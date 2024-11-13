скидка
15%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВ Далат - из Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив ферму люваков, водопад Датанла и главные буддийские храмы. Узнайте больше о культуре и быте местных жителей
Завтра в 13:30
30 ноя в 07:00
350$298 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Фанранг - из Нячанга
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
30 ноя в 08:30
2 дек в 08:30
$450 за всё до 8 чел.
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 05:00
3 дек в 05:00
6 дек в 05:00
$66 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 ноября 2024Были на экскурсии с Владом в Далат, смело могу сказать, что это одна из лучших экскурсий в моей жизни благодаря
- ББегишев4 ноября 2024Комфортно, информативно и очень красиво! Очень долго выбирали экскурсии в Далат, но все же остановились на индивидуальной. Чтобы только своей компанией.
- JJanis26 октября 2024Экскурсия была замечательная, мы многому научились. Гид Влад был профессионален и великолепен.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в ноябре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 66 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 16 ⭐ отзывов, цены от $66. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь