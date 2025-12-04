Мои заказы

В джунглях – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «В джунглях» в Нячанге на русском языке, цены от $15. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Водопады Ба Хо и пагода Чунг Лам
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады Ба Хо и пагода Чунг Лам
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$200 за всё до 4 чел.
Водопады Ба Хо, пагода Нгок Сон и рыбацкая деревня
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады Ба Хо, пагода Нгок Сон и рыбацкая деревня
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$250 за всё до 4 чел.
Через джунгли к дикой реке
5 часов
Индивидуальная
Через джунгли к дикой реке
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля в пределах города
Расписание: По запросу.
4 дек в 13:00
5 дек в 09:00
$15 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «В джунглях»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Водопады Ба Хо и пагода Чунг Лам
  2. Водопады Ба Хо, пагода Нгок Сон и рыбацкая деревня
  3. Через джунгли к дикой реке
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Остров
  2. Самое главное
  3. Водопады Бахо
  4. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "В джунглях" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 250.
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «В джунглях», цены от $15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль