Индивидуальная
до 13 чел.
Дананг и Хойан за 1 день - из Камрани
От облаков Леди Будды до фонариков Старого города
Завтра в 19:00
3 июл в 19:00
от $426 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Камрани - в речные джунгли Меконга
Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам»
Завтра в 19:00
3 июл в 19:00
от $400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Камрани - в туннели Кучи на комфортабельном ночном автобусе
По местам, хранящим следы и истории партизанской войны
Завтра в 17:00
3 июл в 17:00
от $340 за всё до 2 чел.
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