мы к сожалению не нашли. Заранее скажу, острова интересные если у вас есть дети, да в целом взрослым самостоятельно можно по ним погулять с кайфом.

Да, галочку по всем точкам экскурсионного маршрута мы поставили и формально сказать, что экскурсии не было я не могу. Но её НЕ БЫЛО.



Еда - Посредственно. она не отличается если ты возьмешь ее за 350.000 донгов сам, группой крупного туроператора за 50$ и отдельным за 300$. Отдельным минусом было, что даже не все блюда, например спринг-роллы или крокодил, из-за нашей малочисленности на стол нам даже не принесли.



Логистика. Был включен отдельный трансфер на катере, где нам настойчиво говорили, о том что за каждого доп. человека нам нужно доплатить по 70$, по итогу мы ехали в 10 местной глохнущей лодке, на 5-10 минут опережая групповые пармочики. Если вы едете не в сезон, обещаю, это пустая трата времени и денег.



Гид. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу, которым в целом я для нашей группы мог быть и сам, ведь знания о Вьетнаме и месте куда мы собрались, у меня были плюс-минус такие же и за оставшееся стойкое послевкусие, что я где-то в прошлой жизни ей сильно задолжал)))



П. с. Безусловно, каждый сам для себя решит, нужно ли ему это или нет. От себя хочу добавить, что если вы хотите качественный трансфер, интересного гида, индивидуальное отношение и хорошую еду на полдня на островах орхидей и обезьян за 300$ - то точно мимо😉