во Вьетнаме, хорошо знаком с историей, обычаями и культурой. Нас забрали от отеля в 7 утра, водитель едет аккуратно, гид в это время дает вводную информацию про страну и город, про острова на которые едем. В 8 мы поехали на кораблике на первый остров - остров орхидей: много зелени, красивые локации. Ценно что мы были гидом, он сразу повел нас по тропинкам и мы прошли все локации без других туристов - это было здорово. Получили отличные фотографии и впечатления. На острове мы были до 14 часов, потом выдвинулись на кораблике на остров обезьян - и снова, благодаря нашему гиду мы были без толп туристов + он давал ценные советы по безопасности и как корректно вести себя с обезьянами. Мы с сыном очень благодарны Руслану за эмоционально насыщенный день!