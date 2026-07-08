Двигаясь по веревочным элементам над зелёными долинами, вы оцените красоту местной природы и зарядитесь адреналином!
Описание экскурсии
9:30 — отправление из Камрани
Заберём вас из центра города. Маршрут постепенно поднимается в горы: морской пейзаж сменяется зелеными склонами холмов и густыми лесами.
10:30–10:45 — прибытие в парк
Ознакомьтесь с территорией комплекса и зарегистрируйтесь на программу.
10:50 — инструктаж и подготовка
Инструкторы объяснят правила прохождения маршрута и технику безопасности. Вы получите страховочную систему, шлем и другое необходимое снаряжение.
11:00–13:00 — зиплайн
Вы начнете свой спуск на зиплайне через полог тропического леса. Будете пролетать над зелеными долинами и небольшими ручьями, перемещаясь с одной платформы на другую. Сверху вы сможете полюбоваться потрясающими пейзажами джунглей и горных склонов.
13:15 — обед в ресторане в лесу
14:00 — свободное время в парке
15:00–15:30 — отправление в Камрань
16:30–16:45 — возвращение в город
Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажоров. Мы заранее согласуем с вами изменения.
Организационные детали
В стоимость включено
- Защитное снаряжение, экипировка и шлемы
- Входной билет в парк
- Базовая туристическая страховка
- Профессиональный гид из нашей команды
- Трансфер туда и обратно из центра Камрани
- Питьевая вода
- Обед в ресторане
Ограничения для участников
- Рекомендуется для гостей от 6 лет и старше
- Дети допускаются к участию только в сопровождении взрослого
- Не рекомендуется для беременных женщин, людей с заболеваниями сердца, высоким кровяным давлением, серьезными проблемами позвоночника или людей с ограниченной физической активностью
Безопасность маршрута
- Система разработана международными экспертами. Все оборудование импортировано из Европы и сертифицировано в соответствии с европейскими стандартами безопасности.
- Перед началом похода гид подробно объяснит правила прохождения каждого этапа
Требования к участникам:
- Дети должны быть ростом не менее 1,2 м и весить не менее 25 кг
- Дети ростом выше 1,5 м оплачивают взрослый тариф, дети ростом ниже 1,5 м – детский
- Беременным женщинам, а также лицам с заболеваниями сердца, высоким кровяным давлением, проблемами с позвоночником или физическими ограничениями участие не рекомендуется
- Участники должны быть в хорошем состоянии здоровья для прохождения этапов восхождения и треккинга
Транспорт:
Транспорт предоставляется туристическим автобусом марки Forest вместимостью 18 мест.