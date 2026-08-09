Мы приглашаем вас в путешествие к дикому безымянному водопаду в настоящих вьетнамских джунглях. Экскурсия подходит любителям дикой природы и приключений.
Описание экскурсии
Мы приглашаем вас в путешествие к дикому безымянному водопаду в настоящих вьетнамских джунглях.
Всего в 30 минутах езды от Нячанга есть заповедник Хон
Ба. Когда то эту особую климатическую зону открыл французский ученый со Швейцарскими корнями - Александр Ерсин. Эти места настолько полюбились ему, что именно здесь, на вершине горы, он и расположил свой домик, где осуществлял сови исследования и открытия. Мы с вами проедем по небольшому серпантину, а затем, нас ждет трекинг по вьетнамским джунглям, конечной точкой которого и будет водопад. Тут мы сможем расслабиться, освежиться в горной реке и насладиться атмосферой и природой.
По запросу.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водохранилище
- Горный серпантин
- Джугнли и плантации фруктовых деревьев
- Дикая река
- Деревни местных жителей
Что включено
- Проводник (я или//и кто-то из команды)
- Сэндвич с собой и напиток в пути
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля в пределах города
Завершение: Мы привезем вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «Через джунгли к дикой реке»
Индивидуальная
до 2 чел.
Древний шёпот реки Кай
Погрузиться в атмосферу самобытного Вьетнама на лодочной прогулке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от $170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Путешествие на байке из Нячанга к водопаду Та Гу: серпантины, рисовые поля, храм Ту Ван и великолепный водопад
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Край диких водопадов Бахо
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $200 за человека
$160 за человека