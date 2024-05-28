Главные экскурсионные места в Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Муйне на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Проследить историю Южного Вьетнама от древнего королевства Чампа до французского колониализма
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
21 июня в 07:00
22 июня в 08:00
165 за всё до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
180 за всё до 2 чел.
Свет Фантьета: от маяка до водопада
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Погрузиться в атмосферу вьетнамской глубинки, увидеть маяк Ке Га и покорить священную гору Та Ку
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
135 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anatoly
    28 мая 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Михаил, спасибо за прекрасную экскурсию. Изменили порядок посещения локаций из за погоды и в результате посмотрели всё и в лучшее время.
  • А
    Алексей
    4 мая 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Отличная экскурсия!!!
  • Ю
    Юлия
    27 марта 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
    Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
  • Н
    Натали
    25 февраля 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Все прошло отлично, Михаил очень внимательный гид, ответил на все мои организационные вопросы, предупредил заранее о том, как лучше одеться
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    для экскурсии. Много рассказывал о жизни во Вьетнаме, и, конечно же, об объектах, которые мы посещали, посоветовал пару ресторанов в Муйне. Мы воспользовались его рекомендациями и оба раза не прогадали, еда там была вкусной и недорогой. Спасибо Михаилу за отлично проведенное время:)

  • Е
    Екатерина
    25 февраля 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Замечательная экскурсия, масса впечатлений, Михаил - отличный рассказчик, столько информации, история Вьетнама, религии, местные достопримательности, промыслы и еще много всего.
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    Все в доступной и легкой форме, несмотря на маршрут- и плавание к маяку, и подъем в гору, усталости вообще не было, настолько все интересно и захватываюше. Отдельный респект водителю- за комфорт, безопасность и хорошее настроение.

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Популярные места»

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  1. Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
  2. Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
  3. Свет Фантьета: от маяка до водопада
Сколько стоит экскурсия по Муйне в июне 2024
Сейчас в Муйне в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 180. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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