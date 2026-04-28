Я познакомлю вас с культурным Нячангом, за его пляжным фасадом скрываются древние храмы и живые традиции.
Вы узнаете, как чамы возводили свои святыни, и подниметесь к белой статуе Будды по лестнице с драконами. Заглянете в ремесленные мастерские и увидите необычные скалы на побережье Хон Чонг.
Вы узнаете, как чамы возводили свои святыни, и подниметесь к белой статуе Будды по лестнице с драконами. Заглянете в ремесленные мастерские и увидите необычные скалы на побережье Хон Чонг.
Описание экскурсии
- Сад камней Хон Чонг — причудливые каменные образования на побережье, в том числе скала-гриб. Утром или на закате здесь особенно красиво.
- Чамские башни По Нагар и панорама реки Кай — сохранились четыре башни 7–12 веков, одна из них посвящена богине По Нагар. Здесь нужно соблюдать дресс-код: закрытые плечи и колени.
- Пагода Лонг Шон — крупнейший буддийский храм Нячанга с 24-метровой статуей Будды на лотосе и видом на город с высоты.
- Ремесленная деревня — мастерские шёлковой вышивки и керамики, где можно понаблюдать за работой профи и приобрести сувениры ручной работы.
- Океанариум Чи Нгуен — «плавучий» комплекс в форме корабля с экзотическими рыбами, черепахами, кораллами и акулами.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
- Дополнительных расходов нет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 128 туристов
Ваш гид-резидент в Нячанге! Живу здесь с 2017 года. Не просто гид, а местный житель, влюблённый в этот город. Моя страсть — показывать настоящий Нячанг, скрытый от туристических троп. Почему вам со
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень рекомендую обзорную экскурсию с минимальной группой, а не автобусом. Это позволит заехать в такие места, куда большие группы просто не возят и иметь достаточно времени, чтобы познакомиться со всеми
Сергей показал нам новые локации, которые мы сами бы не нашли и не знали о них, очень комфортная, интересная и познавательная экскурсия! Благодарим!
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв
Нам понравилась экскурсия,Сергей интересный рассказчик,была душевная прогулка по Нячангу,н ехватило исторических фактов. Спасибо
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв
К
Экскурсия может быть интересна тем, кто хочет увидеть повседневную жизнь и экономическую обстановку во Вьетнаме, так как гид живёт с местной жительницей.
При этом стоит учитывать, что гид не обладает глубокими
При этом стоит учитывать, что гид не обладает глубокими
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, будем повышать качество экскурсии
Очень интересная обзорная экскурсия по Нячангу посетили интересные места узнали быт местных и их историю. И сам Сергей очень интересный гид, с интересной историей, как он попал во Вьетнам и живет в нем 10 лет. Было весело, душевно и познавательно. Спасибо🤝😉
А
Прекрасная экскурсия, прошло все на ура. Очень насыщено. Рекомендую!
О
На экскурсии были с сыном 7 лет. Сергей смог заинтересовать сына рассказами о стране и вьетнамцах, их истории и культуре. Экскурсия оставила самые позитивные впечатления, рекомендую для семей с детьми.
Обзорная экскурсия по Нячангу с Сергеем - наше первое знакомство с замечательной и колоритной страной Вьетнам. Сергей познакомил нас с основными достопримечательностями Нячанга, историей, культурой и бытом страны. Благодаря знакомству с Нячангом хочется узнавать и изучать Вьетнам!!! Делиться новыми эмоциями и впечатлениями
Рекомендуем экскурсию!
Рекомендуем экскурсию!
от $150 за 1–2 человек или $55 за человека, если вас больше