым.
Основной день — Хошимин и Кучи
6:00–7:30 — прибытие, встреча с гидом, завтрак в местном кафе (оплачивается отдельно)
7:30–13:00 — поездка в туннели Кучи
Фильм‑погружение «Героические партизаны»
Прогулка по джунглям: десятки видов ловушек, скрытые выходы, вентиляция‑термитник
Воронки от B‑52, трофейная техника, подбитый танк
Спуск в туннель (участок 40 см — по желанию)
Стрельбище: АК‑47 или M60 (от $10 за 10 патронов)
Обед партизана: маниок, арахисовая соль, чай
13:00–14:00 — возвращение в Хошимин, обед в городе (оплачивается отдельно)
14:00–18:00 — свободное время
Вид на город с Bitexco Financial Tower
Улица Dong Khoi с дизайнерскими бутиками
Скрытые кафе в колониальных особняках
19:00–20:00 — посадка на спальный автобус, обратный путь в Камрань
Следующее утро
7:00 — прибытие в Камрань
О чём поговорим в пути
Невидимый фронт. Как при тотальном превосходстве авиации и техники партизаны построили сотни км подземных ходов
Жизнь под землёй. Под толщей грунта не только воевали — здесь рождались дети, играли свадьбы, ставили спектакли. Вы узнаете, что такое «кухня Хоанг Кам» и как удавалось готовить, не оставляя следов
Секреты ловушек. Бамбук, старые шины и острая смекалка — этого хватило, чтобы противостоять радарам и датчикам движения. Гид покажет, как работали самые эффективные конструкции
Современный Хошимин. Почему вьетнамцы пьют кофе литрами, как выживать в хаосе уличного движения и чем живёт молодёжь в городе, который никогда не спит
Организационные детали
Что включено
Спальный автобус Камрань — Хошимин — Камрань
Трансфер по Хошимину и до туннелей на современном авто с кондиционером
Входные билеты в исторический комплекс Кучи
Дегустация чая и маниока
После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.
Оплачивается отдельно
Завтрак — от $5
Обед — от $10
Стрельба на полигоне — от $10 за 10 патронов
Полезно знать
Программа будет интересна детям с 6–7 лет. Однако учитывайте длительную дорогу на автобусе
Прохождение подземного участка туннеля высотой 40 см — полностью на ваше усмотрение. Если у вас клаустрофобия, проблемы с коленями или спиной, вы можете остаться наверху и осмотреть входы снаружи
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2430 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст.
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будет интересно! Мы не пересказываем сухие даты, а объясняем, как прошлое сформировало характер современного Вьетнама. Приоткрываем завесу повседневности: от семейного уклада до мест, скрытых от массового туриста. Национальную кухню показываем как часть души народа — учим не просто пробовать блюда, а понимать смыслы и традиции за каждым вкусом.
В своей работе делаем ставку на интеллектуальный комфорт и индивидуальный ритм. Тонко чувствуем интересы: когда стоит углубиться в философские размышления и факты, а когда — дать вам время насладиться моментом. Вы не просто посещаете объекты, а проживаете настоящий вьетнамский день в компании эрудированного и надёжного друга.
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