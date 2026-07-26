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и дети на экскурсию ехать не хотели, но в конце дня благодарили, что я их вытащила. Всем очень понравилось. С нами была прекрасная Ксюша, которая была очень терпелива, внимательна, отзывчива и позитивна. Ксения рассказывала много интересного из истории Вьетнама, прекрасно ориентировалась в материале и с большой любовью относилась с нам и к своему делу. Вначале мы посетили золотую пагоду с видом на город. Это очень красивое место, также можно провести экскурс в буддизм. далее мы посетили деревню ремесленников, нам тоже там очень понравилось, особенно МК по палочкам благовоний. В целом весь маршрут был очень атмосферным и аутентичным. При этом мы не устали и это была именно индивидуальная экскурсия, мы никого не ждали, нас не привозили в ненужные лавки с сувенирами, в которых нам предлагали купить всякую ерунду. я знаю, о чем говорю, потому что буквально на следующий день мы поехали на коллективную экскурсию в Далат с другими гидами. В конце Ксения нам порекомендовала (по моей просьбе) прекрасный магазинчик с крафтовым шоколадом, кофе и какао, в котором я с удовольствием купила полезные подарки родным и друзьям. В общем, рекомендую экскурсию, особенно для тех, кто во Вьетнаме первый раз и любит индивидуальный формат