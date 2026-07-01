Индивидуальная
до 13 чел.
Из Камрани - в туннели Кучи на комфортабельном ночном автобусе
По местам, хранящим следы и истории партизанской войны
Завтра в 18:30
6 июл в 17:00
от $360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
Пролететь над джунглями, пройти подвесные мосты и увидеть Вьетнам с высоты
Начало: В центре Камрани
Завтра в 09:30
6 июл в 09:30
от $51 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Дананг и Хойан за 1 день - из Камрани
От облаков Леди Будды до фонариков Старого города
Завтра в 19:00
6 июл в 19:00
от $450 за всё до 2 чел.
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