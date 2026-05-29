Чтобы узнать, во что и почему на самом деле верят вьетнамцы, мы поднимемся к буддийскому храму на горе Извилистого дракона. Увидим Нячанг с самой высокой точки в окрестностях.
Побываем в традиционной вьетнамской деревне, где вы поучаствуете в приготовлении национального блюда — и воздадите должное вьетнамским гастрономическим традициям.
Побываем в традиционной вьетнамской деревне, где вы поучаствуете в приготовлении национального блюда — и воздадите должное вьетнамским гастрономическим традициям.
Описание экскурсии
Буддийский храм на горе Извилистого дракона
- Мы поднимемся к храму, расположенному на самой высокой горе в окрестностях Нячанга
- Вы узнаете, во что на самом деле верят вьетнамцы и познакомитесь с вьетнамской версией буддизма
- Полюбуетесь панорамным видом на Нячанг с высоты
Традиционная вьетнамская деревня
Вы увидите, как современные мастера продолжают развивать старинные ремёсла.
Кулинарный мастер-класс
- Вы попробуете популярное блюдо местной кухни и сами поучаствуете в его приготовлении
- Поймёте, как кухня связана с культурой, религией и философией Вьетнама
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. В машине для каждого путешественника предусмотрена бутылочка питьевой воды
- Лёгкий обед после кулинарного мастер-класса входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 271 туриста
Я переводчик с вьетнамского языка, организатор поездок и тревел-консультант по стране. Отвечаю на вопросы об истории, религии, культуре местных народностей, архитектуре и искусстве. Также я эксперт-геммолог — специалист по драгоценным
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Самый осведомленный и ответственный гид в Нячанге!!! самое прекрасное, что человек настолько разносторонне развит, что можно обсудить любую тему!! я уже всем друзьям посоветовала и даже туроператорам знакомым дала контакт, чтобы путешествия и знакомство с Вьетнамом прошло идельано!огромное спасибо
+3
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М
Ну вот мы и вернулись домой!))) Увлекательнейшая экскурсия 18.03.2026 по окрестностям Нячанга с отличным экскурсоводом Дмитрием. Дмитрий поразил нас с мужем своей эрудированностью, образованием (востоковед, переводчик с вьетнамского, китайского), знанием
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Дмитрий - просто замечательный, суперский экскурсовод. Это человек с очень интересной судьбой, огромным багажом знаний о Вьетнаме и не только). Обязательно в Нячанге и Камрани воспользуйтесь возможностью встретиться с Дмитрием и провести прекрасный день.
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всем, кто желает отлично и интнресно провести время, узнать много нового и интересного про Вьетнам - для Вас эта экскурсия и Дмитрий, образованный, душевный, интересный и просто замечательный гид👍 спасибо Вам большое за чудесную экскурсию! рекомендую всем!
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