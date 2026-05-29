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Вьетнама, его истории и традиций, и простой душевной русской добротой!!! Экскурсия прошла на одном дыхании. Был организован индивидуальный трансфер с места, где нас нужно было забрать, к нужному времени нас вернули туда же. Посетили все запланированные места и даже больше, поскольку было еще время до нашего трансфера дальше. Дополнительно посетили еще два места: сад камней с прослушиванием игры на национальных инструментах и Японское производство Окинава, где выращивают морской виноград - деликатес. Мы с мужем бесплатно угостились свежим морским виноградом прямо из емкостей с морской водой, была возможность его купить по хорошей цене, но мы не стали, зато купили сладости на его основе. Прекрасно провели время. Был комфортный автомобиль с водителем. Спасибо большое Дмитрию! Обязательно вернемся снова! Ждем от Дмитрия новых экскурсий.