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Прогулка по реке Кай в Нячанге

Вьетнам 3.
Вьетнам 3. – Гид из Нячанга
Мы отправимся по реке Кай на экскурсию ⛳ вглубь Нячанга.

Я покажу вам обычную жизнь вьетнамцев, которая сильно отличается от той, что вы видите в туристическом центре.

С настоящим вьетнамцем за штурвалом мы проплывем мимо различных районов города, посмотрим на дома разного достатка и верфи, на которых строятся деревянные лодки.

Я покажу вам гору, на которой живёт монах-отшельник и храм у её подножья.

Мы увидим с воды башни богини Панагар и хитрые вьетнамские мосты.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • $15 за человека

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Прогулка по реке Кай в Нячанге
Прогулка по реке Кай в Нячанге

Что вы увидите

  • река Кай
  • дома местных жителей (как бедные, так и особняки)
  • чампские башни богини Панагар
  • железнодорожный мост
  • лодочные верфи
Если Вы впервые в Нячанге, обязательно стоит организовать эту прогулку 👣. Она разработана специально для того, чтобы за минимальное время можно было увидеть, хоть бы и издалека, настоящую жизнь Другого Вьетнама.
На прогулочном катере, за штурвалом которого будет сидеть настоящий вьетнамец, мы отправимся в наше небольшое путешествие по настоящим вьетнамским местам.
Прогулка происходит по реке Кай вокруг островов. Вполне вероятно, Вы сможете сами наблюдать, как местные жители рыбачат. А может быть даже и купите у них свежевыловленной рыбки
Сначала Вы увидите берега реки, поросшие кокосовыми пальмами, а по берегам будут видны дома вьетнамцев, причем самого разного плана ( от стоящих на сваях до чуть ли не особняков) и ресторанчики, где местные ребята по вечерам коротают свое время.
После мы проплывем мимо ж. д. моста и Вы узнаете, в чем его вьетнамская хитрость.
А далее храм с монахом-отшельником, который живет на вершине горы; верфи, на которых строят деревянные рыбацкие суденышки; дома местных жителей, построенные из чего угодно и как придется.
Мы будем проплывать мимо острова Чампа с гостиницей и банкетными залами, которые резко контрастируют с местными постройками. Потом сможем сделать несколько фотографий чамских башен богини Понагар прямо с реки.
А оказавшись между 2х мостов, увидим небольшой островок с молитвенным домиком на нем, где рыбаки перед рыбалкой просят своих богов помочь им с уловом и вернуть домой без неприятностей.
Возможно, на реке Вы сможете встретить закат, это очень красиво
И, если Вы считаете, что весь Нячанг состоит лишь из туристической зоны, Вам обязательно стоит попробовать на вкус эту экскурсию ⛳, чтобы увидеть Другой Вьетнам
Что входит
  • Прогулка на катере
  • Проводник (я или\и кто-то из команды)
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Прогулка по реке Кай в Нячанге
Прогулка по реке Кай в Нячанге
Прогулка по реке Кай в Нячанге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вьетнам 3.
Вьетнам 3.
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Вьетнам 3. проводит ещё 5 экскурсий

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