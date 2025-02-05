Экскурсии к горам Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Муйне на русском языке, цены от $145. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
«Канатная дорога — вы прокатитесь по канатной дороге длиной около 2 км, наслаждаясь потрясающими видами на горы, сосновые леса и монастырь Чук Лам»
Завтра в 05:00
30 мар в 05:00
$210 за человека
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в Муйне
Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
«Священная гора Таку и лежащий Будда»
$177 за всё до 2 чел.
Свет Фантьета: от маяка до водопада
На мотоцикле
10 часов
Индивидуальная
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Погрузиться в атмосферу вьетнамской глубинки, увидеть маяк Ке Га и покорить священную гору Та Ку
«На мотобайке мы доберемся до старинного французского маяка, проедем сквозь самобытные селения, рыбацкие поселки и рисовые поля, а после поднимемся к Возлежащему Будде и откроем легенды горы Та Ку»
17 мар в 08:00
14 апр в 07:00
$145 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    5 февраля 2025
    Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
    Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
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    на шёлковое фабрике, выпили самый дорогой кофе в мире, покатались на страусе, погладили львят, бинтуронгов, покормили слонов, обезьян, оленей, посетили жд вокзал в Далате с магазином вкуснейшего шоколада, Лунный дом (Ceazy House), увидели чудесные буддийские пагоды… Даже рай и ад посетили

    Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к
  • Ю
    Юлия
    13 декабря 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Прекрасно провели день! Получили массу впечатлений!
    Прекрасно провели день! Получили массу впечатлений!Прекрасно провели день! Получили массу впечатлений!Прекрасно провели день! Получили массу впечатлений!Прекрасно провели день! Получили массу впечатлений!
  • А
    Анастасия
    4 декабря 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Отличная небольшая обзорная экскурсия. Красивый маяк, на территории которого можно долго гулять и наслаждаться видами моря. Гора Таку умиротворяющее место, которое стоит
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    посетить, если любите фуникулеры и прекрасные виды. Пение цикад поражает) мы слышали в первый раз. Организация понравилась, отличный гид, отличный авто, привезли-увезли всё вовремя.

    Отличная небольшая обзорная экскурсияОтличная небольшая обзорная экскурсияОтличная небольшая обзорная экскурсияОтличная небольшая обзорная экскурсияОтличная небольшая обзорная экскурсияОтличная небольшая обзорная экскурсияОтличная небольшая обзорная экскурсияОтличная небольшая обзорная экскурсияОтличная небольшая обзорная экскурсия
  • И
    Ирина
    1 ноября 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Михаил - отличный организатор! После заказа сразу вышел на контакт, помог с трансфером из Хошимина. Экскурсия была на комфортной машине, с замечательным водителем Бао, сопровождалась интересным рассказом об истории Вьетнама, особенностях современной жизни, буддизме и многом другом! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Горы»

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  1. Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
  2. Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
  3. Свет Фантьета: от маяка до водопада
Сколько стоит экскурсия по Муйне в марте 2025
Сейчас в Муйне в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 210. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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