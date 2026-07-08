Это идеальный телепорт для тех, кто хочет за короткое время увидеть два абсолютно разных лица Вьетнама. Вы ощутите спокойствие у подножия женской статуи Будды. Оцените мощь города мостов Дананга.
И проведёте атмосферный вечер в Хойане: пройдёте по следам японских самураев и китайских купцов и встретите закат среди тысяч бумажных фонариков.
Описание экскурсии
19:30 — отправление из Камрани на комфортабельном слипбасе
6:00–7:30 — прибытие в Дананг, встреча с гидом и завтрак (традиционный кофе и суп)
8:00 — храмовый комплекс Линь Унг. Посещение полуострова Сон Ча и осмотр гигантской статуи Леди Будды (67 метров), охраняющей покой моряков
10:00 — Мраморные горы. Исследование пещерных храмов и панорамных площадок на вершине горы Воды
12:00 — переезд в Хойан — старинный город-порт
13:00 — обед. Вы попробуете уникальные специалитеты Хойана
14:30 — экскурсия по Старому городу: японский мост, дом купца Тан Ки, зал собраний Фук Киен и яркий городской рынок. Время для фото среди жёлтых стен и закупки шёлковых фонариков
17:30 — выезд в Дананг. Мы покидаем уютный Хойан и возвращаемся в современный мегаполис
18:15 — мост Дракона. Вы увидите 666-метрового стального дракона, который стал символом мощи Дананга
19:00–20:00 — трансфер к автобусу и отправление обратно в Камрань. Прибытие в город ориентировочно в 7:00.
Вас ждёт не просто осмотр локаций, а погружение в культурный код Центрального Вьетнама.
Вы узнаете:
почему Дананг называют городом под защитой Леди Будды и как вера в богиню милосердия помогает местным рыбакам выживать в сезон тайфунов
как буддийские монахи использовали пещеры для медитаций и ритуалов
как на одной маленькой улице Хойана уживались японские самураи, китайские торговцы и португальские миссионеры
как климат и суеверия сформировали вьетнамский быт
почему дома во Вьетнаме такие узкие и длинные
как Дананг избавился от репутации военной базы и стал самым прогрессивным мегаполисом страны
Организационные детали
В стоимость включено: билеты на слипбас по маршруту Камрань — Дананг — Камрань, трансфер на минивэне с кондиционером по всем достопримечательностям в Дананге и Хойане, входные билеты на все объекты, обед в ресторане в Хойане, питьевая вода по пути
Отдельно оплачивается: завтрак в Дананге (от $5 за чел.) и ужин перед отправлением в Нячанг (по желанию)
Программа 6+
Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени
С вами будет один из гидов нашей команды
После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2435 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст.
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будет интересно! Мы не пересказываем сухие даты, а объясняем, как прошлое сформировало характер современного Вьетнама. Приоткрываем завесу повседневности: от семейного уклада до мест, скрытых от массового туриста. Национальную кухню показываем как часть души народа — учим не просто пробовать блюда, а понимать смыслы и традиции за каждым вкусом.
В своей работе делаем ставку на интеллектуальный комфорт и индивидуальный ритм. Тонко чувствуем интересы: когда стоит углубиться в философские размышления и факты, а когда — дать вам время насладиться моментом. Вы не просто посещаете объекты, а проживаете настоящий вьетнамский день в компании эрудированного и надёжного друга.
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