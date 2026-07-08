Среди гор Хон Ба вам предстоит пройти один из самых протяжённых маршрутов зиплайна во Вьетнаме. Вас ждут полёты между деревьями, подвесные переходы и платформы в кронах леса. Двигаясь по веревочным элементам над зелёными долинами, вы оцените красоту местной природы и зарядитесь адреналином!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $51 за человека

Описание экскурсии

9:30 — отправление из Камрани

Заберём вас из центра города. Маршрут постепенно поднимается в горы: морской пейзаж сменяется зелеными склонами холмов и густыми лесами.

10:30–10:45 — прибытие в парк

Ознакомьтесь с территорией комплекса и зарегистрируйтесь на программу.

10:50 — инструктаж и подготовка

Инструкторы объяснят правила прохождения маршрута и технику безопасности. Вы получите страховочную систему, шлем и другое необходимое снаряжение.

11:00–13:00 — зиплайн

Вы начнете свой спуск на зиплайне через полог тропического леса. Будете пролетать над зелеными долинами и небольшими ручьями, перемещаясь с одной платформы на другую. Сверху вы сможете полюбоваться потрясающими пейзажами джунглей и горных склонов.

13:15 — обед в ресторане в лесу

14:00 — свободное время в парке

15:00–15:30 — отправление в Камрань

16:30–16:45 — возвращение в город

Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажоров. Мы заранее согласуем с вами изменения.

Организационные детали

В стоимость включено

Защитное снаряжение, экипировка и шлемы

Входной билет в парк

Базовая туристическая страховка

Профессиональный гид из нашей команды

Трансфер туда и обратно из центра Камрани

Питьевая вода

Обед в ресторане

Ограничения для участников

Рекомендуется для гостей от 6 лет и старше

Дети допускаются к участию только в сопровождении взрослого

Не рекомендуется для беременных женщин, людей с заболеваниями сердца, высоким кровяным давлением, серьезными проблемами позвоночника или людей с ограниченной физической активностью

Безопасность маршрута

Система разработана международными экспертами. Все оборудование импортировано из Европы и сертифицировано в соответствии с европейскими стандартами безопасности.

Перед началом похода гид подробно объяснит правила прохождения каждого этапа

Требования к участникам:

Дети должны быть ростом не менее 1,2 м и весить не менее 25 кг

Дети ростом выше 1,5 м оплачивают взрослый тариф, дети ростом ниже 1,5 м – детский

Беременным женщинам, а также лицам с заболеваниями сердца, высоким кровяным давлением, проблемами с позвоночником или физическими ограничениями участие не рекомендуется

Участники должны быть в хорошем состоянии здоровья для прохождения этапов восхождения и треккинга

Транспорт:

Транспорт предоставляется туристическим автобусом марки Forest вместимостью 18 мест.