Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла

Увидеть курортную столицу Вьетнама без пляжного фильтра
Я познакомлю вас с культурным Нячангом, за его пляжным фасадом скрываются древние храмы и живые традиции.

Вы узнаете, как чамы возводили свои святыни, и подниметесь к белой статуе Будды по лестнице с драконами. Заглянете в ремесленные мастерские и увидите необычные скалы на побережье Хон Чонг.
4.5
8 отзывов
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла

Описание экскурсии

  • Сад камней Хон Чонг — причудливые каменные образования на побережье, в том числе скала-гриб. Утром или на закате здесь особенно красиво.
  • Чамские башни По Нагар и панорама реки Кай — сохранились четыре башни 7–12 веков, одна из них посвящена богине По Нагар. Здесь нужно соблюдать дресс-код: закрытые плечи и колени.
  • Пагода Лонг Шон — крупнейший буддийский храм Нячанга с 24-метровой статуей Будды на лотосе и видом на город с высоты.
  • Ремесленная деревня — мастерские шёлковой вышивки и керамики, где можно понаблюдать за работой профи и приобрести сувениры ручной работы.
  • Океанариум Чи Нгуен — «плавучий» комплекс в форме корабля с экзотическими рыбами, черепахами, кораллами и акулами.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
  • Дополнительных расходов нет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 128 туристов
Ваш гид-резидент в Нячанге! Живу здесь с 2017 года. Не просто гид, а местный житель, влюблённый в этот город. Моя страсть — показывать настоящий Нячанг, скрытый от туристических троп. Почему вам со
мной понравится? Глубина вместо галочек: покажу не только пляж Чан Фу, но и потайные бухты, утренний рыбный аукцион, аутентичные кварталы у рынка Дам, древние башни По Нагар. Знаю, где лучший фо на рассвете и идеальный бань ми. Культура без неловкостей: объясню тонкости этикета, помогу избежать культурных проколов. Расскажу о местной жизни, ценностях, почему кофе и караоке — культ. Я ваш переводчик контекста. Вкус Вьетнама безопасно: отведу туда, где едят местные. Помогу выбрать свежайшие морепродукты, спелые фрукты, найти лучший кофе и уличные деликатесы без риска. Гастрономия — моя любовь! Логистика под ключ: составлю маршрут без толп и стресса. Знаю всё про трансферы, аренду байка, билеты. Решу вопросы оперативно.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
1
Татьяна
Очень рекомендую обзорную экскурсию с минимальной группой, а не автобусом. Это позволит заехать в такие места, куда большие группы просто не возят и иметь достаточно времени, чтобы познакомиться со всеми
локациями подробно. Сергей попутно рассказывает подробности жизни в стране, обычаи местных жителей, рассказывает, что можно еще посетить, где вкусно поесть и отдохнуть. Дает ссылки на нужные места. Мы получили первое представление о стране, что очень пригодилось

Наталья
Сергей показал нам новые локации, которые мы сами бы не нашли и не знали о них, очень комфортная, интересная и познавательная экскурсия! Благодарим!
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв
Ирина
Нам понравилась экскурсия,Сергей интересный рассказчик,была душевная прогулка по Нячангу,н ехватило исторических фактов. Спасибо
Нам понравилась экскурсия,Сергей интересный рассказчик,была душевная прогулка по Нячангу,н ехватило исторических фактов. СпасибоНам понравилась экскурсия,Сергей интересный рассказчик,была душевная прогулка по Нячангу,н ехватило исторических фактов. Спасибо
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв
К
Экскурсия может быть интересна тем, кто хочет увидеть повседневную жизнь и экономическую обстановку во Вьетнаме, так как гид живёт с местной жительницей.
При этом стоит учитывать, что гид не обладает глубокими
знаниями истории или конкретных достопримечательностей, а его словарный запас ограничен. Он чаще говорит о себе, своих взглядах на политику и религию, а также о собственном бизнесе.
Если вы ожидаете исторических или религиозных фактов, эта экскурсия может не соответствовать вашим ожиданиям.
Кратко: самый дорогой трансфер в моей жизни

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, будем повышать качество экскурсии
Александр
Очень интересная обзорная экскурсия по Нячангу посетили интересные места узнали быт местных и их историю. И сам Сергей очень интересный гид, с интересной историей, как он попал во Вьетнам и живет в нем 10 лет. Было весело, душевно и познавательно. Спасибо🤝😉
Очень интересная обзорная экскурсия по Нячангу посетили интересные места узнали быт местных и их историю. ИОчень интересная обзорная экскурсия по Нячангу посетили интересные места узнали быт местных и их историю. ИОчень интересная обзорная экскурсия по Нячангу посетили интересные места узнали быт местных и их историю. И
А
Прекрасная экскурсия, прошло все на ура. Очень насыщено. Рекомендую!
О
На экскурсии были с сыном 7 лет. Сергей смог заинтересовать сына рассказами о стране и вьетнамцах, их истории и культуре. Экскурсия оставила самые позитивные впечатления, рекомендую для семей с детьми.
Ольга
Обзорная экскурсия по Нячангу с Сергеем - наше первое знакомство с замечательной и колоритной страной Вьетнам. Сергей познакомил нас с основными достопримечательностями Нячанга, историей, культурой и бытом страны. Благодаря знакомству с Нячангом хочется узнавать и изучать Вьетнам!!! Делиться новыми эмоциями и впечатлениями
Рекомендуем экскурсию!
Обзорная экскурсия по Нячангу с Сергеем - наше первое знакомство с замечательной и колоритной страной Вьетнам.Обзорная экскурсия по Нячангу с Сергеем - наше первое знакомство с замечательной и колоритной страной Вьетнам.Обзорная экскурсия по Нячангу с Сергеем - наше первое знакомство с замечательной и колоритной страной Вьетнам.Обзорная экскурсия по Нячангу с Сергеем - наше первое знакомство с замечательной и колоритной страной Вьетнам.Обзорная экскурсия по Нячангу с Сергеем - наше первое знакомство с замечательной и колоритной страной Вьетнам.Обзорная экскурсия по Нячангу с Сергеем - наше первое знакомство с замечательной и колоритной страной Вьетнам.Обзорная экскурсия по Нячангу с Сергеем - наше первое знакомство с замечательной и колоритной страной Вьетнам.Обзорная экскурсия по Нячангу с Сергеем - наше первое знакомство с замечательной и колоритной страной Вьетнам.

от $150 за 1–2 человек или $55 за человека, если вас больше