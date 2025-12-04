Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады Ба Хо и пагода Чунг Лам
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады Ба Хо, пагода Нгок Сон и рыбацкая деревня
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Через джунгли к дикой реке
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля в пределах города
Расписание: По запросу.
4 дек в 13:00
5 дек в 09:00
$15 за человека
