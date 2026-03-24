Мои заказы

Древний шёпот реки Кай

Погрузиться в атмосферу самобытного Вьетнама на лодочной прогулке
Отправьтесь в путешествие по реке Кай — одному из самых живописных уголков Нячанга! Это отличный способ увидеть настоящий Вьетнам: аутентичную сельскую жизнь, рыбаков за работой, традиционные дома, изумрудные горы, кокосовые пальмы, фруктовые сады.

Во время прогулки вы рассмотрите Чамские башни на реке, покатаетесь на круглой лодке-тазике, попробуете местные напитки и фрукты.
5
8 отзывов
Древний шёпот реки Кай
Древний шёпот реки Кай
Древний шёпот реки Кай

Описание экскурсии

  • Сплав на моторной лодке по реке Кай (~3 ч).
  • Главный остров рыбаков, где принято отдавать дань о благополучном улове.
  • Дегустация настойки из королевской кобры, домашнего вина и местных фруктов.
  • Поселения малых меньшинств Вьетнама, которые не одну сотню лет живут на реке.
  • Древний вьетнамский дом с фруктовым садом.
  • Три моста.
  • Чамские башни с неожиданного ракурса.
  • Катание на круглой традиционной лодке/тазике тхунг чай.
  • Посещение дома капитана и душевные разговоры — вы сможете задать ему вопросы на разные темы.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле, дегустация настоек и фруктов, прогулка на лодке.
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды, который прожил несколько лет в разных странах Юго-Восточной Азии.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 272 туристов
Син тяо! Я проживаю во Вьетнаме с 2013 года. Был абсолютно в каждом уголке этой прекрасной страны и знаю о ней всё. С радостью проведу для вас персональную поездку или отправлю такого же осведомлённого и увлечённого коллегу-гида. Всех жду!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
К
Спокойная экскурсия-прогулка по реке. Прохлада и тишина после шумного центра Нячанга. Некоторый дискомфорт может приносить шум двигателя моторной лодки, но частые остановки и тишина побережья компенсирует данную неизбежность. Легкий в
читать дальшеуменьшить

общении гид Андрей введ экскурсию и поддерживал разговор в приятном русле. Заглянули в интересные места, куда самостоятельно вряд ли бы попали, попробовали интересные напитки, пожеланию можно покрутиться в "тазике" и покататься на байдарке. Особенное настроение делал улыбчивый, гостеприимный и предупредительный капитан моторной лодки. Все прошло очень хорошо.

Спокойная экскурсия-прогулка по реке. Прохлада и тишина после шумного центра Нячанга. Некоторый дискомфорт может приносить шумСпокойная экскурсия-прогулка по реке. Прохлада и тишина после шумного центра Нячанга. Некоторый дискомфорт может приносить шумСпокойная экскурсия-прогулка по реке. Прохлада и тишина после шумного центра Нячанга. Некоторый дискомфорт может приносить шумСпокойная экскурсия-прогулка по реке. Прохлада и тишина после шумного центра Нячанга. Некоторый дискомфорт может приносить шумСпокойная экскурсия-прогулка по реке. Прохлада и тишина после шумного центра Нячанга. Некоторый дискомфорт может приносить шумСпокойная экскурсия-прогулка по реке. Прохлада и тишина после шумного центра Нячанга. Некоторый дискомфорт может приносить шумСпокойная экскурсия-прогулка по реке. Прохлада и тишина после шумного центра Нячанга. Некоторый дискомфорт может приносить шум
Вам был полезен этот отзыв?
И
Эта экскурсия точно подойдет тем, кто хочет увидеть уклад жизни обычных местных жителей. Если вы не из стеснительных - есть возможность даже пообщаться с ними, вьетнамцы очень доброжелательный народ) Способ передвижения на моторной лодке делает эту экскурсию ненапряженной, мы с удовольствием прокатились с ветерком. Гид Андрей профессионал своего дела, мы получили массу новых знаний и впечатлений!
Эта экскурсия точно подойдет тем, кто хочет увидеть уклад жизни обычных местных жителей. Если вы неЭта экскурсия точно подойдет тем, кто хочет увидеть уклад жизни обычных местных жителей. Если вы неЭта экскурсия точно подойдет тем, кто хочет увидеть уклад жизни обычных местных жителей. Если вы неЭта экскурсия точно подойдет тем, кто хочет увидеть уклад жизни обычных местных жителей. Если вы неЭта экскурсия точно подойдет тем, кто хочет увидеть уклад жизни обычных местных жителей. Если вы неЭта экскурсия точно подойдет тем, кто хочет увидеть уклад жизни обычных местных жителей. Если вы не
Вам был полезен этот отзыв?
D
Экскурсия в сопровождении Андрея очень понравилась. Начали ее с посещения храмового комплекса По Нагар. Далее проследовали в дом капитана, где попили зеленый чай. После этого отправились на лодке в путешествие
читать дальшеуменьшить

по реке Кай. Капитан оказался очень веселым и позитивным, периодически шутил. По реке доплыли до первой остановки в прибрежном кафе. Там нас угостили настойкой на змеях, пивом и холодным кофе. Потом, на следующей остановке, посетили очень красивый дом местного жителя с мебелью ручной работы и красивым садом. После возвращения в бухту капитан прокатил нас на лодочке Тхунг-чай. Далее мы посетили красивейшее кафе и крышу небоскреба с отличным видом на Нячанг. Путешествие сопровождалось общением с Андреем. Узнали много нового для себя. Все понравилось. Рекомендую.

Экскурсия в сопровождении Андрея очень понравилась. Начали ее с посещения храмового комплекса По Нагар. Далее проследовалиЭкскурсия в сопровождении Андрея очень понравилась. Начали ее с посещения храмового комплекса По Нагар. Далее проследовали
Вам был полезен этот отзыв?
О
Интересная экскурсия, которая показывает Нячанг с другой стороны. Плывешь по реке мимо местных поселений, знакомишься с бытом местных жителей. После шумного города, попадаешь в гармонию и спокойствие. Гид Андрей интересно провел экскурсию. Очень приятный собеседник, который рассказывает не заученный текст, а именно общается. Спасибо организаторам за хорошо проведенное время!
Интересная экскурсия, которая показывает Нячанг с другой стороны. Плывешь по реке мимо местных поселений, знакомишься сИнтересная экскурсия, которая показывает Нячанг с другой стороны. Плывешь по реке мимо местных поселений, знакомишься сИнтересная экскурсия, которая показывает Нячанг с другой стороны. Плывешь по реке мимо местных поселений, знакомишься с
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Огромное спасибо Владимиру за организацию и Андрею за проведение нашей экскурсии! Все было организовано четко по плану, также были учтены все наши пожелания. Дополнительно по нашей просьбе мы посетили водопад
читать дальшеуменьшить

Бахо, ресторан в рыбацкой деревушке и бар в центре Нячанга с красивым видом. Андрей много и интересно рассказал об истории Вьетнама, культуре и быте местных жителей, отвечал на все наши вопросы. Все было на высшем уровне!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия прошла просто потрясающе, очень понравилось.
Было очень интересно слушать гида, понравилось, что необычный маршрут и не заученный текст.
Приятные беседы, комфортно и интересно!
Не банальные места, попробовали настойки на змее и травяную, покатались на местном тазике, посмотрели на жизнь местных, как она есть.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии на «Древний шёпот реки Кай»

Персональный дайвинг во Вьетнаме
На лодке
6.5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
Персональный дайвинг во Вьетнаме
Понырять в компании русскоязычных профессионалов недалеко от Нячанга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$110 за человека
Нячанг - жемчужина Вьетнама
На машине
4 часа
51 отзыв
Групповая
до 14 чел.
Нячанг - жемчужина Вьетнама
Увидеть главные достопримечательности и окунуться в богатую историю страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
3 июн в 08:00
10 июн в 08:00
$39 за человека
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
На машине
7.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В вашем отеле
Завтра в 16:00
29 мая в 08:00
от $300 за человека
Рыбалка на озере во Вьетнаме (всё включено)
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Рыбалка на озере во Вьетнаме (всё включено)
Гарантированный клёв и экзотическая рыба - из Нячанга
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от $215 за человека
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге
от $170 за экскурсию