Мы приглашаем вас в путешествие к дикому безымянному водопаду в настоящих вьетнамских джунглях.

Всего в 30 минутах езды от Нячанга есть заповедник Хон

Ба. Когда то эту особую климатическую зону открыл французский ученый со Швейцарскими корнями - Александр Ерсин. Эти места настолько полюбились ему, что именно здесь, на вершине горы, он и расположил свой домик, где осуществлял сови исследования и открытия. Мы с вами проедем по небольшому серпантину, а затем, нас ждет трекинг по вьетнамским джунглям, конечной точкой которого и будет водопад. Тут мы сможем расслабиться, освежиться в горной реке и насладиться атмосферой и природой.