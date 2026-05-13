Отправимся туда, где жизнь течёт так же, как и сотни лет назад. Вы посетите деревню ремесленников, где традиции передаются из поколения в поколение, и увидите, как вручную создают вещи. Поучаствуете в мастер-классе и почувствуете атмосферу страны изнутри — через людей, их быт и культуру. По дороге вас ждут рисовые плантации, дом династии Тэйшон и золотая пагода.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

8:00 — выезд из Нячанга

8:30 — Пагода Чук Лам. Спокойная и атмосферная с панорамным видом. Это место, где хочется остановиться, выдохнуть и просто насладиться моментом

10:00 — деревня ремесленников Суа и мастер-класс. Увидите, как вручную создаются изделия, и узнаете, как эти навыки передаются в семьях. Здесь попробуете себя в лепке из глины или изготовлении палочек благовоний и поймёте, сколько труда и мастерства стоит за каждым предметом

12:00 — дом династии Тэйшон, которому более 200 лет. Здесь до сих пор живёт семья, у которой вы узнаете, как менялся Вьетнам на протяжении шести поколений

12:30 — цитадель императора Гиа Лонга. Прогуляетесь по месту, которое связано с одним из ключевых правителей Вьетнама. Поговорим о его роли в истории страны

13:00 — рисовые плантации. Здесь вы почувствуете спокойствие вьетнамской глубинки и выпьете кофе с прекрасным видом

14:00 — прибытие в Нячанг

Вы узнаете:

о жизни вне туристического Вьетнама

традициях, которые не исчезли и почему ремёсла — до сих пор часть повседневности

стране через призму семьи: поколения, ценности и уклад

буддизме и как он проявляется в жизни

контраст города и деревни: два разных Вьетнама

современности, которая преобразовывает страну — и что остаётся неизменным

