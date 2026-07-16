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Зиплайн над джунглями и приключение на квадроциклах (из Камрани)

Пролететь над тропическим лесом, а затем промчаться по бездорожью
Вас ждут сразу два приключения: полёт на зиплайне над джунглями и поездка на квадроциклах. Сначала вы пролетите над кронами деревьев, наблюдая тропики с высоты.

Затем продолжите программу на квадроциклах — будете сами управлять техникой, преодолевая грунтовые дороги, лесные подъёмы и участки с ручьями. А между активностями отдохнёте и пообедаете в прохладной тени леса.
Зиплайн над джунглями и приключение на квадроциклах (из Камрани)
Зиплайн над джунглями и приключение на квадроциклах (из Камрани)
Зиплайн над джунглями и приключение на квадроциклах (из Камрани)

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Камрани

Встреча гостей в центре города и отправление на автобусе программы. Дорога постепенно уходит в горы: морской пейзаж сменяется зелёными холмами и густыми лесами.

10:30–10:45 — прибытие в парк

Знакомство с территорией комплекса и регистрация участников.

10:50 — инструктаж и подготовка

Сначала проводится инструктаж по технике безопасности. Затем вы получите страховочную систему, шлем и защитное снаряжение.

11:00–12:10 — зиплайн

Начинается воздушный маршрут, проходящий среди крон тропического леса. Вы пролетите над зелёными долинами и ручьями, перемещаясь от платформы к платформе. С высоты открываются живописные виды на джунгли и горные склоны.

12:15 — обед в ресторане в лесу

12:50 — подготовка к поездке на квадроциклах

13:00–14:30 — катание на квадроциклах

Вы будете самостоятельно управлять техникой, проезжая по природным лесным маршрутам. Возможны короткие остановки для отдыха и фотографий.

14:45 — свободное время в парке

15:00–15:30 — выезд обратно в Камрань

16:30–17:00 — возвращение в город

Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажоров — мы заранее согласуем с вами изменения.

Организационные детали

Включено в стоимость

  • Полёт на зиплайне (45-60 мин) + поездка на квадроцикле
  • Ремень безопасности и шлем
  • Базовая туристическая страховка
  • Трансфер туда и обратно из центра Нячанга
  • Трансфер туда и обратно из центра Камрани
  • Питьевая вода
  • Обед в ресторане

Требования к участникам:

  • Минимальный возраст: 6 лет
  • Дети до 16 лет ростом менее 1,5 м оплачивают детский тариф, дети ростом более 1,5 м оплачивают взрослый тариф
  • Для спуска на зиплайне дети должны соответствовать требованиям по росту 1,2 м и весу от 25 кг до 115 кг
  • Во время поездки на квадроциклах дети в возрасте до 16 лет будут сидеть позади родителей
  • Данная программа не рекомендуется людям с заболеваниями сердца, проблемами костей и суставов, беременным женщинам и лицам с серьёзными проблемами со здоровьем

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$76
Дети до 7 лет$53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нго
Нго — Организатор в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 60 туристов
Примерно в 45–60 минутах езды от центра Нячанга есть приключенческий парк. Свежий горный воздух, природные ручьи и тропический лес создают идеальные условия для отдыха на природе и активных развлечений. Развлечения в
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нашем парке подходят как для индивидуальных путешественников, семей и компаний друзей, так и для организованных туристических групп и тимбилдингов. Удобный трансфер из Нячанга и Камрани делает его отличным выбором для тех, кто хочет открыть более активную сторону региона.

Входит в следующие категории Камрани

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