Водная прогулка
Северные острова, обезьянки и цветочный рай
Отправьтесь в путешествие на Северные острова из Нячанга и откройте для себя уникальные природные уголки, где вас ждут орхидеи и мартышки
Начало: У вашего отеля
13 сен в 08:00
14 сен в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
День экстрима: квадроциклы, джунгли и водопад
Из Нячанга - к горным пейзажам и тропическим лесам дикого Вьетнама
Начало: Из центра Нячанга
Расписание: ежедневно в 08:45
12 сен в 08:45
13 сен в 08:45
$57 за человека
Индивидуальная
Через джунгли к дикой реке
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля в пределах города
Расписание: По запросу.
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
$149 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLenar18 августа 2025На острова съездить стоит, там красиво! Не пожалеете если возьмете отдельную лодку чтобы не быть привязанным к остальным группам (1600kd). В целом для детей, да наверное и взрослым, развлечение интересное!
- ЛЛюба11 августа 2025Нас с 9-летним сыном на экскурсии сопровождал гид Руслан, очень приятный и воспитанный молодой человек. Более 4 лет работает гидом
- ААлексей10 августа 2025Отличная насыщенная экскурсия. Между островами перемещались на лодках с другими группами, все равно удавалось проскакивать вперёд и всё самое интересное посмотреть без толп туристов. Отлично провели день.
- ООльга25 июля 2025Ездили с сыном 16 лет, очень понравилось, и сами острова с животными и в принципе маршрут. Очень красиво! Нашему гиду
- ТТурсунбаев28 июня 2025Очень понравилась экскурсия. Мы были 18 июня 2025 года. Ольга очень интересно провела экскурсию. Мы узнали много информации. Дети были в восторге. Спасибо огромное Вам Ольга!
- ААнастасия12 июня 2025Замечательный гид и экскурсия!
Возможность покормить животных с руки- бесценно!
- ООльга16 апреля 2025Очень понравилась экскурсия, сам маршрут и как все организовано. Вовремя забрали из отеля, безопасно и с комфортом везде доставили. Куча
- ТТина16 апреля 2025Ольга всячески помогает, если вы в нячанге впервые… всегда была на связи, еще до экскурсии помогла со всеми советами, у
- AAlex18 февраля 2025Все хорошо
