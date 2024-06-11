Найдено 3 экскурсии в категории « На катере » в Нячанге на русском языке, цены от €440. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚤 На катере Индивидуальная 9 часов Незабываемая морская прогулка к Северным островам из Нячанга Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной Начало: У вашего отеля «В стоимость включены: индивидуальный современный катер, обед» от € 440 за всё до 10 чел. 🚤 На катере Индивидуальная 6 часов Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря Начало: У вашего отеля «Кроме того, на катере вам предложат прохладительные напитки» от € 600 за всё до 10 чел. 🚤 На катере Индивидуальная 7 часов Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там Начало: У вашего отеля «В стоимость включены: современный катер, обед в формате шведский стол и парк развлечений на острове Хон Там» от € 440 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Нячанга

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На катере»

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