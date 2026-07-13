8:00 — трансфер из отеля (с одной технической остановкой)
9:30 — пагода Ту Ван
Вы увидите необычный храм, украшенный миллионами раковин и кораллов. Его создали местные жители как символ связи человека и моря. Под пагодой скрыт лабиринт дракона с подземными коридорами. По легенде, его прохождение означает путь человека от страхов — к просветлению.
10:30 — пагода Чунг Сон на горе Да Чонг
Буддийский комплекс 1973 года, встроенный в гору. Каменные террасы, статуи и смотровые площадки создают атмосферу тишины и уединения, а виды вокруг располагают к созерцанию.
12:00 — контактный зоопарк без клеток и стеклянных вольеров
Капибары, сурикаты, альпака, ламы, кенгуру, еноты и павлины свободно гуляют по территории — животных можно гладить, кормить и фотографировать.
15:40 — виноградные плантации Фанранга
Вы увидите, как в жарком климате выращивают виноград, попробуете свежие гроздья и продегустируете местное вино и виноградный сок.
16:20 — смотровая площадка бухты Винь Хи
Лазурное море, скалистые берега и рыбацкие лодки — словно с открытки, которая надолго останется в памяти.
16:30 — выезд в Нячанг
18:00 — возвращение в город
О чём поговорим в поездке:
Как живут местные семьи, как работают фермеры и монахи, что едят, во что верят и как страна меняется сегодня
Как здесь устроены медицина и образование
Какие традиции и обычаи до сих пор соблюдаются и как они влияют на современный Вьетнам
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле, дегустация и обед
Дополнительно по желанию оплачивается кормление животных в зоопарке — $0,4
С вами буду я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу во Вьетнаме с 2002 года и отлично знаю эту страну изнутри — не по путеводителям, а по реальной жизни.
Вместе с моей командой мы делаем экскурсии, которые выходят за читать дальшеуменьшить
рамки стандартных маршрутов. Знакомим не только с красивыми местами, но и с настоящей жизнью Вьетнама: людьми, уличной едой, традициями и атмосферой, которую не почувствуешь из окна автобуса.
Если хотите увидеть Вьетнам живым, настоящим и очень разным — поехали с нами. Будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Андрей
Отличная поездка в Фанранг. Егор грамотный гид разбирающийся в истории Вьетнама и местных взаимоотношений. Интересно и позитивно подает информацию. Были с ним на индивидуальной экскурсии, отличный экскурсовод, чистое авто с внимательным водителем все что надо для получения удовольствия от экскурсии и пейзажей.
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Валентина
удивительная авторская экскурсия, Егор прекрасный рассказчик, обладает огромными знаниями о стране, в которой живет, места, которые мы посетили интересные и не заезженные, посмотрели с удовольствием, обедали в кафе с жителями комунны, смотрели, как зреет виноград,собирают рис,и добывают морскую соль,пагода из морских ракушек, дракон через которого нужно пройти, а контактный зоопарк, взрослые почувствовали себя детьми
Егор
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый и подробный отзыв!
Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях! 😊
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