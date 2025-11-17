Индивидуальная
до 6 чел.
В Далат из Нячанга: всё самое интересное - храмы, водопады, кофе
Начало: По договорённости
«Храмы, водопады и необычные места Вы увидите знаменитый водопад Датанла и спуститесь к нему на электросанях — это яркое приключение для взрослых и детей»
Расписание: Вт, Ср, Пт, Сб (время по запросу туриста)
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
Увидеть курортную столицу Вьетнама без пляжного фильтра
«Пагода Лонг Шон — крупнейший буддийский храм Нячанга с 24-метровой статуей Будды на лотосе и видом на город с высоты»
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
от $150 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
БуддаТур. Мистика храмов
Начало: Мы заедем за Вами в отель
«Прогулявшись по небольшой территории храма, мы поднимемся по каменным ступеням лестницы на самый верх холма, попутно оказавшись на смотровой площадке с лежачим Буддой»
Расписание: По запросу.
$120 за человека
- ДДарья17 ноября 2025Большое спасибо за экскурсию. Было очень много впечатлений. Влад отличный экскурсовод, интересный рассказчик и опытный водитель. Экскурсия очень насыщенная, огромное количество новых впечатлений. Крейзи хаус необычное и интересное место. Поездка на электросанях оставила очень много впечатлений. Понравилось вообще всё.
- ЕЕкатерина8 ноября 2025Огромное спасибо Владу за проведенную экскурсию, мы получили потрясающие эмоции. Влад может поддержать разговор на любые темы, и очень интересно рассказывает про Далат. Крайне рекомендуем данную экскурсию, если хотите, чтобы ваша поездка в Далат получилась незабываемый.
- ЛЛада27 октября 2025Спасибо Владу за прекрасную экскурсию, интересный рассказчик и собеседник, прекрасный организатор. Поставили бы 10 звёзд, если бы это было возможно. Понравилось, рекомендуем.
- ООльга12 октября 2025Привет! Экскурсией очень довольны. Мы заранее обсудили с Владом наш маршрут и немного его изменили. Любим гибкий подход. Ощущение, что
- ББалашов12 октября 2025Огромное спасибо Владу за очень интересную и познавательную экскурсию.
- ВВиталий11 октября 2025Влад отличный собеседник! Подъехал вовремя прямо к отелю, хорошо знает дорогу, всё успели с запасом по времени. Авто отличный.
Влад может
- ААльбина7 октября 2025Если бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! Мы с мужем остались в
- ННаталья30 сентября 2025Влад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествовать с ним, узнали много
- ААлсу10 сентября 2025Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!
Далат — это по-настоящему особенное место во Вьетнаме, и наша экскурсия в этот""город вечной весны""
- ЕЕлена7 сентября 2025Наша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседник, на все заданные вопросы отвечал очень развернуто 👍🏻 Было безумно интересно, комфортно и весело. Бронируйте экскурсию у Влада, не пожалеете!
