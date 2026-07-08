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Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)

Пролететь над джунглями, пройти подвесные мосты и увидеть Вьетнам с высоты
Среди гор Хон Ба вам предстоит пройти один из самых протяжённых маршрутов зиплайна во Вьетнаме. Вас ждут полёты между деревьями, подвесные переходы и платформы в кронах леса.

Двигаясь по веревочным элементам над зелёными долинами, вы оцените красоту местной природы и зарядитесь адреналином!
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)

Описание экскурсии

9:30 — отправление из Камрани

Заберём вас из центра города. Маршрут постепенно поднимается в горы: морской пейзаж сменяется зелеными склонами холмов и густыми лесами.

10:30–10:45 — прибытие в парк

Ознакомьтесь с территорией комплекса и зарегистрируйтесь на программу.

10:50 — инструктаж и подготовка

Инструкторы объяснят правила прохождения маршрута и технику безопасности. Вы получите страховочную систему, шлем и другое необходимое снаряжение.

11:00–13:00 — зиплайн

Вы начнете свой спуск на зиплайне через полог тропического леса. Будете пролетать над зелеными долинами и небольшими ручьями, перемещаясь с одной платформы на другую. Сверху вы сможете полюбоваться потрясающими пейзажами джунглей и горных склонов.

13:15 — обед в ресторане в лесу

14:00 — свободное время в парке

15:00–15:30 — отправление в Камрань

16:30–16:45 — возвращение в город

Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажоров. Мы заранее согласуем с вами изменения.

Организационные детали

В стоимость включено

  • Защитное снаряжение, экипировка и шлемы
  • Входной билет в парк
  • Базовая туристическая страховка
  • Профессиональный гид из нашей команды
  • Трансфер туда и обратно из центра Камрани
  • Питьевая вода
  • Обед в ресторане

Ограничения для участников

  • Рекомендуется для гостей от 6 лет и старше
  • Дети допускаются к участию только в сопровождении взрослого
  • Не рекомендуется для беременных женщин, людей с заболеваниями сердца, высоким кровяным давлением, серьезными проблемами позвоночника или людей с ограниченной физической активностью

Безопасность маршрута

  • Система разработана международными экспертами. Все оборудование импортировано из Европы и сертифицировано в соответствии с европейскими стандартами безопасности.
  • Перед началом похода гид подробно объяснит правила прохождения каждого этапа

Требования к участникам:

  • Дети должны быть ростом не менее 1,2 м и весить не менее 25 кг
  • Дети ростом выше 1,5 м оплачивают взрослый тариф, дети ростом ниже 1,5 м – детский
  • Беременным женщинам, а также лицам с заболеваниями сердца, высоким кровяным давлением, проблемами с позвоночником или физическими ограничениями участие не рекомендуется
  • Участники должны быть в хорошем состоянии здоровья для прохождения этапов восхождения и треккинга

Транспорт:

Транспорт предоставляется туристическим автобусом марки Forest вместимостью 18 мест.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Камрани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нго
Нго — Организатор в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 49 туристов
Примерно в 45–60 минутах езды от центра Нячанга есть приключенческий парк. Свежий горный воздух, природные ручьи и тропический лес создают идеальные условия для отдыха на природе и активных развлечений. Развлечения в
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нашем парке подходят как для индивидуальных путешественников, семей и компаний друзей, так и для организованных туристических групп и тимбилдингов. Удобный трансфер из Нячанга и Камрани делает его отличным выбором для тех, кто хочет открыть более активную сторону региона.

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