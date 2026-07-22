Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
«Заберём вас из отеля и отправимся в порт, где будет ждать индивидуальный скоростной катер»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Расслабленный день на острове Хон Там - из Камрани
Уехать из города к пляжу, бассейнам и бирюзовой воде Нячангского залива
«В порту пересядем на катер и за несколько минут доберёмся до острова Хон Там»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Морская одиссея по южным островам Нячанга - из Камрани (всё включено)
Понежиться на песочке островов Хон Миеу и Хон Че и расслабиться в грязевых ваннах Хон Там
«Перед отплытием на скоростном катере будет инструктаж по технике безопасности»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $420 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Сергей, спасибо за классный денёк на островах 👍 будем рекомендовать друзьям 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасная экскурсия!!! Острова шикарные, индивидуальный подход. Гид Сергей Сергеевич полный восторг: прекрасный рассказчик, знает много тонкостей, отлично подстраивается под твои пожелания! Действительно индивидуальная экскурсия! Всем рекомендую!!!
+4
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Камрани в категории "На катере"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «На катере»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камрани
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Камрани в августе 2026
Сейчас в Камрани в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 420. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Камрани (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на катере, 2 ⭐ отзыва, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь