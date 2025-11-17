Захватывающее воздушное путешествие над Нячангом и его живописными окрестностями.
Парамотор поднимет вас на высоту до 500 метров, открывая великолепные виды на побережье и рисовые поля. Полёт не требует специальной подготовки, всё под контролем опытного инструктора. Видео на GoPro входит в стоимость, что позволит сохранить воспоминания о вашем приключении. Маршрут можно адаптировать по вашему желанию, выбирая между морем, городом или рисовыми полями
5 причин купить эту экскурсию
- 🪂 Незабываемые эмоции от полёта
- 📸 Видео на GoPro включено
- 🌅 Великолепные виды на закате
- 👨🏫 Полная безопасность с инструктором
- 🎯 Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть
- Чамские башни По Нагар
- Побережье Чан Фу
Описание экскурсии
- Поездка к месту старта (30 минут). Выезжаем из Нячанга на север — в сторону гор, к официальной стартовой площадке
- Подготовка к полёту (30 минут). На месте — встреча с инструкторами, подписание документов, инструктаж по технике безопасности и настройка снаряжения
- Заброска на гору (30 минут). На внедорожнике поднимаемся к точке взлёта
- Подготовка к взлёту (15 минут). Инструкторы проверяют снаряжение и дают финальные указания
- Полёт на параплане (от 8 до 15 минут в зависимости от силы и направления ветра). Вместе с инструктором вы разгоняетесь и взлетаете — без мотора, только за счёт потока воздуха. Вам откроются виды на долину, реку Кай, рисовые поля и, при удачной погоде, побережье Чан Фу и Чамские башни По Нагар
- Приземление и завершение программы (30 минут). Плавная посадка у подножия горы и возвращение обратно в город
Маршрут можно адаптировать — над морем, городом или рисовыми полями. Просто скажите заранее. Кстати, лучшие кадры получаются в хорошую погоду на закате.
Во время полёта инструктор расскажет:
- Как устроен парамотор и чем он отличается от параплана
- Как рассчитывается маршрут
- Почему важно направление ветра и что такое воздушные коридоры
- Как подготовиться к своему первому самостоятельному полёту
- И многое другое
Организационные детали
- Трансфер до места старта включён в стоимость программы
- Полёт проводится в тандеме с инструктором, специальной подготовки не требуется. Вся экипировка и страховка предоставляются на месте
- Вес участника — от 35 до 95 кг. Минимальный возраст — 10 лет
- Полёты зависят от погодных условий. Возможны переносы по времени или дате — мы предупредим вас заранее
- Видео на GoPro включено в стоимость. Мы загрузим его на Google Диск и отправим ссылку в течение 24 часов после встречи. При желании можно заказать фото с дрона за доплату
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$153
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 11 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся туры по самым красивым местам
Входит в следующие категории Нячанга
