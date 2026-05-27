Исторический Фуйен: легенды древнего Вьетнама (всё включено)
Увидеть старинные храмы и природные чудеса в поездке из Нячанга
Предлагаем вам погрузиться в историю и легенды провинции Фуйен и увидеть настоящий Вьетнам вдали от туристических маршрутов. Вы побываете у базальтовых скал и башни Нгинь Фонг, созданной по их подобию. Посетите монастырь богини Гуанинь и один из старейших католических храмов страны. Услышите о древней культуре тямов и традициях современных вьетнамцев.
6:30 — трансфер из отеля
9:30 — католический собор
Храм 19 века в готическом стиле среди сельских пейзажей. Известен красивым фасадом и тем, что здесь хранится первая книга, напечатанная на вьетнамском языке.
10:40 — базальтовое чудо Фуйена
Природное образование на побережье. Тысячи базальтовых колонн правильной формы, которые появились после остывания вулканической лавы миллионы лет назад.
12:10 — монастырь богини Гуанинь
Необычный буддийский храм, построенный из кораллов и кокосовой скорлупы. Известен статуей богини Гуанинь, которую, по легенде, море вынесло на берег.
13:00 — башня Нгинь Фонг
Современная достопримечательность у моря, ставшая новым символом города. Интересный дизайн, вдохновлённый местной достопримечательностью — скалой Каменных плит.
13:30 — обед с морепродуктами, колой и ромом (включён в стоимость)
В провинции Фуйен свежие морепродукты — одна из главных гастрономических особенностей
14:30 — Тямская башня
Башня 11 века из красного кирпича высота около 23 м. Построена на холме в центре города. С площадки вокруг башни открывается живописный вид на реку и город.
15:20 — выезд в Нячанг
18:30 — возвращение в город
История и наследие Фуйен — от древней культуры тямов до современного региона центрального Вьетнама.
Традиции и вера — как религия, семейные ценности и обычаи формируют повседневную жизнь вьетнамцев
Жизнь вне туристических маршрутов — о быте, еде, работе и характере жителей центрального Вьетнама.
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota, Ford, Mitsubishi или Vinfast, обед и напитки
С вами будет один из гидов нашей команды
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Нячанге
Я живу во Вьетнаме с 2002 года и отлично знаю эту страну изнутри — не по путеводителям, а по реальной жизни.
Вместе с моей командой мы делаем экскурсии, которые выходят за читать дальшеуменьшить
рамки стандартных маршрутов. Знакомим не только с красивыми местами, но и с настоящей жизнью Вьетнама: людьми, уличной едой, традициями и атмосферой, которую не почувствуешь из окна автобуса.
Если хотите увидеть Вьетнам живым, настоящим и очень разным — поехали с нами. Будет интересно!
