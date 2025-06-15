читать дальше

обед входят в программу, по качеству претензий нет -просто, но вкусно. Но главный плюс -инструктор Ирек. Профессионально сопроводит под водой и весело расскажет обо всем на лодке. Подводная жизнь не самая яркая в мире, но интересная - кораллы и рыбки в них, много морских звёзд, моллюсков и трепангов разных видов, цветов и размеров. 100 % рекомендую!