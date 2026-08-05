Расслабленный день на острове Хон Там - из Камрани
Уехать из города к пляжу, бассейнам и бирюзовой воде Нячангского залива
Этот день для тех, кто хочет отдохнуть у моря без суеты.
В программе — трансфер из отеля, короткая прогулка на катере до острова Хон Там, оборудованный пляж, бассейны и виды Нячангского залива. Гид поможет с организацией, а свободное время вы проведёте так, как вам комфортно.
Описание экскурсии
8:20 — встреча в отеле
Мы отправимся в южный порт Нячанга. По дороге поговорим о городе, жизни местного населения и заливе, куда вы направляетесь.
Переход на скоростном катере
В порту пересядем на катер и за несколько минут доберёмся до острова Хон Там. Вы увидите Нячангский залив с воды: небольшие острова, рыбацкие хозяйства, побережье и морские панорамы.
Отдых на острове Хон Там
Вы проведёте время на одном из самых комфортных островных курортов залива. Здесь можно искупаться в море, отдохнуть на песчаном пляже, расположиться на шезлонгах под зонтиками, воспользоваться бассейнами, душевыми и раздевалками.
Свободный формат дня
На острове вы сами выбираете темп и настроение отдыха. Можно провести день спокойно — у моря и бассейна, а можно добавить активности: грязевые ванны, водные развлечения, снорклинг, дайвинг, прогулку по бухте или обед из морепродуктов — оплачивается отдельно.
Развлечения на территории
По расписанию острова проходят танцевальные шоу, развлекательные программы и пенные вечеринки. На территории работают рестораны, бары и кафе, поэтому всё необходимое для комфортного отдыха будет рядом.
15:00–16:00 — возвращение в порт
Вы отправитесь на катере в порт, а затем трансфер отвезёт вас обратно в отель.
Организационные детали
В стоимость входит: — трансфер из Камрани до порта и обратно — прогулка на скоростном катере до острова Хон Там и обратно — прохладительные напитки
Дополнительно оплачивается (по желанию и актуальному прайсу): — водные развлечения — грязевые ванны — обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный гид и журналист. Живу во Вьетнаме с 2020 года. За это время открыла десятки мест, которые редко попадают в стандартные маршруты.
Если вы хотите увидеть настоящий Вьетнам, почувствовать его читать дальшеуменьшить
характер, познакомиться с местными традициями, кухней и людьми, а не просто поставить галочку у очередной достопримечательности — вы по адресу.
Не читаю заученные тексты и не перегружаю гостей сухими датами. Рассказываю живые истории, которых в моей копилке уже очень много, показываю места, куда редко добираются путешественники, знакомлю с местной культурой и создаю позитивную атмосферу.
Для меня важно, чтобы путешествие было комфортным, лёгким и запомнилось не только красивыми фотографиями, но и яркими эмоциями.
Если вы цените индивидуальный подход, качественную организацию и хотите открыть Вьетнам с новой стороны — буду рада стать вашим проводником.
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