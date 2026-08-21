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«Сердце королевской кобры»: путешествие по Нячангу - из Камрани
Посетить места для местных, попробовать блюда из кобры и пройти необычный ритуал
Начало: У вашего отеля в Камрани
Завтра в 09:30
23 авг в 09:30
от $576
$640 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Вечерний круиз на премиальном катамаране по заливу Нячанга (из Камрани)
Роскошный отдых, изысканный ужин, закат в тропическом море и ночная вечеринка с диджеем
Начало: У вашего отеля в центре Нячанга
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:00
от $2200 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Камрани - в туннели Кучи на комфортабельном ночном автобусе
По местам, хранящим следы и истории партизанской войны
Завтра в 17:30
23 авг в 17:30
от $360 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Уникальный опыт»
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