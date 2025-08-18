Мои заказы

Экскурсии в джунгли Нячанга

Найдено 3 экскурсии в категории «Джунгли» в Нячанге на русском языке, цены от $57. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
8 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Северные острова, обезьянки и цветочный рай
Отправьтесь в путешествие на Северные острова из Нячанга и откройте для себя уникальные природные уголки, где вас ждут орхидеи и мартышки
Начало: У вашего отеля
13 сен в 08:00
14 сен в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
День экстрима: квадроциклы, джунгли и водопад
На квадроциклах
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
День экстрима: квадроциклы, джунгли и водопад
Из Нячанга - к горным пейзажам и тропическим лесам дикого Вьетнама
Начало: Из центра Нячанга
Расписание: ежедневно в 08:45
12 сен в 08:45
13 сен в 08:45
$57 за человека
Через джунгли к дикой реке
5 часов
Индивидуальная
Через джунгли к дикой реке
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля в пределах города
Расписание: По запросу.
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
$149 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lenar
    18 августа 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    На острова съездить стоит, там красиво! Не пожалеете если возьмете отдельную лодку чтобы не быть привязанным к остальным группам (1600kd). В целом для детей, да наверное и взрослым, развлечение интересное!
  • Л
    Люба
    11 августа 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Нас с 9-летним сыном на экскурсии сопровождал гид Руслан, очень приятный и воспитанный молодой человек. Более 4 лет работает гидом
    читать дальше

    во Вьетнаме, хорошо знаком с историей, обычаями и культурой. Нас забрали от отеля в 7 утра, водитель едет аккуратно, гид в это время дает вводную информацию про страну и город, про острова на которые едем. В 8 мы поехали на кораблике на первый остров - остров орхидей: много зелени, красивые локации. Ценно что мы были гидом, он сразу повел нас по тропинкам и мы прошли все локации без других туристов - это было здорово. Получили отличные фотографии и впечатления. На острове мы были до 14 часов, потом выдвинулись на кораблике на остров обезьян - и снова, благодаря нашему гиду мы были без толп туристов + он давал ценные советы по безопасности и как корректно вести себя с обезьянами. Мы с сыном очень благодарны Руслану за эмоционально насыщенный день!

  • А
    Алексей
    10 августа 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Отличная насыщенная экскурсия. Между островами перемещались на лодках с другими группами, все равно удавалось проскакивать вперёд и всё самое интересное посмотреть без толп туристов. Отлично провели день.
  • О
    Ольга
    25 июля 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Ездили с сыном 16 лет, очень понравилось, и сами острова с животными и в принципе маршрут. Очень красиво! Нашему гиду
    читать дальше

    Виктории большое спасибо за сопровождение! А также респект нашему водителю, я всегда удивляюсь, как можно ездить во Вьетнаме на авто среди байков).

    Ездили с сыном 16 лет, очень понравилось, и сами острова с животными и в принципе маршрут
  • Т
    Турсунбаев
    28 июня 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Очень понравилась экскурсия. Мы были 18 июня 2025 года. Ольга очень интересно провела экскурсию. Мы узнали много информации. Дети были в восторге. Спасибо огромное Вам Ольга!
  • А
    Анастасия
    12 июня 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Замечательный гид и экскурсия!
    Возможность покормить животных с руки- бесценно!
  • О
    Ольга
    16 апреля 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Очень понравилась экскурсия, сам маршрут и как все организовано. Вовремя забрали из отеля, безопасно и с комфортом везде доставили. Куча
    читать дальше

    прекрасных и незабываемых впечатлений! Очень рекомендую если хотите посмотреть красоту Вьетнама! Контактный зоопакт-отдельное удовольствие) Нам очень зашло! Комментарий от мужа: кулаки обезьянкам лучше не показывать))

    прекрасных и незабываемых впечатлений! Очень рекомендую если хотите посмотреть красоту Вьетнама! Контактный зоопакт-отдельное удовольствие) Нам очень зашло! Комментарий от мужа: кулаки обезьянкам лучше не показывать))
  • Т
    Тина
    16 апреля 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Ольга всячески помогает, если вы в нячанге впервые… всегда была на связи, еще до экскурсии помогла со всеми советами, у
    читать дальше

    нас заболел ребенок… буквально какие лекарства купить, в какую больницу поехать… в день экскурсии у нас случился коллапс. . самочувствие ребенка… Ольга без проблем поехала с мужем по городу… показала отели, места… и мы благодаря ей переехали в фантастическое место 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
    Также Ольга помогла найти аниматора на день рождение дочки 🙏🏻🫶🏼 и мы смогли организовать потрясающую съемку с ней 🫶🏼💗 в общем от души рекомендую этого светлого человека☀️☀️☀️

    Ольга всячески помогает, если вы в нячанге впервые… всегда была на связи, еще до экскурсии помогла
  • A
    Alex
    18 февраля 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Все хорошо

