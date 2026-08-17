Два формата на выбор — под настроение и характер. Параплан — плавное парение без мотора, тишина и полное растворение в пейзаже.
Парамотор — управляемый полёт с мотором, больше манёвров и виды на рисовые поля, горы, побережье и Нячанг. Опыт не нужен, это тандемный полёт с пилотом.
Парамотор — управляемый полёт с мотором, больше манёвров и виды на рисовые поля, горы, побережье и Нячанг. Опыт не нужен, это тандемный полёт с пилотом.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Длительность — 3–4 часа с учётом трансфера и инструктажа по безопасности перед полётом
- С вами будет пилот из нашей команды
Что включено в стоимость:
- трансфер туда-обратно из любой точки Нячанга
- снаряжение и страховка
- фотосъёмка полёта
- видео на GoPro + готовый смонтированный ролик
- вода и фрукты после посадки
- сертификат о полёте
Ограничения:
- Вес — от 15 до 105 кг
- Возраст — от 14 лет. Подростки летят самостоятельно в тандеме с пилотом, с письменного согласия родителей
- Полёты не проводятся для беременных женщин и людей с заболеваниями сердца и опорно-двигательного аппарата
С собой:
- удобная закрытая обувь
- кепка
- солнцезащитный крем
- резинка для волос
Погода: при сильном ветре пилот может перенести вылет — это забота о безопасности.
Есть ли доплаты? Только ночной слот оплачивается отдельно. Детали — в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$350
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу во Вьетнаме с 2012 года и за это время объехал страну вдоль и поперёк, изучая её культуру и особенности. С 2013 года работаю гидом. За годы работы я собрал
Входит в следующие категории Нячанга
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