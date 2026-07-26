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Золотая пагода – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Золотая пагода» в Нячанге на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Увидеть настоящий Вьетнам, посетить мастер-класс и оценить панорамный вид с территории пагоды
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $80 за человека
Духовность, культура и живые традиции - в Нячанге
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Духовность, культура и живые традиции - в Нячанге
Познакомиться с религией, ремёслами и кухней вьетнамцев
Начало: По договорённости
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от $136 за человека
Главное в Нячанге: знакомство с городом
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Главное в Нячанге: знакомство с городом
Узнать историю Вьетнама и прикоснуться к его культуре
9 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Анастасия
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Интереснейшая экскурсия! Ездили 13 июля. У нас был гид - Ксюша. Позитивная, доброжелательная, воспитанная, знает историю, грамотная подача материала. Ксюша
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с самого начала создала невероятно оптимистичный настрой! С ней было очень комфортно всю поездку. Благодарю, Ксюшенька, за эту встречу, общение и энергию! Всё было очень легко и интересно! Хотелось слушать и слушать. Наша мини-группа осталась в восторге от поездки. Мастер-классы по созданию вазы (или горшочка) из глины и палочек благовоний - отдельная радость (как у детей). Встречи с местным населением - уааа! Дегустация вкуснейшего кокосового кофе, свежих фруктов, освежающего чая. Мы увидели и прочувствовали настоящий колорит и аутентичность старого Вьетнама. Все локации продуманы до мельчайших подробностей. Рекомендую! С уважением и благодарностью к вашей турфирме.))

Интереснейшая экскурсия! Ездили 13 июля. У нас был гид - Ксюша. Позитивная, доброжелательная, воспитанная, знает историю,
Интереснейшая экскурсия! Ездили 13 июля. У нас был гид - Ксюша. Позитивная, доброжелательная, воспитанная, знает историю,
Интереснейшая экскурсия! Ездили 13 июля. У нас был гид - Ксюша. Позитивная, доброжелательная, воспитанная, знает историю,
Интереснейшая экскурсия! Ездили 13 июля. У нас был гид - Ксюша. Позитивная, доброжелательная, воспитанная, знает историю,+2
Интереснейшая экскурсия! Ездили 13 июля. У нас был гид - Ксюша. Позитивная, доброжелательная, воспитанная, знает историю,
Интереснейшая экскурсия! Ездили 13 июля. У нас был гид - Ксюша. Позитивная, доброжелательная, воспитанная, знает историю,
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А
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Очень понравилась экскурсия! С нами была невероятная Ксения, очень внимательная, приятная девушка. Всю дорогу много и интересно рассказывала о стране.
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Локации - безупречные. Было не понятно одно - почему нет толп туристов. Это, разумеется, плюс, но места мягко говоря заслуживают внимания. Экскурсии полностью соответствует описанию, все поинты были пройдены. Очень понравилась деревня мастеров и мастер-класс, забрали с собой свои боул и вазочку. На этой Всем сильно рекомендую брать и не задумываться!

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П
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Экскурсия была супер! Ездили с подругами втроем,нам всем очень понравилось. Ксения чудесный рассказчик,и в целом светлый человек,узнали очень много всего,от
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истории Вьетнама до устоев Буддизма. Во время этой экскурсии ты как будто оказываешься внутри этой народности,есть возможность поболтать с ремесленниками,и с Кристиной (владелица кафе). Также было круто, что были активности в виде лепки из глины и делали палочки благовоний. В общем,нам очень понравилось)

Экскурсия была супер! Ездили с подругами втроем,нам всем очень понравилось. Ксения чудесный рассказчик,и в целом светлый
Экскурсия была супер! Ездили с подругами втроем,нам всем очень понравилось. Ксения чудесный рассказчик,и в целом светлый
Экскурсия была супер! Ездили с подругами втроем,нам всем очень понравилось. Ксения чудесный рассказчик,и в целом светлый
Экскурсия была супер! Ездили с подругами втроем,нам всем очень понравилось. Ксения чудесный рассказчик,и в целом светлый+1
Экскурсия была супер! Ездили с подругами втроем,нам всем очень понравилось. Ксения чудесный рассказчик,и в целом светлый
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Алина
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Экскурсия попалась мне на глаза буквально за пару дней до нашего отъезда! я безумно рада, что мы попали на неё,
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одна из самых лучших экскурсий)
С ней больше погражуешься в тот старый и тихий Нячанг, где жизнь идёт своим чередом, вместо шумных туристических мест.
Однозначно рекомендую к поездке! также эта экскурсия индивидуальная, можно комфортно себя чувствовать, если не любите шумные компании, как мы)
Отдельно хотела бы отметить наших гидов Ксению и Диану, настолько интересно рассказывать обо всем и при этом не утомить - настоящее мастерство. чувствуешь, что им действительно это нравится, а не зачитка текста без эмоций и незаинтересованности!
Много фото не буду прикладывать, дабы не было спойлеров, лучше увидеть всё в живую самому, нежели на фотографиях других людей)

Экскурсия попалась мне на глаза буквально за пару дней до нашего отъезда! я безумно рада, что мы попали на неё, одна из самых лучших экскурсий)
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С
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Экскурсия с Ксенией позволила близко соприкоснуться с жителями Вьетнама и понять насколько это доброжелательные люди. На мастер классах удивительные женщины
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помогали нам, неумехам, хоть что-то и как-то сделать своими руками. А цветущие лотосы, это прекрасное зрелище! Ксения много и интересно рассказывала об истории и современности страны, общение было живым и приятным.

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В
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Все просто супер! Ксения очень открытый и позитивный человек. Крутые мастер классы. Слепили глиняные горшочки и скатали ароматные палочки. Все
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сувениры, сделали своими руками и забрали с собой. Узнали историю Вьетнама и как тут живут сегодня и жили раньше. На все наши глупые вопросы мы получили ответы. Это гораздо более глубокий и аутентичный опыт, чем просто обзорная экскурсия.

Все просто супер! Ксения очень открытый и позитивный человек. Крутые мастер классы. Слепили глиняные горшочки и
Все просто супер! Ксения очень открытый и позитивный человек. Крутые мастер классы. Слепили глиняные горшочки и
Все просто супер! Ксения очень открытый и позитивный человек. Крутые мастер классы. Слепили глиняные горшочки и
Все просто супер! Ксения очень открытый и позитивный человек. Крутые мастер классы. Слепили глиняные горшочки и+1
Все просто супер! Ксения очень открытый и позитивный человек. Крутые мастер классы. Слепили глиняные горшочки и
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Любаускене
Духовность, культура и живые традиции - в Нячанге
Остались самые яркие и положительные эмоции от дня, проведённого с Дмитрием. Окунулись в буддизм, блеск его золота… Дмитрий не только
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показывает красивую картинку, но и раскрывает особенности ритуалов, знакомит с божествами и традициями, самим здесь никак не разобраться. Приятно, что были продумано все детали, приветственные напитки во вьетнамской деревушке, вкусный обед. Ярким завершением было знакомство с традиционной музыкой. День пролетел ярко и незаметно. Очень всем рекомендую!

Остались самые яркие и положительные эмоции от дня, проведённого с Дмитрием. Окунулись в буддизм, блеск его
Остались самые яркие и положительные эмоции от дня, проведённого с Дмитрием. Окунулись в буддизм, блеск его
Остались самые яркие и положительные эмоции от дня, проведённого с Дмитрием. Окунулись в буддизм, блеск его
Остались самые яркие и положительные эмоции от дня, проведённого с Дмитрием. Окунулись в буддизм, блеск его+3
Остались самые яркие и положительные эмоции от дня, проведённого с Дмитрием. Окунулись в буддизм, блеск его
Остались самые яркие и положительные эмоции от дня, проведённого с Дмитрием. Окунулись в буддизм, блеск его
Остались самые яркие и положительные эмоции от дня, проведённого с Дмитрием. Окунулись в буддизм, блеск его
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Т
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Отличная экскурсия! Ксения прекрасный рассказчик, экскурсия прошла интересно и познавательно. Она с лёгкостью подстраиваюсь под наши пожелания и нашу разновозрастную
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компанию. Увидели много интересных фруктов, Ксения всегда с готовностью искала информацию по доп вопросам не входтвшим в экскурсию) спасибо и до встречи)

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Елена
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить все намеченные точки маршрута.
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Творческий мастер-класс понравится не только детям,но и взрослым. Если вы толком ничего не знали о Вьетнаме, как мы, но хотели бы за один экскурсионный день открыть для себя интересные факты об истории страны и жизни её людей, вам точно сюда! 😍👍

Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить+8
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
Благодарим Ксению за увлекательную и насыщенную экскурсию! Не торопясь, с комфортом,но максимально эффективно мы успели посетить
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Вера
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Это мой второй опыт заказа индивидуальных экскурсий через Трипстер (первый был в Шанхае) и он удачный. Скажу честно, что муж
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и дети на экскурсию ехать не хотели, но в конце дня благодарили, что я их вытащила. Всем очень понравилось. С нами была прекрасная Ксюша, которая была очень терпелива, внимательна, отзывчива и позитивна. Ксения рассказывала много интересного из истории Вьетнама, прекрасно ориентировалась в материале и с большой любовью относилась с нам и к своему делу. Вначале мы посетили золотую пагоду с видом на город. Это очень красивое место, также можно провести экскурс в буддизм. далее мы посетили деревню ремесленников, нам тоже там очень понравилось, особенно МК по палочкам благовоний. В целом весь маршрут был очень атмосферным и аутентичным. При этом мы не устали и это была именно индивидуальная экскурсия, мы никого не ждали, нас не привозили в ненужные лавки с сувенирами, в которых нам предлагали купить всякую ерунду. я знаю, о чем говорю, потому что буквально на следующий день мы поехали на коллективную экскурсию в Далат с другими гидами. В конце Ксения нам порекомендовала (по моей просьбе) прекрасный магазинчик с крафтовым шоколадом, кофе и какао, в котором я с удовольствием купила полезные подарки родным и друзьям. В общем, рекомендую экскурсию, особенно для тех, кто во Вьетнаме первый раз и любит индивидуальный формат

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Всего 24 отзыва в Нячанге в категории "Золотая пагода"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Золотая пагода»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга;
  2. Духовность, культура и живые традиции - в Нячанге;
  3. Главное в Нячанге: знакомство с городом.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров;
  2. Водопады Бахо;
  3. Чегемские водопады;
  4. Башни Понагар;
  5. Музей океанографии;
  6. Сайгон;
  7. Остров обезьян;
  8. Золотая пагода;
  9. Пагода Лонгшон;
  10. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Золотая пагода" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 200. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Золотая пагода», 24 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь