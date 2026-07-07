Едем на остров Hon Tre, где расположен крупнейший парк развлечений VinWonders Nha Trang. Вас ждёт живописная поездка по одной из самых длинных канатных дорог над морем, аквапарк, океанариум, аттракционы, вечерние шоу и белоснежный пляж. А индивидуальный трансфер из Камрани сделает поездку максимально комфортной.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

8:00–8:30 — дорога из Камрани до канатки

Канатная дорога (20 мин). Вы проедете над заливом Нячанга, что уже само по себе яркое впечатление.

VinWonders Nha Trang. В вашем распоряжении будет целый день, чтобы отдыхать в удобном темпе. Вы сможете посетить:

аквапарк с экстремальными горками и бассейнами

парк аттракционов с американскими горками, каруселями и 5D-кинотеатром

океанариум с подводным тоннелем

шоу русалок

ботанический и японский сады

альпийские сани

шоу поющих фонтанов

грандиозное вечернее TATA Show

пляж с белоснежным песком

Возвращение. Когда вы решите завершить отдых, достаточно сообщить об этом гиду. Затем вас ждёт обратная поездка по канатной дороге и трансфер в Камрань.

Организационные детали