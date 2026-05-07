Едем в музей-парк, где живут традиционные ремёсла Вьетнама. Засучите рукава — вам предстоит лепить, расписывать или плести под руководством опытных местных мастеров. А ещё вы приготовите спринг-роллы и блинчики — и полакомитесь под звуки национальных мелодий. Этот день станет погружением в мир вьетнамского народного искусства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

В Деревне мастеров вы увидите:

как вышивают из шёлка и делают картины из песка

занимаются резьбой по дереву и плетением мебели из ротанга

играют на народных музыкальных инструментах

и многое другое!

Ремесленный мастер-класс

Вы выберете одно из направлений: роспись шляпы нон ла — одного из главных символов Вьетнама, раскраска глиняной скульптуры, плетение из ротанга (маленькая поделка, не диван!) или лепка. Готовый сувенир заберёте с собой.

Кулинарный мастер-класс

Два блюда — два мастер-класса. Сначала отправимся в сад и соберём зелень, а затем приготовим спринг-ролл с креветками и вьетнамский блинчик бань сео из рисово-кукурузного теста. Всё съедим. В процессе я расскажу об истории и легендах вьетнамской кулинарии.

Музыкальное шоу на народных инструментах

Если захотите, попробуете подыграть.

