Эта поездка объединяет пляжный отдых и спа на тропическом острове.
Вы искупаетесь и позагораете на белоснежном Mini Beach, проведёте время в уединённой бухте Đầm Bấy, а после примете минеральные грязевые ванны и пообедаете на острове Хон Там.
Вы искупаетесь и позагораете на белоснежном Mini Beach, проведёте время в уединённой бухте Đầm Bấy, а после примете минеральные грязевые ванны и пообедаете на острове Хон Там.
Описание экскурсии
Мини-пляж (Mini Beach) на острове Хон Миеу — искупаться, позагорать, заняться снорклингом или просто отдохнуть у моря.
Bãi Sun Beach в бухте Đầm Bấy на острове Хон Че — уединённое место, чтобы поплавать, погулять вдоль берега и пофотографироваться.
Комплекс грязыевых ванн (Hòn Tằm Mud Bath) — гидротерапия, бассейны с видом на море и зоны отдыха на острове Хон Там.
Организационные детали
- Перед отплытием на скоростном катере будет инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- Посещение двух пляжей и комплекса Hòn Tằm Mud Bath, аренда экипировки для снорклинга, грязевые ванны, бассейны, зоны отдыха и обед с блюдами вьетнамской и международной кухни входят в стоимость
- Напитки оплачиваются дополнительно
- Дети во время путешествия должны находиться под постоянным присмотром родителей
- При неблагоприятной погоде или запрете выхода в море со стороны портовых властей мы перенесём или отменим поездку
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 131 туриста
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся экскурсии по самым красивым местам острова.
Входит в следующие категории Камрани
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