Найдено 3 экскурсии в категории « Вечерние » в Камрани на русском языке, цены от $340. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 13 часов Индивидуальная до 13 чел. Дананг и Хойан за 1 день - из Камрани От облаков Леди Будды до фонариков Старого города «И проведёте атмосферный вечер в Хойане: пройдёте по следам японских самураев и китайских купцов и встретите закат среди тысяч бумажных фонариков» от $426 за всё до 2 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 13 чел. Из Камрани - в речные джунгли Меконга Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам» «Это самый удобный способ передвижения по стране: вы отдыхаете на кровати, пока за окном сменяются пейзажи ночного Вьетнама» от $400 за всё до 2 чел. На машине На автобусе 13 часов Индивидуальная до 13 чел. Из Камрани - в туннели Кучи на комфортабельном ночном автобусе По местам, хранящим следы и истории партизанской войны от $340 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Камрани

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