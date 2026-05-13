Рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Увидеть настоящий Вьетнам, посетить мастер-класс и оценить панорамный вид с территории пагоды
Отправимся туда, где жизнь течёт так же, как и сотни лет назад.
Вы посетите деревню ремесленников, где традиции передаются из поколения в поколение, и увидите, как вручную создают вещи.
Поучаствуете в мастер-классе и почувствуете атмосферу страны изнутри — через людей, их быт и культуру. По дороге вас ждут рисовые плантации, дом династии Тэйшон и золотая пагода.
Описание мастер-класса
8:00 — выезд из Нячанга
8:30 — Пагода Чук Лам. Спокойная и атмосферная с панорамным видом. Это место, где хочется остановиться, выдохнуть и просто насладиться моментом
10:00 — деревня ремесленников Суа и мастер-класс. Увидите, как вручную создаются изделия, и узнаете, как эти навыки передаются в семьях. Здесь попробуете себя в лепке из глины или изготовлении палочек благовоний и поймёте, сколько труда и мастерства стоит за каждым предметом
12:00 — дом династии Тэйшон, которому более 200 лет. Здесь до сих пор живёт семья, у которой вы узнаете, как менялся Вьетнам на протяжении шести поколений
12:30 — цитадель императора Гиа Лонга. Прогуляетесь по месту, которое связано с одним из ключевых правителей Вьетнама. Поговорим о его роли в истории страны
13:00 — рисовые плантации. Здесь вы почувствуете спокойствие вьетнамской глубинки и выпьете кофе с прекрасным видом
14:00 — прибытие в Нячанг
Вы узнаете:
о жизни вне туристического Вьетнама
традициях, которые не исчезли и почему ремёсла — до сих пор часть повседневности
стране через призму семьи: поколения, ценности и уклад
буддизме и как он проявляется в жизни
контраст города и деревни: два разных Вьетнама
современности, которая преобразовывает страну — и что остаётся неизменным
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, входные билеты, мастер-класс, вода, кофе
Если ваш отель расположен в Камрани, доплата за трансфер — 30$ за авто в обе стороны
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$80
Дети от 3 до 12 лет
$55
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 1841 туриста
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые
живут во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме.
