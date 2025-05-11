Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии

Далат - это место, где встречаются европейская архитектура и азиатская культура. Погрузитесь в атмосферу города, наполненного историей и природной красотой
Далат, бывшая французская колония, привлекает своей архитектурой и природой. Туристы посещают буддийский храм, стеклянный мост и глиняную деревню. Водопад Датанла и дегустация местного кофе добавляют ярких впечатлений. Групповая экскурсия включает трансфер, обед и сопровождение гида.

Путешествие оставит незабываемые воспоминания и позволит познакомиться с культурой и традициями местных жителей
4.33
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Уникальная архитектура
  • 🌉 Стеклянный мост
  • 🌊 Водопад Датанла
  • 🐍 Общение с животными
  • ☕ Дегустация кофе
  • 🍜 Аутентичные блюда
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Ближайшие даты:
21
мая23
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мая27
мая28
мая
Время начала: 06:00

Что можно увидеть

  • Пагода Линь Фуок
  • Стеклянный мост
  • Глиняная деревня
  • Крейзи Хаус
  • Зоопарк

Описание экскурсии

6:00 — выезжаем из Нячанга в Далат. По пути вы позавтракаете — закажите перекус с собой заранее в своём отеле. Мы поедем по извилистым дорогам, окружённым горами и непроходимыми джунглями, а по прибытии вы попадёте в настоящую сказку.

9:30 — пагода Линь Фуок. Это энергетически заряженное место силы и паломничества буддистов. Вас удивит необычное оформление храма керамикой, бутылками и битой посудой.

10:20 — Стеклянный мост на огромной высоте. Он абсолютно безопасный, но всё равно заставит вас слегка поволноваться.

12:00 — Глиняная деревня. Сказочное ущелье с огромными скульптурами — вы найдёте самолёт, железную дорогу, изображения важных для Вьетнама событий и знаменитую экспозицию «Два лица», на фоне которой получаются потрясающие снимки.

13:00 — водопад Датанла. К красоте водопада добавим немного экстрима, спустившись на электросанях. Яркие эмоции и слияние с природой оставят массу впечатлений!

14:00 — обед. Вы отдохнёте в уютном ресторане и попробуете аутентичные вьетнамские блюда. А бокал вина взбодрит и придаст много новых сил для очередных приключений в Далате.

14:30 — Крейзи Хаус. Шедевральный, удивительный и немного пугающий комплекс зданий, созданный по мотивам русских сказок.

15:00 — зоопарк. Вы посмотрите, как живут слоны, страусы и милые хулиганистые обезьянки. Познакомитесь с очаровательным гиббоном Витей и приветливым питоном Василием. А ещё тут обитают пальмовые куницы, которые делают тот самый кофе лювак.

16:00 — знакомство с местным кофе. Кофейную ягодку можно снять с дерева, положить в карман и посадить дома деревце:) Вы продегустируете элитные сорта арабики и робусты, попробуете чай и вьетнамские сладости.

20:00 — прибытие в Нячанг.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или легковой машине (в зависитмости от количества путешественников), сопровождение гида, обед, дегустация кофе и сладостей
  • Дополнительно оплачиваются билеты на стеклянный мост — $15 за чел. и электросани в парке «Датанта» — $6 за чел.
  • Продолжительность экскурсии — 14 часов. Указанный тайминг — примерный, он зависит от дорожной ситуации

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
11 мая 2025
Гид оказался очень некомпетентен. Складывалось ощущение что хочет закончить побыстрее экскурсию, не ходила на экскурсионные объекты с нами и не рассказывала о достопримечательностях и истории. В автомобиле приходилось вытаскивать из
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неё информацию, то и дело она спрашивала: не устали львы и не хотите ли вы спать? мне точно нужно рассказывать?
Все время куда-то спешила и торопила нас, хотя время у нас было достаточно и мы не задерживались. Общалась со злобностью. Не рекомендую этого гида крайне. Сама обидное, что гид не ходила по экскурсионным объектам. Хотя другие гиды другим группам все рассказывали и были все время с ними.

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Анна, здравствуйте!

Спасибо за отзыв, я хотела бы пояснить ситуацию.

Во время экскурсии я действительно просила путешественников немного ускориться, так как нам
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нужно было выехать из Далата в 17:00, чтобы успеть пройти высокогорный участок дороги до наступления тумана. Этот маршрут проходит на высоте около 1500 метров над уровнем моря, и в вечернее время он может быть небезопасным из-за сильного тумана.

Я с уважением отношусь к тому, что путешественники находятся в отпуске и хотят наслаждаться поездкой в спокойном темпе. Однако в данном случае речь шла о вопросе безопасности. Кроме того, хочу отметить, что за задержку я самостоятельно оплатила дополнительное время водителю.

Что касается ситуации с парком, я предварительно рассказала об объекте, завела вас на территорию, показала всё необходимое и осталась рядом, пока вы наслаждались прогулкой. Обычно такой формат хорошо работает, но если есть иные пожелания, всегда можно об этом сообщить. Все парки работают до определённого времени, и если мы задержимся на одной локации, можем не успеть в другие. Это может повлиять на общие впечатления от экскурсии.

Я всегда стараюсь сбалансировать желания гостей, чтобы экскурсия прошла интересно, насыщенно и безопасно. Если в ходе экскурсии что-то вызывает вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь об этом говорить.

Н
5 мая 2025
Спасибо Ольге за содержательную экскурсию. Программа выполнена полностью, все понравилось.
Наталия
3 апр 2025
Отличную экскурсию провела Ольга! Очень понравился маршрут! Было комфортно, интересно и познавательно!
О
25 мар 2025
У нас были собственные предложения по маршруту и Ольга удачно интегрировала их в изначальную программу, так что мы многое успели, четко следила за временем, прилагала максимум усилий, чтобы у нас осталось как можно больше впечатлений о Далате. Все организовано четко и удобно, без накладок. Далат прекрасен!
Дарья
20 мар 2025
Замечательная экскурсия и еще более замечательный гид.
Наш гид Ольга-просто умничка,отлично владеет знаниями по истории и культуре страны,очень приятная и отзывчивая.
По местам посещения: очень красивая пагода и интересная глиняная деревня(получаются отличные
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фотографии), Крейзи хаус на любителя,конечно,несколько бутафорно смотрится.
Сам Далат очаровательный городок, с большим количеством зелени и белых домиков в колониальном стиле.
Еще хотелось бы выделить потрясающе красивую природу по дороге. Когда мы ехали по этой дороге пики гор были покрыты туманом,создавалось впечатление какой-то нереальности происходящего.
Вывод: экскурсия однозначно стоит своих денег! Мы очень рады,что попали на экскурсию с Ольгой.

А
18 янв 2025
Спасибо большое Ольге за безумно интересную экскурсию в Далат! Очень хорошая организация, безумно интересная подача информации и просто красивый маршрут. Буду советовать всем своим знакомым данного гида.
Спасибо большое Ольге за безумно интересную экскурсию в Далат! Очень хорошая организация, безумно интересная подача информацииСпасибо большое Ольге за безумно интересную экскурсию в Далат! Очень хорошая организация, безумно интересная подача информацииСпасибо большое Ольге за безумно интересную экскурсию в Далат! Очень хорошая организация, безумно интересная подача информацииСпасибо большое Ольге за безумно интересную экскурсию в Далат! Очень хорошая организация, безумно интересная подача информацииСпасибо большое Ольге за безумно интересную экскурсию в Далат! Очень хорошая организация, безумно интересная подача информацииСпасибо большое Ольге за безумно интересную экскурсию в Далат! Очень хорошая организация, безумно интересная подача информацииСпасибо большое Ольге за безумно интересную экскурсию в Далат! Очень хорошая организация, безумно интересная подача информации

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