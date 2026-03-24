по реке Кай. Капитан оказался очень веселым и позитивным, периодически шутил. По реке доплыли до первой остановки в прибрежном кафе. Там нас угостили настойкой на змеях, пивом и холодным кофе. Потом, на следующей остановке, посетили очень красивый дом местного жителя с мебелью ручной работы и красивым садом. После возвращения в бухту капитан прокатил нас на лодочке Тхунг-чай. Далее мы посетили красивейшее кафе и крышу небоскреба с отличным видом на Нячанг. Путешествие сопровождалось общением с Андреем. Узнали много нового для себя. Все понравилось. Рекомендую.