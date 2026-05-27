Путешествие для тех, кто любит высоту и адреналин! Катание по тросовым дорогам на зиплайне среди джунглей подарит острые ощущения и чувство восторга от красоты вокруг. А шведский стол с морепродуктами и овощами зарядит энергией для новых приключений.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $113 за человека

Описание экскурсии

В парке Kong Forest вас встретят русскоговорящие инструкторы — они всё время будут рядом

Вы разомнётесь, наденете экипировку и отправитесь на вышку — зиплайн. Целый час будете кататься по тросовым дорогам среди пышных джунглей

Обед — шведский стол. Для вас — морепродукты, овощи, вьетнамский суп, картофель фри, рис, курица, свинина, бананы и зелёный чай

После обеда, если захотите, можно покататься на квадроциклах (45 минут, включено в стоимость) — или заняться чем-то ещё.

Организационные детали