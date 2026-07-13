Это поездка по солнечному и удивительно разнообразному региону Вьетнама. Вы увидите необычные буддийские пагоды, пообщаетесь с животными в открытом зоопарке и попробуете виноград прямо с плантаций. По дороге поговорим о том, как живётся тут местным и каким Вьетнам остаётся вдали от туристических маршрутов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от $400 за группу

Описание экскурсии

8:00 — трансфер из отеля (с одной технической остановкой)

9:30 — пагода Ту Ван

Вы увидите необычный храм, украшенный миллионами раковин и кораллов. Его создали местные жители как символ связи человека и моря. Под пагодой скрыт лабиринт дракона с подземными коридорами. По легенде, его прохождение означает путь человека от страхов — к просветлению.

10:30 — пагода Чунг Сон на горе Да Чонг

Буддийский комплекс 1973 года, встроенный в гору. Каменные террасы, статуи и смотровые площадки создают атмосферу тишины и уединения, а виды вокруг располагают к созерцанию.

12:00 — контактный зоопарк без клеток и стеклянных вольеров

Капибары, сурикаты, альпака, ламы, кенгуру, еноты и павлины свободно гуляют по территории — животных можно гладить, кормить и фотографировать.

15:40 — виноградные плантации Фанранга

Вы увидите, как в жарком климате выращивают виноград, попробуете свежие гроздья и продегустируете местное вино и виноградный сок.

16:20 — смотровая площадка бухты Винь Хи

Лазурное море, скалистые берега и рыбацкие лодки — словно с открытки, которая надолго останется в памяти.

16:30 — выезд в Нячанг

18:00 — возвращение в город

О чём поговорим в поездке:

Как живут местные семьи, как работают фермеры и монахи, что едят, во что верят и как страна меняется сегодня

Как здесь устроены медицина и образование

Какие традиции и обычаи до сих пор соблюдаются и как они влияют на современный Вьетнам

Организационные детали