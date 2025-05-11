Путешествие оставит незабываемые воспоминания и позволит познакомиться с культурой и традициями местных жителей
6 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Уникальная архитектура
- 🌉 Стеклянный мост
- 🌊 Водопад Датанла
- 🐍 Общение с животными
- ☕ Дегустация кофе
- 🍜 Аутентичные блюда
Что можно увидеть
- Пагода Линь Фуок
- Стеклянный мост
- Глиняная деревня
- Крейзи Хаус
- Зоопарк
Описание экскурсии
6:00 — выезжаем из Нячанга в Далат. По пути вы позавтракаете — закажите перекус с собой заранее в своём отеле. Мы поедем по извилистым дорогам, окружённым горами и непроходимыми джунглями, а по прибытии вы попадёте в настоящую сказку.
9:30 — пагода Линь Фуок. Это энергетически заряженное место силы и паломничества буддистов. Вас удивит необычное оформление храма керамикой, бутылками и битой посудой.
10:20 — Стеклянный мост на огромной высоте. Он абсолютно безопасный, но всё равно заставит вас слегка поволноваться.
12:00 — Глиняная деревня. Сказочное ущелье с огромными скульптурами — вы найдёте самолёт, железную дорогу, изображения важных для Вьетнама событий и знаменитую экспозицию «Два лица», на фоне которой получаются потрясающие снимки.
13:00 — водопад Датанла. К красоте водопада добавим немного экстрима, спустившись на электросанях. Яркие эмоции и слияние с природой оставят массу впечатлений!
14:00 — обед. Вы отдохнёте в уютном ресторане и попробуете аутентичные вьетнамские блюда. А бокал вина взбодрит и придаст много новых сил для очередных приключений в Далате.
14:30 — Крейзи Хаус. Шедевральный, удивительный и немного пугающий комплекс зданий, созданный по мотивам русских сказок.
15:00 — зоопарк. Вы посмотрите, как живут слоны, страусы и милые хулиганистые обезьянки. Познакомитесь с очаровательным гиббоном Витей и приветливым питоном Василием. А ещё тут обитают пальмовые куницы, которые делают тот самый кофе лювак.
16:00 — знакомство с местным кофе. Кофейную ягодку можно снять с дерева, положить в карман и посадить дома деревце:) Вы продегустируете элитные сорта арабики и робусты, попробуете чай и вьетнамские сладости.
20:00 — прибытие в Нячанг.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или легковой машине (в зависитмости от количества путешественников), сопровождение гида, обед, дегустация кофе и сладостей
- Дополнительно оплачиваются билеты на стеклянный мост — $15 за чел. и электросани в парке «Датанта» — $6 за чел.
- Продолжительность экскурсии — 14 часов. Указанный тайминг — примерный, он зависит от дорожной ситуации
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Спасибо за отзыв, я хотела бы пояснить ситуацию.
Во время экскурсии я действительно просила путешественников немного ускориться, так как нам
Наш гид Ольга-просто умничка,отлично владеет знаниями по истории и культуре страны,очень приятная и отзывчивая.
По местам посещения: очень красивая пагода и интересная глиняная деревня(получаются отличные