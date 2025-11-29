Отправляйтесь на скоростном катере в увлекательное путешествие по трем островам Нячанга, наслаждайтесь снорклингом на коралловых рифах, гонками на гидроциклах, обедом в рыбацкой деревне и зажигательной пенной вечеринкой на пляже Корал-Бэй. Идеальный день для любителей активного отдыха и приключений.
Описание водной прогулкиПриключения на островах: гидроциклы и снорклинг Начните свой день с трансфера из отеля в порт Виньчжуонг и посадки на скоростной катер. Первая остановка — пляж Бай Чанг с великолепными коралловыми рифами, где можно поплавать с маской и трубкой или прокатиться на гидроцикле. Для любителей острых ощущений доступны морская прогулка и парасейлинг. Обед и знакомство с традициями Отдохните и подкрепитесь в уютном ресторане на плоту в рыбацкой деревне, попробовав свежие морепродукты — отличный способ набраться сил для продолжения дня. Пенная вечеринка и отдых на пляже Корал-Бэй Завершите день на пляже Корал-Бэй, наслаждаясь солнцем и купанием в прозрачной воде, а затем присоединитесь к весёлой пенной вечеринке, которая зарядит энергией и подарит незабываемые эмоции. Важная информация:
- Что взять с собой: полотенце, пляжная одежда.
- Катание на гидроциклах недоступно для детей младше 7 лет. В целях вашей безопасности катание на гидроциклах здесь разрешено только в сопровождении сотрудника.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбацкая деревня
- Пляж Корал-Бэй
- Пляж Бай Чанг
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Снаряжение для снорклинга
- Страховка
- Гидроцикл
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные водные виды спорта: дайвинг, парасейлинг
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
