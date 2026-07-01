Индивидуальная
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
Пролететь над джунглями, пройти подвесные мосты и увидеть Вьетнам с высоты
Начало: В центре Камрани
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
от $51 за человека
Индивидуальная
Зиплайн над джунглями и приключение на квадроциклах (из Камрани)
Пролететь над тропическим лесом, а затем промчаться по бездорожью
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
от $77 за человека
Индивидуальная
На квадроцикле - по тропикам и бездорожью (из Камрани)
Отправиться в лес, вдохнуть горный воздух и покататься на квадроцикле вдали от шумного побережья
Начало: В центре Камрани
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
от $57 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Ночной заплыв на сапах к светящемуся планктону
Увидеть чудо природы в тёплом море Камрани
Начало: На пляже Бай Дай
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июл в 19:00
$30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Активный отдых»
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