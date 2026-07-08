Это идеальный телепорт для тех, кто хочет за короткое время увидеть два абсолютно разных лица Вьетнама. Вы ощутите спокойствие у подножия женской статуи Будды. Оцените мощь города мостов Дананга. И проведёте атмосферный вечер в Хойане: пройдёте по следам японских самураев и китайских купцов и встретите закат среди тысяч бумажных фонариков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $450 за человека

Описание экскурсии

19:30 — отправление из Камрани на комфортабельном слипбасе

6:00–7:30 — прибытие в Дананг, встреча с гидом и завтрак (традиционный кофе и суп)

8:00 — храмовый комплекс Линь Унг. Посещение полуострова Сон Ча и осмотр гигантской статуи Леди Будды (67 метров), охраняющей покой моряков

10:00 — Мраморные горы. Исследование пещерных храмов и панорамных площадок на вершине горы Воды

12:00 — переезд в Хойан — старинный город-порт

13:00 — обед. Вы попробуете уникальные специалитеты Хойана

14:30 — экскурсия по Старому городу: японский мост, дом купца Тан Ки, зал собраний Фук Киен и яркий городской рынок. Время для фото среди жёлтых стен и закупки шёлковых фонариков

17:30 — выезд в Дананг. Мы покидаем уютный Хойан и возвращаемся в современный мегаполис

18:15 — мост Дракона. Вы увидите 666-метрового стального дракона, который стал символом мощи Дананга

19:00–20:00 — трансфер к автобусу и отправление обратно в Камрань. Прибытие в город ориентировочно в 7:00.

Вас ждёт не просто осмотр локаций, а погружение в культурный код Центрального Вьетнама.

Вы узнаете:

почему Дананг называют городом под защитой Леди Будды и как вера в богиню милосердия помогает местным рыбакам выживать в сезон тайфунов

как буддийские монахи использовали пещеры для медитаций и ритуалов

как на одной маленькой улице Хойана уживались японские самураи, китайские торговцы и португальские миссионеры

как климат и суеверия сформировали вьетнамский быт

почему дома во Вьетнаме такие узкие и длинные

как Дананг избавился от репутации военной базы и стал самым прогрессивным мегаполисом страны

Организационные детали

В стоимость включено: билеты на слипбас по маршруту Камрань — Дананг — Камрань, трансфер на минивэне с кондиционером по всем достопримечательностям в Дананге и Хойане, входные билеты на все объекты, обед в ресторане в Хойане, питьевая вода по пути

Отдельно оплачивается: завтрак в Дананге (от $5 за чел.) и ужин перед отправлением в Нячанг (по желанию)

Программа 6+

Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени

С вами будет один из гидов нашей команды

После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.