1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Незабываемая морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: индивидуальный современный катер, обед»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €440 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, на катере вам предложат прохладительные напитки»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: современный катер, обед в формате шведский стол и парк развлечений на острове Хон Там»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €440 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На катере»
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