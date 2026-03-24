Отправьтесь в путешествие по реке Кай — одному из самых живописных уголков Нячанга! Это отличный способ увидеть настоящий Вьетнам: аутентичную сельскую жизнь, рыбаков за работой, традиционные дома, изумрудные горы, кокосовые пальмы, фруктовые сады.
Во время прогулки вы рассмотрите Чамские башни на реке, покатаетесь на круглой лодке-тазике, попробуете местные напитки и фрукты.
Описание экскурсии
- Сплав на моторной лодке по реке Кай (~3 ч).
- Главный остров рыбаков, где принято отдавать дань о благополучном улове.
- Дегустация настойки из королевской кобры, домашнего вина и местных фруктов.
- Поселения малых меньшинств Вьетнама, которые не одну сотню лет живут на реке.
- Древний вьетнамский дом с фруктовым садом.
- Три моста.
- Чамские башни с неожиданного ракурса.
- Катание на круглой традиционной лодке/тазике тхунг чай.
- Посещение дома капитана и душевные разговоры — вы сможете задать ему вопросы на разные темы.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле, дегустация настоек и фруктов, прогулка на лодке.
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды, который прожил несколько лет в разных странах Юго-Восточной Азии.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 272 туристов
Син тяо! Я проживаю во Вьетнаме с 2013 года. Был абсолютно в каждом уголке этой прекрасной страны и знаю о ней всё. С радостью проведу для вас персональную поездку или отправлю такого же осведомлённого и увлечённого коллегу-гида. Всех жду!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
К
Спокойная экскурсия-прогулка по реке. Прохлада и тишина после шумного центра Нячанга. Некоторый дискомфорт может приносить шум двигателя моторной лодки, но частые остановки и тишина побережья компенсирует данную неизбежность. Легкий в
И
Эта экскурсия точно подойдет тем, кто хочет увидеть уклад жизни обычных местных жителей. Если вы не из стеснительных - есть возможность даже пообщаться с ними, вьетнамцы очень доброжелательный народ) Способ передвижения на моторной лодке делает эту экскурсию ненапряженной, мы с удовольствием прокатились с ветерком. Гид Андрей профессионал своего дела, мы получили массу новых знаний и впечатлений!
D
Экскурсия в сопровождении Андрея очень понравилась. Начали ее с посещения храмового комплекса По Нагар. Далее проследовали в дом капитана, где попили зеленый чай. После этого отправились на лодке в путешествие
О
Интересная экскурсия, которая показывает Нячанг с другой стороны. Плывешь по реке мимо местных поселений, знакомишься с бытом местных жителей. После шумного города, попадаешь в гармонию и спокойствие. Гид Андрей интересно провел экскурсию. Очень приятный собеседник, который рассказывает не заученный текст, а именно общается. Спасибо организаторам за хорошо проведенное время!
Огромное спасибо Владимиру за организацию и Андрею за проведение нашей экскурсии! Все было организовано четко по плану, также были учтены все наши пожелания. Дополнительно по нашей просьбе мы посетили водопад
Н
Экскурсия прошла просто потрясающе, очень понравилось.
Было очень интересно слушать гида, понравилось, что необычный маршрут и не заученный текст.
Приятные беседы, комфортно и интересно!
Не банальные места, попробовали настойки на змее и травяную, покатались на местном тазике, посмотрели на жизнь местных, как она есть.
