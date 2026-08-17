На сайте с 2025 года

читать дальше уменьшить сплочённую команду профессионалов: мы успешно работаем вместе уже более 3 лет и придерживаемся единых высоких стандартов сервиса. Нам нравится показывать места вне стандартных туристических маршрутов и делиться деталями, которые делают Вьетнам уникальным. Наша цель — сделать ваше путешествие удобным, интересным и запоминающимся. Отдельно организую тандемные полёты на параплане и парамоторе над Нячангом. Работаю с сертифицированными пилотами и беру на себя всю логистику (трансфер, бронирование, координацию), чтобы вы просто наслаждались видом сверху.

Я живу во Вьетнаме с 2012 года и за это время объехал страну вдоль и поперёк, изучая её культуру и особенности. С 2013 года работаю гидом. За годы работы я собрал