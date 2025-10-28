Мои заказы

Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга

Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам
На кораблике мы объедем два утопающих в зелени и цветах острова и полюбуемся творениями природы и человека. Вы увидите нежные орхидеи и красивые статуи. Отдохнёте на пляжах и познакомитесь с мартышками. Пообедаете среди джунглей и узнаете о специфике жизни на островах.
4.5
11 отзывов
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга© Ольга
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга© Ольга
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга© Ольга
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

  • Остров орхидей с цветами и красивыми статуями. На территории есть парк, где вы сможете познакомиться со страусами, оленями и слонихой Леночкой, которая живёт здесь уже 20 лет. Также будет свободное время, чтобы отдохнуть на пляже и искупаться
  • Обед (входит в стоимость). Мы угостим вас такой же экзотической пищей, как и сам остров! Мясо страуса, кальмары, рыба, рис с салатами — всё это будет на столе. А для настроения у нас всегда припасена бутылка вьетнамского рома с холодной колой
  • Остров обезьян, утопающий в зелени и цветах. В 1970-х годах здесь открыли питомник для разведения мартышек. Но в 1990-м он прекратил существование, и животные разбежались по джунглям. Сейчас на острове работает туристический парк, где вас ждут около 3000 макак двух видов — Крабоед и Резус. Вы сможете покормить их и сделать забавные фото

Во время путешествия мы расскажем о характере и специфике животных, с которыми мы встретимся на островах. Познакомим вас с необычными особенностями местных жителей. И с удовольствием ответим на любые вопросы про Вьетнам.

Организационные детали

  • Из Нячанга до порта поедем на микроавтобусе/легковом автомобиле Hyundai или Ford (20-30 мин)
  • Трансфер из Камрани и других отдалённых от Нячанга курортов оплачивается дополнительно — от $30
  • Прогулка по островам проходит на индивидуальном катере для 1-2 участников. Если ваша компания больше (3-6 человек), то вы можете без доплат прогуляться на общем катере или доплатить за индивидуальную поездку — от $70
  • Мы соблюдаем правила безопасности: на судне есть спасательные жилеты (мы их надеваем во время поездки), у капитана — лицензия
  • В стоимость всё включено, в том числе обед
  • Детям с ростом ниже 1 метра — бесплатно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 312 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются
читать дальше

воедино, воссоздавая своеобразный нрав местных жителей. Я собрала команду опытных гидов, которые являясь профессионалами своего дела, помогают нашим гостям познакомиться с Вьетнамом, проникнуться атмосферой и колоритом этой страны. Если вы желаете не только прикоснуться к истории Вьетнама, но понять вьетнамцев, мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, опытом и полезной информацией. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии в Далате, по окрестностям Нячанга и в других городах и провинциях этой удивительной страны.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
1
2
1
1
Э
Эдуард
28 окт 2025
Одни из самых бездарно потраченных денег.

Tripster для меня - место, где люди которые и так могут увидеть «базу» ищут лучшие маршруты, опытных гидов и яркие эмоции.
Так вот ничего из этого,
читать дальше

мы к сожалению не нашли. Заранее скажу, острова интересные если у вас есть дети, да в целом взрослым самостоятельно можно по ним погулять с кайфом.
Да, галочку по всем точкам экскурсионного маршрута мы поставили и формально сказать, что экскурсии не было я не могу. Но её НЕ БЫЛО.

Еда - Посредственно. она не отличается если ты возьмешь ее за 350.000 донгов сам, группой крупного туроператора за 50$ и отдельным за 300$. Отдельным минусом было, что даже не все блюда, например спринг-роллы или крокодил, из-за нашей малочисленности на стол нам даже не принесли.

Логистика. Был включен отдельный трансфер на катере, где нам настойчиво говорили, о том что за каждого доп. человека нам нужно доплатить по 70$, по итогу мы ехали в 10 местной глохнущей лодке, на 5-10 минут опережая групповые пармочики. Если вы едете не в сезон, обещаю, это пустая трата времени и денег.

Гид. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу, которым в целом я для нашей группы мог быть и сам, ведь знания о Вьетнаме и месте куда мы собрались, у меня были плюс-минус такие же и за оставшееся стойкое послевкусие, что я где-то в прошлой жизни ей сильно задолжал)))

П. с. Безусловно, каждый сам для себя решит, нужно ли ему это или нет. От себя хочу добавить, что если вы хотите качественный трансфер, интересного гида, индивидуальное отношение и хорошую еду на полдня на островах орхидей и обезьян за 300$ - то точно мимо😉

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Здравствуйте Эдуард, благодарю за отзыв. У каждого своё видение прекрасного. Северные Острова великолепны, заслуживают внимания и взрослых и детей. На
читать дальше

островах гости с удовольствием гуляют, купаюся и наслаждаются.
Отдельный катер мы оплатили самостоятельно, и предоставили вам лучший сервис какой возможно на этих островах. Очень жаль что вам не понравилось.

L
Lenar
18 авг 2025
На острова съездить стоит, там красиво! Не пожалеете если возьмете отдельную лодку чтобы не быть привязанным к остальным группам (1600kd). В целом для детей, да наверное и взрослым, развлечение интересное!
Люба
Люба
11 авг 2025
Нас с 9-летним сыном на экскурсии сопровождал гид Руслан, очень приятный и воспитанный молодой человек. Более 4 лет работает гидом во Вьетнаме, хорошо знаком с историей, обычаями и культурой. Нас
читать дальше

забрали от отеля в 7 утра, водитель едет аккуратно, гид в это время дает вводную информацию про страну и город, про острова на которые едем. В 8 мы поехали на кораблике на первый остров - остров орхидей: много зелени, красивые локации. Ценно что мы были гидом, он сразу повел нас по тропинкам и мы прошли все локации без других туристов - это было здорово. Получили отличные фотографии и впечатления. На острове мы были до 14 часов, потом выдвинулись на кораблике на остров обезьян - и снова, благодаря нашему гиду мы были без толп туристов + он давал ценные советы по безопасности и как корректно вести себя с обезьянами. Мы с сыном очень благодарны Руслану за эмоционально насыщенный день!

А
Алексей
10 авг 2025
Отличная насыщенная экскурсия. Между островами перемещались на лодках с другими группами, все равно удавалось проскакивать вперёд и всё самое интересное посмотреть без толп туристов. Отлично провели день.
О
Ольга
25 июл 2025
Ездили с сыном 16 лет, очень понравилось, и сами острова с животными и в принципе маршрут. Очень красиво! Нашему гиду Виктории большое спасибо за сопровождение! А также респект нашему водителю, я всегда удивляюсь, как можно ездить во Вьетнаме на авто среди байков).
Ездили с сыном 16 лет, очень понравилось, и сами острова с животными и в принципе маршрут.
Т
Турсунбаев
28 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Мы были 18 июня 2025 года. Ольга очень интересно провела экскурсию. Мы узнали много информации. Дети были в восторге. Спасибо огромное Вам Ольга!
Л
Лилия
25 июн 2025
Ольга заболела и с нами поехала гид Виктория. Объективно, она вообще не гид. Даже в качестве сопровождающего - это было очень слабо. Было видно, что ей некомфортно, она не уверена,
читать дальше

старалась держаться от нас в стороне. Особо ничего про Вьетнам не рассказала, на многие вопросы не могла ответить либо отвечала очень неуверенно, что у меня закрадывались сомнения в ее ответах.
Оба раза, когда мы шли (бежали) к теплоходу, она нас подгоняла, тк мы опаздываем, но в итоге стояли ждали минимум 10-15 минут еще. Остальные группы с гидами приходили спокойно ко времени.
Нас было 2 взрослых и 1 ребенок. Не совсем поняла почему экскурсия индивидуальная, когда мы всей толпой с другими группами передвигаемся в одной куче. Либо тогда напишите, что индивидуальный только трансфер от отеля. Опять же в описании нет информации, что будут шоу с животными. У меня было представление, что на острове обезьян мы будем в дикой природе. По факту мы за 6 минут насквозь пробежали через весь парк с дикими мартышками, тк «опаздывали» на теплоход. Причем по лицу гида было видно напряжение и суета. Она нас подгоняла. Потом стояли 15 минут ждали судно.
Ехали в основном из-за острова обезьян, но провели там ничтожно мало времени.

По соотношению цена/качество/подача материала $300 конечно очень дорого для подобного плана экскурсии.

Сама экскурсия скорее развлекательная, для очень неискушенного туриста возраста до 7 лет. Либо тех, кто любит фотографироваться с цветами и искусственными экспозициями. Шоу с мартышками на велосипеде и собачками на мотоцикле откинуло меня в прошлое. Да и в целом острова представляют собой больше парки, к ландшафту которого приложил руку человек, а не дикую природу.
Ребенку 8 лет более или менее понравилось.

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарю за отзыв. Да, я к сожалению действительно заболела и была вынуждена отправить другого гида что - бы не
читать дальше

заразить гостей. Программа развлекательная поэтому никаких серьёзных тем мы не затрагиваем, рассказываем только про острова и общую информацию по Вьетнаму. По времени конечно так- же необходим контроль потому что если не сядем во время на корабль, он уйдёт и потом отправка до материка или до следующего острова ложиться на туристов. Мы не хотим что бы у вас были доп расходы. Да, я понимаю что не приятно простоять 10 минут на причале но там так много фотозон что эти 1х минут гости как правило находят чем себя занять.
На острове обезьян все туристические компании проводят определённое время, дольше чем 1.30 туристам на этом острове оставаться запрещено. Политика администрации имеет свои законы и правила. Здесь мы уже ни чего не можем сделать как и с тем что добираемся все на общих карабликах. Индивидуальный формат здесь заключается в сопровождении гида именно вашей компании. А шоу обезьянок как правило приятный бонус для наших гостей. Обычно всех радуют когда обезьянки гордо показывают на что они способны. Острова прекрасны и очень красочны, искусственные цветы ещё поискать нужно.
Мне очень жаль что вам не понравилось на островах. Обычно наши гости в восхищении и даже нам гидам всегда приятно здесь находиться.

Анастасия
Анастасия
12 июн 2025
Замечательный гид и экскурсия!
Возможность покормить животных с руки- бесценно!
О
Ольга
16 апр 2025
Очень понравилась экскурсия, сам маршрут и как все организовано. Вовремя забрали из отеля, безопасно и с комфортом везде доставили. Куча прекрасных и незабываемых впечатлений! Очень рекомендую если хотите посмотреть красоту Вьетнама! Контактный зоопакт-отдельное удовольствие) Нам очень зашло! Комментарий от мужа: кулаки обезьянкам лучше не показывать))
Очень понравилась экскурсия, сам маршрут и как все организовано. Вовремя забрали из отеля, безопасно и с комфортом везде доставили. Куча прекрасных и незабываемых впечатлений! Очень рекомендую если хотите посмотреть красоту Вьетнама! Контактный зоопакт-отдельное удовольствие) Нам очень зашло! Комментарий от мужа: кулаки обезьянкам лучше не показывать))
Тина
Тина
16 апр 2025
Ольга всячески помогает, если вы в нячанге впервые… всегда была на связи, еще до экскурсии помогла со всеми советами, у нас заболел ребенок… буквально какие лекарства купить, в какую больницу
читать дальше

поехать… в день экскурсии у нас случился коллапс. . самочувствие ребенка… Ольга без проблем поехала с мужем по городу… показала отели, места… и мы благодаря ей переехали в фантастическое место 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Также Ольга помогла найти аниматора на день рождение дочки 🙏🏻🫶🏼 и мы смогли организовать потрясающую съемку с ней 🫶🏼💗 в общем от души рекомендую этого светлого человека☀️☀️☀️

Ольга всячески помогает, если вы в нячанге впервые… всегда была на связи, еще до экскурсии помогла
A
Alex
18 фев 2025
Все хорошо

