Индивидуальная
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
«Канатная дорога — вы прокатитесь по канатной дороге длиной около 2 км, наслаждаясь потрясающими видами на горы, сосновые леса и монастырь Чук Лам»
Завтра в 05:00
30 мар в 05:00
$210 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в Муйне
Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
«Священная гора Таку и лежащий Будда»
$177 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Погрузиться в атмосферу вьетнамской глубинки, увидеть маяк Ке Га и покорить священную гору Та Ку
«На мотобайке мы доберемся до старинного французского маяка, проедем сквозь самобытные селения, рыбацкие поселки и рисовые поля, а после поднимемся к Возлежащему Будде и откроем легенды горы Та Ку»
17 мар в 08:00
14 апр в 07:00
$145 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна5 февраля 2025Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
- ЮЮлия13 декабря 2024Прекрасно провели день! Получили массу впечатлений!
- ААнастасия4 декабря 2024Отличная небольшая обзорная экскурсия. Красивый маяк, на территории которого можно долго гулять и наслаждаться видами моря. Гора Таку умиротворяющее место, которое стоит
- ИИрина1 ноября 2024Михаил - отличный организатор! После заказа сразу вышел на контакт, помог с трансфером из Хошимина. Экскурсия была на комфортной машине, с замечательным водителем Бао, сопровождалась интересным рассказом об истории Вьетнама, особенностях современной жизни, буддизме и многом другом! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Горы»
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Сколько стоит экскурсия по Муйне в марте 2025
Сейчас в Муйне в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 210. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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