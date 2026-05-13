Рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга

Увидеть настоящий Вьетнам, посетить мастер-класс и оценить панорамный вид с территории пагоды
Отправимся туда, где жизнь течёт так же, как и сотни лет назад.

Вы посетите деревню ремесленников, где традиции передаются из поколения в поколение, и увидите, как вручную создают вещи.

Поучаствуете в мастер-классе и почувствуете атмосферу страны изнутри — через людей, их быт и культуру. По дороге вас ждут рисовые плантации, дом династии Тэйшон и золотая пагода.
Описание мастер-класса

8:00 — выезд из Нячанга

8:30 — Пагода Чук Лам. Спокойная и атмосферная с панорамным видом. Это место, где хочется остановиться, выдохнуть и просто насладиться моментом

10:00 — деревня ремесленников Суа и мастер-класс. Увидите, как вручную создаются изделия, и узнаете, как эти навыки передаются в семьях. Здесь попробуете себя в лепке из глины или изготовлении палочек благовоний и поймёте, сколько труда и мастерства стоит за каждым предметом

12:00 — дом династии Тэйшон, которому более 200 лет. Здесь до сих пор живёт семья, у которой вы узнаете, как менялся Вьетнам на протяжении шести поколений

12:30 — цитадель императора Гиа Лонга. Прогуляетесь по месту, которое связано с одним из ключевых правителей Вьетнама. Поговорим о его роли в истории страны

13:00 — рисовые плантации. Здесь вы почувствуете спокойствие вьетнамской глубинки и выпьете кофе с прекрасным видом

14:00 — прибытие в Нячанг

Вы узнаете:

  • о жизни вне туристического Вьетнама
  • традициях, которые не исчезли и почему ремёсла — до сих пор часть повседневности
  • стране через призму семьи: поколения, ценности и уклад
  • буддизме и как он проявляется в жизни
  • контраст города и деревни: два разных Вьетнама
  • современности, которая преобразовывает страну — и что остаётся неизменным

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, входные билеты, мастер-класс, вода, кофе
  • Если ваш отель расположен в Камрани, доплата за трансфер — 30$ за авто в обе стороны
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный$80
Дети от 3 до 12 лет$55
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 1841 туриста
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
живут во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме.

