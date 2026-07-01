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Активный отдых в Камрани

Найдено 4 экскурсии в категории «Активный отдых» в Камрани на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
На автобусе
9 часов
Индивидуальная
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
Пролететь над джунглями, пройти подвесные мосты и увидеть Вьетнам с высоты
Начало: В центре Камрани
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
от $51 за человека
Зиплайн над джунглями и приключение на квадроциклах (из Камрани)
На автобусе
На квадроциклах
7 часов
Индивидуальная
Зиплайн над джунглями и приключение на квадроциклах (из Камрани)
Пролететь над тропическим лесом, а затем промчаться по бездорожью
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
от $77 за человека
На квадроцикле - по тропикам и бездорожью (из Камрани)
На квадроциклах
7 часов
Индивидуальная
На квадроцикле - по тропикам и бездорожью (из Камрани)
Отправиться в лес, вдохнуть горный воздух и покататься на квадроцикле вдали от шумного побережья
Начало: В центре Камрани
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
от $57 за человека
Ночной заплыв на сапах к светящемуся планктону
SUP-прогулки
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Ночной заплыв на сапах к светящемуся планктону
Увидеть чудо природы в тёплом море Камрани
Начало: На пляже Бай Дай
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июл в 19:00
$30 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камрани
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани);
  2. Зиплайн над джунглями и приключение на квадроциклах (из Камрани);
  3. На квадроцикле - по тропикам и бездорожью (из Камрани);
  4. Ночной заплыв на сапах к светящемуся планктону.
Сколько стоит экскурсия по Камрани в июле 2026
Сейчас в Камрани в категории "Активный отдых" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 77.
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