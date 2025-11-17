Мои заказы

Храмы и соборы Нячанга с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Нячанге на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
Начало: По договорённости
«Храмы, водопады и необычные места Вы увидите знаменитый водопад Датанла и спуститесь к нему на электросанях — это яркое приключение для взрослых и детей»
Расписание: Вт, Ср, Пт, Сб (время по запросу туриста)
$380 за всё до 6 чел.
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
Увидеть курортную столицу Вьетнама без пляжного фильтра
«Пагода Лонг Шон — крупнейший буддийский храм Нячанга с 24-метровой статуей Будды на лотосе и видом на город с высоты»
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
от $150 за всё до 12 чел.
БуддаТур. Мистика храмов
7 часов
Водная прогулка
БуддаТур. Мистика храмов
Начало: Мы заедем за Вами в отель
«Прогулявшись по небольшой территории храма, мы поднимемся по каменным ступеням лестницы на самый верх холма, попутно оказавшись на смотровой площадке с лежачим Буддой»
Расписание: По запросу.
$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    17 ноября 2025
    В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
    Большое спасибо за экскурсию. Было очень много впечатлений. Влад отличный экскурсовод, интересный рассказчик и опытный водитель. Экскурсия очень насыщенная, огромное количество новых впечатлений. Крейзи хаус необычное и интересное место. Поездка на электросанях оставила очень много впечатлений. Понравилось вообще всё.
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2025
    В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
    Огромное спасибо Владу за проведенную экскурсию, мы получили потрясающие эмоции. Влад может поддержать разговор на любые темы, и очень интересно рассказывает про Далат. Крайне рекомендуем данную экскурсию, если хотите, чтобы ваша поездка в Далат получилась незабываемый.
  • Л
    Лада
    27 октября 2025
    В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
    Спасибо Владу за прекрасную экскурсию, интересный рассказчик и собеседник, прекрасный организатор. Поставили бы 10 звёзд, если бы это было возможно. Понравилось, рекомендуем.
  • О
    Ольга
    12 октября 2025
    В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
    Привет! Экскурсией очень довольны. Мы заранее обсудили с Владом наш маршрут и немного его изменили. Любим гибкий подход. Ощущение, что
    читать дальше

    Влад владеет любой информацией. Мы не находились ни минуты без разговоров, но мы так любим. Конечно, я порекомендую Влада, как гида и просто интересного человека.

  • Б
    Балашов
    12 октября 2025
    В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
    Огромное спасибо Владу за очень интересную и познавательную экскурсию.
  • В
    Виталий
    11 октября 2025
    В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
    Влад отличный собеседник! Подъехал вовремя прямо к отелю, хорошо знает дорогу, всё успели с запасом по времени. Авто отличный.

    Влад может
    читать дальше

    рассказать практически всё, а где не знает, то честно в этом признаётся. Это очень хорошо, потому что есть такие гиды, которые начинают придумывать.

    Очень важный момент, речь у Влада поставлена интеллигентно, сразу видно что человек интеллектуал. Чего не могу сказать про других гидов, которые водили групповые экскурсии, и иногда случайно попадались нам на локациях (пару раз мы думали что это представители русского быдла, оказалось это были гиды русскоязычных агентств). Поэтому, если сомневаетесь стоит ли тратить деньги на индивидуальную экскурсию, моя рекомендация - стоит.

    Влад порекомендовал несколько интересных вариантов шопинга и общепита. Дорога прошла незаметно, локации подобраны хорошо.

    Если поедем куда-нибудь ещё, будем обращаться к Владу.

  • А
    Альбина
    7 октября 2025
    В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
    Если бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! Мы с мужем остались в
    читать дальше

    восторге от поездки в Далат!!! Это было не только интересно и познавательно (чего и ждёшь от экскурсии), но ещё и очень весело!) Наша поездка получилось спонтанной, поэтому выбор пал на Влада быстро и практически без раздумий (спасибо отзывам)
    И мы не пожалели ни на секунду о своей спонтанности, поездка вышла замечательной, вкусной, вдохновляющей и, главное, безумно интересной! Хочется и дальше исследовать эту многогранную страну, узнавать особенности языка, религии и культуры, вовлечься в местные традиции и изучать маленькие местные особенности!)

    В общем, гид рекомендован всем друзьям и знакомым! Как и экскурсия в Далат! Как и сам Вьетнам!)

  • Н
    Наталья
    30 сентября 2025
    В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
    Влад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествовать с ним, узнали много
    читать дальше

    нового о стране и её традициях. Если захотите что-нибудь скорректировать, то легко подстроится под ваши запросы и желания. Все локации были интересны, никакой гонки, все успели. Спасибо за рекомендации, было действительно полезно. От души рекомендую, лучшая экскурсия.

  • А
    Алсу
    10 сентября 2025
    В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
    Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!
    Далат — это по-настоящему особенное место во Вьетнаме, и наша экскурсия в этот""город вечной весны""
    читать дальше

    превзошла все ожидания! Если вы устали от жары побережья и хотите окунуться в атмосферу французского шарма, прохладного воздуха и живописных гор, Далат — идеальный выбор, особенно с правильно подобранным гидом.
    Наш день был расписан идеально, что позволило увидеть самые знаковые и захватывающие дух локации. Мы начали наше приключение с Сумасшедшего Дома (Crazy House / Hang Nga Guesthouse) – это архитектурное чудо, которое заставляет почувствовать себя героем какой-то сюрреалистической сказки.
    Огромное впечатление произвел монастырь Чук Лам Дзен, идеальное место для умиротворения и медитации.
    Также у нас был вкусный обед на маленьком кофейном заводике, где можно приобрести кофе категории Specialtу.

    Но настоящей жемчужиной нашего путешествия стал наш гид Влад Его работа была просто безупречной! С первой минуты было ясно, что перед нами не просто человек, знающий маршрут, а настоящий энтузиаст и профессионал своего дела.

    Гид продемонстрировал глубочайшую эрудицию не только в истории и культуре Вьетнама в целом, но и в мельчайших деталях, касающихся Далата. Он рассказывал о французском колониальном прошлом, местных традициях, особенностях выращивания кофе, значении символов в буддизме, и даже о местной флоре и фауне, что делало каждый пункт нашего маршрута живым и наполненным смыслом.

    Помимо обширных знаний, гид был невероятно внимателен к каждому участнику группы, прекрасно владел русским языком, обладал отличны чувством юмора и всегда был готов ответить на любые вопросы, помочь с фотографиями или советом. Благодаря его энергии экскурсия превратилась в подлинное погружение в атмосферу Далата.

    В целом, эта экскурсия в Далат стала одним из самых ярких впечатлений от поездки во Вьетнам. Красота природы, уникальная архитектура и, конечно же, потрясающая работа гида — всё это сделало наш день незабываемым. Очень рекомендуем этот маршрут, и если вам посчастливится, отправляйтесь в путь с таким же замечательным и эрудированным сопровождающим!

  • Е
    Елена
    7 сентября 2025
    В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
    Наша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседник, на все заданные вопросы отвечал очень развернуто 👍🏻 Было безумно интересно, комфортно и весело. Бронируйте экскурсию у Влада, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе;
  2. Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла;
  3. БуддаТур. Мистика храмов.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Водопады Бахо;
  3. Даклак;
  4. Сайгон;
  5. Остров;
  6. Башни Понагар;
  7. Сад камней Хон Чонг;
  8. Пагода Лонгшон;
  9. Мосты;
  10. Башня «Лотос».
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в феврале 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 380. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Нячанга. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!