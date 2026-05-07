Едем в музей-парк, где живут традиционные ремёсла Вьетнама.
Засучите рукава — вам предстоит лепить, расписывать или плести под руководством опытных местных мастеров. А ещё вы приготовите спринг-роллы и блинчики — и полакомитесь под звуки национальных мелодий. Этот день станет погружением в мир вьетнамского народного искусства.
Засучите рукава — вам предстоит лепить, расписывать или плести под руководством опытных местных мастеров. А ещё вы приготовите спринг-роллы и блинчики — и полакомитесь под звуки национальных мелодий. Этот день станет погружением в мир вьетнамского народного искусства.
Описание мастер-класса
В Деревне мастеров вы увидите:
- как вышивают из шёлка и делают картины из песка
- занимаются резьбой по дереву и плетением мебели из ротанга
- играют на народных музыкальных инструментах
- и многое другое!
Ремесленный мастер-класс
Вы выберете одно из направлений: роспись шляпы нон ла — одного из главных символов Вьетнама, раскраска глиняной скульптуры, плетение из ротанга (маленькая поделка, не диван!) или лепка. Готовый сувенир заберёте с собой.
Кулинарный мастер-класс
Два блюда — два мастер-класса. Сначала отправимся в сад и соберём зелень, а затем приготовим спринг-ролл с креветками и вьетнамский блинчик бань сео из рисово-кукурузного теста. Всё съедим. В процессе я расскажу об истории и легендах вьетнамской кулинарии.
Музыкальное шоу на народных инструментах
Если захотите, попробуете подыграть.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле
- Мастер-классы входят в стоимость, я при необходимости помогу с переводом
- Изделия вы заберёте с собой
в будние дни в 13:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 393 туристов
Меня зовут Вячеслав, с 2018 года влюблён во Вьетнам и хочу помочь вам взглянуть на страну своими глазами! Благодаря обширным знаниям о стране, её истории, культуре и особенностях народностей Вьетнама,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 7 мая 2026
Изумительная экскурсия! Райский спокойный уголок на окраине шумного Нячанга. Вячеслав очень интересно рассказал о вьетнамских ремеслах, их обычаях и ценностях. Мы разрисовывали себе вьетнамские шляпы, готовили, ткали, увидели множество растений и цветов. Эта экскурсия была изюминкой в нашем путешествии. Вячеслав спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Получили удовольствие от экскурсии, понравилось детям и взрослым! Место камерное, без толп, интересные ремесла, Вячеслав уделял много внимания, показывал детали, отвечал на вопросы. Мастер-классы вкусные и интересные, каждый нашел что-то по душе!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Изумительная экскурсия! Райский спокойный уголок на окраине шумного Нячанга. Вячеслав очень интересно рассказал о вьетнамских ремеслах, их обычаях и ценностях. Мы разрисовывали себе вьетнамские шляпы, готовили, ткали, увидели множество растений и цветов. Эта экскурсия была изюминкой в нашем путешествии. Вячеслав спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «Мастер-классы в Деревне мастеров в Нячанге (всё включено)»
Индивидуальная
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Попробовать себя в дайвинге, спуститься под воду и понаблюдать за жизнью морских обитателей
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
$90 за человека
Индивидуальная
К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено)
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом
30 мая в 08:00
1 июн в 08:00
от $290 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Групповая
до 22 чел.
Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
Снорклинг, рыбалка, сапборд и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:00
2 июн в 10:00
3 июн в 10:00
$46 за человека
$60 за человека