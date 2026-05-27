Путешествие для тех, кто любит высоту и адреналин! Катание по тросовым дорогам на зиплайне среди джунглей подарит острые ощущения и чувство восторга от красоты вокруг. А шведский стол с морепродуктами и овощами зарядит энергией для новых приключений.
Описание экскурсии
В парке Kong Forest вас встретят русскоговорящие инструкторы — они всё время будут рядом
Вы разомнётесь, наденете экипировку и отправитесь на вышку — зиплайн. Целый час будете кататься по тросовым дорогам среди пышных джунглей
Обед — шведский стол. Для вас — морепродукты, овощи, вьетнамский суп, картофель фри, рис, курица, свинина, бананы и зелёный чай
После обеда, если захотите, можно покататься на квадроциклах (45 минут, включено в стоимость) — или заняться чем-то ещё.
Организационные детали
- От центра города до парка ехать ~1 ч
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, билет в парк и зиплайн, аренда экипировки, прогулка на квадроциклах, обед
- К зиплайну и квадроциклам допускаются путешественники ростом от 120 см
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
- В парке вас встретит русскоговорящий инструктор
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$113
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 611 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются
