Экскурсии в Остров

Найдено 4 экскурсии в категории «Остров» в Нячанге на русском языке, цены от $22, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге
2 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге
Начало: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 07:00
3 сен в 07:00
$80 за человека
Острова Нячанга: хоппинг, снорклинг и лодочная вечеринка с барбекю
6 часов
-
10%
3 отзыва
Водная прогулка
Острова Нячанга: хоппинг, снорклинг и лодочная вечеринка с барбекю
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
$22.90$25.46 за человека
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
6.5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
$26.84 за человека
Морская прогулка по Южным островам Нячанга
5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка по Южным островам Нячанга
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
$1934 за всё до 10 чел.

