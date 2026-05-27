Предлагаем вам погрузиться в историю и легенды провинции Фуйен и увидеть настоящий Вьетнам вдали от туристических маршрутов. Вы побываете у базальтовых скал и башни Нгинь Фонг, созданной по их подобию. Посетите монастырь богини Гуанинь и один из старейших католических храмов страны. Услышите о древней культуре тямов и традициях современных вьетнамцев.

Описание экскурсии

6:30 — трансфер из отеля

9:30 — католический собор

Храм 19 века в готическом стиле среди сельских пейзажей. Известен красивым фасадом и тем, что здесь хранится первая книга, напечатанная на вьетнамском языке.

10:40 — базальтовое чудо Фуйена

Природное образование на побережье. Тысячи базальтовых колонн правильной формы, которые появились после остывания вулканической лавы миллионы лет назад.

12:10 — монастырь богини Гуанинь

Необычный буддийский храм, построенный из кораллов и кокосовой скорлупы. Известен статуей богини Гуанинь, которую, по легенде, море вынесло на берег.

13:00 — башня Нгинь Фонг

Современная достопримечательность у моря, ставшая новым символом города. Интересный дизайн, вдохновлённый местной достопримечательностью — скалой Каменных плит.

13:30 — обед с морепродуктами, колой и ромом (включён в стоимость)

В провинции Фуйен свежие морепродукты — одна из главных гастрономических особенностей

14:30 — Тямская башня

Башня 11 века из красного кирпича высота около 23 м. Построена на холме в центре города. С площадки вокруг башни открывается живописный вид на реку и город.

15:20 — выезд в Нячанг

18:30 — возвращение в город

Темы экскурсии

История и наследие Фуйен — от древней культуры тямов до современного региона центрального Вьетнама.

Традиции и вера — как религия, семейные ценности и обычаи формируют повседневную жизнь вьетнамцев

Жизнь вне туристических маршрутов — о быте, еде, работе и характере жителей центрального Вьетнама.

Организационные детали