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Духовность, культура и живые традиции - в Нячанге

Познакомиться с религией, ремёслами и кухней вьетнамцев
Чтобы узнать, во что и почему на самом деле верят вьетнамцы, мы поднимемся к буддийскому храму на горе Извилистого дракона. Увидим Нячанг с самой высокой точки в окрестностях.

Побываем в традиционной вьетнамской деревне, где вы поучаствуете в приготовлении национального блюда — и воздадите должное вьетнамским гастрономическим традициям.
5
4 отзыва
Духовность, культура и живые традиции - в Нячанге
Духовность, культура и живые традиции - в Нячанге
Духовность, культура и живые традиции - в Нячанге

Описание экскурсии

Буддийский храм на горе Извилистого дракона

  • Мы поднимемся к храму, расположенному на самой высокой горе в окрестностях Нячанга
  • Вы узнаете, во что на самом деле верят вьетнамцы и познакомитесь с вьетнамской версией буддизма
  • Полюбуетесь панорамным видом на Нячанг с высоты

Традиционная вьетнамская деревня

Вы увидите, как современные мастера продолжают развивать старинные ремёсла.

Кулинарный мастер-класс

  • Вы попробуете популярное блюдо местной кухни и сами поучаствуете в его приготовлении
  • Поймёте, как кухня связана с культурой, религией и философией Вьетнама

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. В машине для каждого путешественника предусмотрена бутылочка питьевой воды
  • Лёгкий обед после кулинарного мастер-класса входит в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 271 туриста
Я переводчик с вьетнамского языка, организатор поездок и тревел-консультант по стране. Отвечаю на вопросы об истории, религии, культуре местных народностей, архитектуре и искусстве. Также я эксперт-геммолог — специалист по драгоценным
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камням и жемчугу, в том числе добываемому здесь. Организованные программы — не просто про «посмотреть», а скорее про понять и прочувствовать место. После прогулки по Вьетнаму у вас сложится цельная картина: с историей, смыслами и живыми деталями. Особенно интересно узнать о Чампе, буддизме, индуизме и о том, как они переплелись во Вьетнаме. Не перегружаю датами, добавляю наблюдения, юмор и соединяю прошлое с современностью, чтобы возникло ощущение: «Я теперь понимаю, где нахожусь». А ещё подстраиваюсь под ваш темп и интересы, а не веду всех по одному шаблону.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Дарья
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно обсудить любую тему!! я уже всем друзьям посоветовала и даже туроператорам знакомым дала контакт, чтобы путешествия и знакомство с Вьетнамом прошло идельано!огромное спасибо
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно+3
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно
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М
Ну вот мы и вернулись домой!))) Увлекательнейшая экскурсия 18.03.2026 по окрестностям Нячанга с отличным экскурсоводом Дмитрием. Дмитрий поразил нас с мужем своей эрудированностью, образованием (востоковед, переводчик с вьетнамского, китайского), знанием
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Вьетнама, его истории и традиций, и простой душевной русской добротой!!! Экскурсия прошла на одном дыхании. Был организован индивидуальный трансфер с места, где нас нужно было забрать, к нужному времени нас вернули туда же. Посетили все запланированные места и даже больше, поскольку было еще время до нашего трансфера дальше. Дополнительно посетили еще два места: сад камней с прослушиванием игры на национальных инструментах и Японское производство Окинава, где выращивают морской виноград - деликатес. Мы с мужем бесплатно угостились свежим морским виноградом прямо из емкостей с морской водой, была возможность его купить по хорошей цене, но мы не стали, зато купили сладости на его основе. Прекрасно провели время. Был комфортный автомобиль с водителем. Спасибо большое Дмитрию! Обязательно вернемся снова! Ждем от Дмитрия новых экскурсий.

Ну вот мы и вернулись домой!))) Увлекательнейшая экскурсия 18.03.2026 по окрестностям Нячанга с отличным экскурсоводом Дмитрием.
Ну вот мы и вернулись домой!))) Увлекательнейшая экскурсия 18.03.2026 по окрестностям Нячанга с отличным экскурсоводом Дмитрием.
Ну вот мы и вернулись домой!))) Увлекательнейшая экскурсия 18.03.2026 по окрестностям Нячанга с отличным экскурсоводом Дмитрием.
Ну вот мы и вернулись домой!))) Увлекательнейшая экскурсия 18.03.2026 по окрестностям Нячанга с отличным экскурсоводом Дмитрием.
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Александра
Дмитрий - просто замечательный, суперский экскурсовод. Это человек с очень интересной судьбой, огромным багажом знаний о Вьетнаме и не только). Обязательно в Нячанге и Камрани воспользуйтесь возможностью встретиться с Дмитрием и провести прекрасный день.
Дмитрий - просто замечательный, суперский экскурсовод. Это человек с очень интересной судьбой, огромным багажом знаний о
Дмитрий - просто замечательный, суперский экскурсовод. Это человек с очень интересной судьбой, огромным багажом знаний о
Дмитрий - просто замечательный, суперский экскурсовод. Это человек с очень интересной судьбой, огромным багажом знаний о
Дмитрий - просто замечательный, суперский экскурсовод. Это человек с очень интересной судьбой, огромным багажом знаний о
Дмитрий - просто замечательный, суперский экскурсовод. Это человек с очень интересной судьбой, огромным багажом знаний о
Дмитрий - просто замечательный, суперский экскурсовод. Это человек с очень интересной судьбой, огромным багажом знаний о
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Светлана
всем, кто желает отлично и интнресно провести время, узнать много нового и интересного про Вьетнам - для Вас эта экскурсия и Дмитрий, образованный, душевный, интересный и просто замечательный гид👍 спасибо Вам большое за чудесную экскурсию! рекомендую всем!
всем, кто желает отлично и интнресно провести время, узнать много нового и интересного про Вьетнам -
всем, кто желает отлично и интнресно провести время, узнать много нового и интересного про Вьетнам -
всем, кто желает отлично и интнресно провести время, узнать много нового и интересного про Вьетнам -
всем, кто желает отлично и интнресно провести время, узнать много нового и интересного про Вьетнам -
всем, кто желает отлично и интнресно провести время, узнать много нового и интересного про Вьетнам -
всем, кто желает отлично и интнресно провести время, узнать много нового и интересного про Вьетнам -
всем, кто желает отлично и интнресно провести время, узнать много нового и интересного про Вьетнам -
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