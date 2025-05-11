Далат, бывшая французская колония, привлекает своей архитектурой и природой. Туристы посещают буддийский храм, стеклянный мост и глиняную деревню. Водопад Датанла и дегустация местного кофе добавляют ярких впечатлений. Групповая экскурсия включает трансфер, обед и сопровождение гида. Путешествие оставит незабываемые воспоминания и позволит познакомиться с культурой и традициями местных жителей

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

6:00 — выезжаем из Нячанга в Далат. По пути вы позавтракаете — закажите перекус с собой заранее в своём отеле. Мы поедем по извилистым дорогам, окружённым горами и непроходимыми джунглями, а по прибытии вы попадёте в настоящую сказку.

9:30 — пагода Линь Фуок. Это энергетически заряженное место силы и паломничества буддистов. Вас удивит необычное оформление храма керамикой, бутылками и битой посудой.

10:20 — Стеклянный мост на огромной высоте. Он абсолютно безопасный, но всё равно заставит вас слегка поволноваться.

12:00 — Глиняная деревня. Сказочное ущелье с огромными скульптурами — вы найдёте самолёт, железную дорогу, изображения важных для Вьетнама событий и знаменитую экспозицию «Два лица», на фоне которой получаются потрясающие снимки.

13:00 — водопад Датанла. К красоте водопада добавим немного экстрима, спустившись на электросанях. Яркие эмоции и слияние с природой оставят массу впечатлений!

14:00 — обед. Вы отдохнёте в уютном ресторане и попробуете аутентичные вьетнамские блюда. А бокал вина взбодрит и придаст много новых сил для очередных приключений в Далате.

14:30 — Крейзи Хаус. Шедевральный, удивительный и немного пугающий комплекс зданий, созданный по мотивам русских сказок.

15:00 — зоопарк. Вы посмотрите, как живут слоны, страусы и милые хулиганистые обезьянки. Познакомитесь с очаровательным гиббоном Витей и приветливым питоном Василием. А ещё тут обитают пальмовые куницы, которые делают тот самый кофе лювак.

16:00 — знакомство с местным кофе. Кофейную ягодку можно снять с дерева, положить в карман и посадить дома деревце:) Вы продегустируете элитные сорта арабики и робусты, попробуете чай и вьетнамские сладости.

20:00 — прибытие в Нячанг.

Организационные детали