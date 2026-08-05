Этот день для тех, кто хочет отдохнуть у моря без суеты. В программе — трансфер из отеля, короткая прогулка на катере до острова Хон Там, оборудованный пляж, бассейны и виды Нячангского залива. Гид поможет с организацией, а свободное время вы проведёте так, как вам комфортно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:20 — встреча в отеле

Мы отправимся в южный порт Нячанга. По дороге поговорим о городе, жизни местного населения и заливе, куда вы направляетесь.

Переход на скоростном катере

В порту пересядем на катер и за несколько минут доберёмся до острова Хон Там. Вы увидите Нячангский залив с воды: небольшие острова, рыбацкие хозяйства, побережье и морские панорамы.

Отдых на острове Хон Там

Вы проведёте время на одном из самых комфортных островных курортов залива. Здесь можно искупаться в море, отдохнуть на песчаном пляже, расположиться на шезлонгах под зонтиками, воспользоваться бассейнами, душевыми и раздевалками.

Свободный формат дня

На острове вы сами выбираете темп и настроение отдыха. Можно провести день спокойно — у моря и бассейна, а можно добавить активности: грязевые ванны, водные развлечения, снорклинг, дайвинг, прогулку по бухте или обед из морепродуктов — оплачивается отдельно.

Развлечения на территории

По расписанию острова проходят танцевальные шоу, развлекательные программы и пенные вечеринки. На территории работают рестораны, бары и кафе, поэтому всё необходимое для комфортного отдыха будет рядом.

15:00–16:00 — возвращение в порт

Вы отправитесь на катере в порт, а затем трансфер отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали