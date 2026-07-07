Едем на остров Hon Tre, где расположен крупнейший парк развлечений VinWonders Nha Trang.
Вас ждёт живописная поездка по одной из самых длинных канатных дорог над морем, аквапарк, океанариум, аттракционы, вечерние шоу и белоснежный пляж. А индивидуальный трансфер из Камрани сделает поездку максимально комфортной.
Вас ждёт живописная поездка по одной из самых длинных канатных дорог над морем, аквапарк, океанариум, аттракционы, вечерние шоу и белоснежный пляж. А индивидуальный трансфер из Камрани сделает поездку максимально комфортной.
Описание трансфер
8:00–8:30 — дорога из Камрани до канатки
Канатная дорога (20 мин). Вы проедете над заливом Нячанга, что уже само по себе яркое впечатление.
VinWonders Nha Trang. В вашем распоряжении будет целый день, чтобы отдыхать в удобном темпе. Вы сможете посетить:
- аквапарк с экстремальными горками и бассейнами
- парк аттракционов с американскими горками, каруселями и 5D-кинотеатром
- океанариум с подводным тоннелем
- шоу русалок
- ботанический и японский сады
- альпийские сани
- шоу поющих фонтанов
- грандиозное вечернее TATA Show
- пляж с белоснежным песком
Возвращение. Когда вы решите завершить отдых, достаточно сообщить об этом гиду. Затем вас ждёт обратная поездка по канатной дороге и трансфер в Камрань.
Организационные детали
- Вы сами выбираете, сколько времени провести на острове
- Представитель нашей команды довезёт вас до станции канатной дороги, встретит на обратном пути у неё же и поможет с организационными вопросами
- В стоимость входят билеты в парк VinWonders, проезд по канатной дороге над морем и подробная карта острова на русском языке
- Еда и напитки и водные развлечения оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Камрани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 300 туристов
Син тяо! Я проживаю во Вьетнаме с 2013 года. Был абсолютно в каждом уголке этой прекрасной страны и знаю о ней всё. С радостью проведу для вас персональную поездку или отправлю такого же осведомлённого и увлечённого коллегу-гида. Всех жду!
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