Если Вы впервые в Нячанге, обязательно стоит организовать эту прогулку 👣. Она разработана специально для того, чтобы за минимальное время можно было увидеть, хоть бы и издалека, настоящую жизнь Другого Вьетнама.

На прогулочном катере, за штурвалом которого будет сидеть настоящий вьетнамец, мы отправимся в наше небольшое путешествие по настоящим вьетнамским местам.

Прогулка происходит по реке Кай вокруг островов. Вполне вероятно, Вы сможете сами наблюдать, как местные жители рыбачат. А может быть даже и купите у них свежевыловленной рыбки

Сначала Вы увидите берега реки, поросшие кокосовыми пальмами, а по берегам будут видны дома вьетнамцев, причем самого разного плана ( от стоящих на сваях до чуть ли не особняков) и ресторанчики, где местные ребята по вечерам коротают свое время.

После мы проплывем мимо ж. д. моста и Вы узнаете, в чем его вьетнамская хитрость.

А далее храм с монахом-отшельником, который живет на вершине горы; верфи, на которых строят деревянные рыбацкие суденышки; дома местных жителей, построенные из чего угодно и как придется.

Мы будем проплывать мимо острова Чампа с гостиницей и банкетными залами, которые резко контрастируют с местными постройками. Потом сможем сделать несколько фотографий чамских башен богини Понагар прямо с реки.

А оказавшись между 2х мостов, увидим небольшой островок с молитвенным домиком на нем, где рыбаки перед рыбалкой просят своих богов помочь им с уловом и вернуть домой без неприятностей.

Возможно, на реке Вы сможете встретить закат, это очень красиво

И, если Вы считаете, что весь Нячанг состоит лишь из туристической зоны, Вам обязательно стоит попробовать на вкус эту экскурсию ⛳, чтобы увидеть Другой Вьетнам