Экскурсии Нячанга об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Нячанге на русском языке, цены от $66, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
В Далат - из Нячанга
На машине
скидка
15%
16 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
В Далат - из Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив ферму люваков, водопад Датанла и главные буддийские храмы. Узнайте больше о культуре и быте местных жителей
Завтра в 13:30
30 ноя в 07:00
350$298 за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Фанранг - из Нячанга
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
30 ноя в 08:30
2 дек в 08:30
$450 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 05:00
3 дек в 05:00
6 дек в 05:00
$66 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 ноября 2024
    В Далат - из Нячанга
    Были на экскурсии с Владом в Далат, смело могу сказать, что это одна из лучших экскурсий в моей жизни благодаря
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    гиду! Невероятно начитанный, грамотно поставленная речь, очень интересно рассказывает про Вьетнам и не только. Мы с друзьями получили массу приятных впечатлений и несмотря на ранний подъем и план поспать в 3х часовой дороге, Влада настолько интересно было слушать, что сон отошел сам собой) рекомендую в обязательном порядке!

  • Б
    Бегишев
    4 ноября 2024
    В Далат - из Нячанга
    Комфортно, информативно и очень красиво! Очень долго выбирали экскурсии в Далат, но все же остановились на индивидуальной. Чтобы только своей компанией.
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    Совершенно случайно наши экскурсию от Влада и даже не представляли как нам повезло. Влад оказался опытным и дружелюбным гидом с кучей интересной информации об истории Вьетнама, обычаях, культуре и современных трендах. 3-х часовая поездка в горы прошла простонародном дыхании. Только сидели с открытыми ртами и потребляли всякие интересности — спойлерить не буду;). В общем, если сомневаетесь или просто ищете хорошую экскурсию в Далат, обязательно берите. Считайте, что нашли золото!

    Комфортно, информативно и очень красиво!Комфортно, информативно и очень красиво!Комфортно, информативно и очень красиво!
  • J
    Janis
    26 октября 2024
    В Далат - из Нячанга
    Экскурсия была замечательная, мы многому научились. Гид Влад был профессионален и великолепен.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «История и архитектура»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в ноябре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 66 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 16 ⭐ отзывов, цены от $66. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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