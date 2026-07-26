Интереснейшая экскурсия! Ездили 13 июля. У нас был гид - Ксюша. Позитивная, доброжелательная, воспитанная, знает историю, грамотная подача материала. Ксюша читать дальшеуменьшить
с самого начала создала невероятно оптимистичный настрой! С ней было очень комфортно всю поездку. Благодарю, Ксюшенька, за эту встречу, общение и энергию! Всё было очень легко и интересно! Хотелось слушать и слушать. Наша мини-группа осталась в восторге от поездки. Мастер-классы по созданию вазы (или горшочка) из глины и палочек благовоний - отдельная радость (как у детей). Встречи с местным населением - уааа! Дегустация вкуснейшего кокосового кофе, свежих фруктов, освежающего чая. Мы увидели и прочувствовали настоящий колорит и аутентичность старого Вьетнама. Все локации продуманы до мельчайших подробностей. Рекомендую! С уважением и благодарностью к вашей турфирме.))
Очень понравилась экскурсия! С нами была невероятная Ксения, очень внимательная, приятная девушка. Всю дорогу много и интересно рассказывала о стране. читать дальшеуменьшить
Локации - безупречные. Было не понятно одно - почему нет толп туристов. Это, разумеется, плюс, но места мягко говоря заслуживают внимания. Экскурсии полностью соответствует описанию, все поинты были пройдены. Очень понравилась деревня мастеров и мастер-класс, забрали с собой свои боул и вазочку. На этой Всем сильно рекомендую брать и не задумываться!
Экскурсия была супер! Ездили с подругами втроем,нам всем очень понравилось. Ксения чудесный рассказчик,и в целом светлый человек,узнали очень много всего,от читать дальшеуменьшить
истории Вьетнама до устоев Буддизма. Во время этой экскурсии ты как будто оказываешься внутри этой народности,есть возможность поболтать с ремесленниками,и с Кристиной (владелица кафе). Также было круто, что были активности в виде лепки из глины и делали палочки благовоний. В общем,нам очень понравилось)
Экскурсия попалась мне на глаза буквально за пару дней до нашего отъезда! я безумно рада, что мы попали на неё, читать дальшеуменьшить
одна из самых лучших экскурсий) С ней больше погражуешься в тот старый и тихий Нячанг, где жизнь идёт своим чередом, вместо шумных туристических мест. Однозначно рекомендую к поездке! также эта экскурсия индивидуальная, можно комфортно себя чувствовать, если не любите шумные компании, как мы) Отдельно хотела бы отметить наших гидов Ксению и Диану, настолько интересно рассказывать обо всем и при этом не утомить - настоящее мастерство. чувствуешь, что им действительно это нравится, а не зачитка текста без эмоций и незаинтересованности! Много фото не буду прикладывать, дабы не было спойлеров, лучше увидеть всё в живую самому, нежели на фотографиях других людей)
Экскурсия с Ксенией позволила близко соприкоснуться с жителями Вьетнама и понять насколько это доброжелательные люди. На мастер классах удивительные женщины читать дальшеуменьшить
помогали нам, неумехам, хоть что-то и как-то сделать своими руками. А цветущие лотосы, это прекрасное зрелище! Ксения много и интересно рассказывала об истории и современности страны, общение было живым и приятным.
Все просто супер! Ксения очень открытый и позитивный человек. Крутые мастер классы. Слепили глиняные горшочки и скатали ароматные палочки. Все читать дальшеуменьшить
сувениры, сделали своими руками и забрали с собой. Узнали историю Вьетнама и как тут живут сегодня и жили раньше. На все наши глупые вопросы мы получили ответы. Это гораздо более глубокий и аутентичный опыт, чем просто обзорная экскурсия.
Остались самые яркие и положительные эмоции от дня, проведённого с Дмитрием. Окунулись в буддизм, блеск его золота… Дмитрий не только читать дальшеуменьшить
показывает красивую картинку, но и раскрывает особенности ритуалов, знакомит с божествами и традициями, самим здесь никак не разобраться. Приятно, что были продумано все детали, приветственные напитки во вьетнамской деревушке, вкусный обед. Ярким завершением было знакомство с традиционной музыкой. День пролетел ярко и незаметно. Очень всем рекомендую!
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить все намеченные точки маршрута. читать дальшеуменьшить
Творческий мастер-класс понравится не только детям,но и взрослым. Если вы толком ничего не знали о Вьетнаме, как мы, но хотели бы за один экскурсионный день открыть для себя интересные факты об истории страны и жизни её людей, вам точно сюда! 😍👍
Это мой второй опыт заказа индивидуальных экскурсий через Трипстер (первый был в Шанхае) и он удачный. Скажу честно, что муж читать дальшеуменьшить
и дети на экскурсию ехать не хотели, но в конце дня благодарили, что я их вытащила. Всем очень понравилось. С нами была прекрасная Ксюша, которая была очень терпелива, внимательна, отзывчива и позитивна. Ксения рассказывала много интересного из истории Вьетнама, прекрасно ориентировалась в материале и с большой любовью относилась с нам и к своему делу. Вначале мы посетили золотую пагоду с видом на город. Это очень красивое место, также можно провести экскурс в буддизм. далее мы посетили деревню ремесленников, нам тоже там очень понравилось, особенно МК по палочкам благовоний. В целом весь маршрут был очень атмосферным и аутентичным. При этом мы не устали и это была именно индивидуальная экскурсия, мы никого не ждали, нас не привозили в ненужные лавки с сувенирами, в которых нам предлагали купить всякую ерунду. я знаю, о чем говорю, потому что буквально на следующий день мы поехали на коллективную экскурсию в Далат с другими гидами. В конце Ксения нам порекомендовала (по моей просьбе) прекрасный магазинчик с крафтовым шоколадом, кофе и какао, в котором я с удовольствием купила полезные подарки родным и друзьям. В общем, рекомендую экскурсию, особенно для тех, кто во Вьетнаме первый раз и любит индивидуальный формат
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