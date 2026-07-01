Индивидуальная
до 2 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
Трансфер + билет в парк с аттракционами, аквапарком, океанариумом и другими активностями
Начало: У вашего отеля в Камрани
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
от $295 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Камрани
Провести день в горах и увидеть мост над облаками
Завтра в 20:00
6 июл в 20:00
от $506 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Дананг и Хойан за 1 день - из Камрани
От облаков Леди Будды до фонариков Старого города
Завтра в 19:00
6 июл в 19:00
от $450 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камрани
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Камрани в июле 2026
Сейчас в Камрани в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 295 до 506.
Экскурсии на русском языке в Камрани (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», цены от $295. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь