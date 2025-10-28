На кораблике мы объедем два утопающих в зелени и цветах острова и полюбуемся творениями природы и человека. Вы увидите нежные орхидеи и красивые статуи. Отдохнёте на пляжах и познакомитесь с мартышками. Пообедаете среди джунглей и узнаете о специфике жизни на островах.
Описание водной прогулки
- Остров орхидей с цветами и красивыми статуями. На территории есть парк, где вы сможете познакомиться со страусами, оленями и слонихой Леночкой, которая живёт здесь уже 20 лет. Также будет свободное время, чтобы отдохнуть на пляже и искупаться
- Обед (входит в стоимость). Мы угостим вас такой же экзотической пищей, как и сам остров! Мясо страуса, кальмары, рыба, рис с салатами — всё это будет на столе. А для настроения у нас всегда припасена бутылка вьетнамского рома с холодной колой
- Остров обезьян, утопающий в зелени и цветах. В 1970-х годах здесь открыли питомник для разведения мартышек. Но в 1990-м он прекратил существование, и животные разбежались по джунглям. Сейчас на острове работает туристический парк, где вас ждут около 3000 макак двух видов — Крабоед и Резус. Вы сможете покормить их и сделать забавные фото
Во время путешествия мы расскажем о характере и специфике животных, с которыми мы встретимся на островах. Познакомим вас с необычными особенностями местных жителей. И с удовольствием ответим на любые вопросы про Вьетнам.
Организационные детали
- Из Нячанга до порта поедем на микроавтобусе/легковом автомобиле Hyundai или Ford (20-30 мин)
- Трансфер из Камрани и других отдалённых от Нячанга курортов оплачивается дополнительно — от $30
- Прогулка по островам проходит на индивидуальном катере для 1-2 участников. Если ваша компания больше (3-6 человек), то вы можете без доплат прогуляться на общем катере или доплатить за индивидуальную поездку — от $70
- Мы соблюдаем правила безопасности: на судне есть спасательные жилеты (мы их надеваем во время поездки), у капитана — лицензия
- В стоимость всё включено, в том числе обед
- Детям с ростом ниже 1 метра — бесплатно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 312 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаютсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эдуард
28 окт 2025
Одни из самых бездарно потраченных денег.
Tripster для меня - место, где люди которые и так могут увидеть «базу» ищут лучшие маршруты, опытных гидов и яркие эмоции.
Так вот ничего из этого,
Tripster для меня - место, где люди которые и так могут увидеть «базу» ищут лучшие маршруты, опытных гидов и яркие эмоции.
Так вот ничего из этого,
Ольга
Ответ организатора:
Здравствуйте Эдуард, благодарю за отзыв. У каждого своё видение прекрасного. Северные Острова великолепны, заслуживают внимания и взрослых и детей. На
L
Lenar
18 авг 2025
На острова съездить стоит, там красиво! Не пожалеете если возьмете отдельную лодку чтобы не быть привязанным к остальным группам (1600kd). В целом для детей, да наверное и взрослым, развлечение интересное!
Люба
11 авг 2025
Нас с 9-летним сыном на экскурсии сопровождал гид Руслан, очень приятный и воспитанный молодой человек. Более 4 лет работает гидом во Вьетнаме, хорошо знаком с историей, обычаями и культурой. Нас
А
Алексей
10 авг 2025
Отличная насыщенная экскурсия. Между островами перемещались на лодках с другими группами, все равно удавалось проскакивать вперёд и всё самое интересное посмотреть без толп туристов. Отлично провели день.
О
Ольга
25 июл 2025
Ездили с сыном 16 лет, очень понравилось, и сами острова с животными и в принципе маршрут. Очень красиво! Нашему гиду Виктории большое спасибо за сопровождение! А также респект нашему водителю, я всегда удивляюсь, как можно ездить во Вьетнаме на авто среди байков).
Т
Турсунбаев
28 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Мы были 18 июня 2025 года. Ольга очень интересно провела экскурсию. Мы узнали много информации. Дети были в восторге. Спасибо огромное Вам Ольга!
Л
Лилия
25 июн 2025
Ольга заболела и с нами поехала гид Виктория. Объективно, она вообще не гид. Даже в качестве сопровождающего - это было очень слабо. Было видно, что ей некомфортно, она не уверена,
Ольга
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарю за отзыв. Да, я к сожалению действительно заболела и была вынуждена отправить другого гида что - бы не
Анастасия
12 июн 2025
Замечательный гид и экскурсия!
Возможность покормить животных с руки- бесценно!
Возможность покормить животных с руки- бесценно!
О
Ольга
16 апр 2025
Очень понравилась экскурсия, сам маршрут и как все организовано. Вовремя забрали из отеля, безопасно и с комфортом везде доставили. Куча прекрасных и незабываемых впечатлений! Очень рекомендую если хотите посмотреть красоту Вьетнама! Контактный зоопакт-отдельное удовольствие) Нам очень зашло! Комментарий от мужа: кулаки обезьянкам лучше не показывать))
Тина
16 апр 2025
Ольга всячески помогает, если вы в нячанге впервые… всегда была на связи, еще до экскурсии помогла со всеми советами, у нас заболел ребенок… буквально какие лекарства купить, в какую больницу
A
Alex
18 фев 2025
Все хорошо
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Фотопрогулка
до 18 чел.
Морское путешествие в Нячанге (всё включено!)
Отправляйтесь в незабываемое морское приключение в Нячанге! Снорклинг, рыбалка, сапбординг и вкусный обед на борту - всё для вашего удовольствия
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 11:00
12 ноя в 10:00
15 ноя в 11:00
$40 за человека
Водная прогулка
Острова Нячанга: хоппинг, снорклинг и лодочная вечеринка с барбекю
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$25.46 за человека
Водная прогулка
Снорклинг в морском заповеднике острова Мун
Снорклинг на острове Мун - это шанс увидеть живописные кораллы и тропических рыб в их естественной среде. Подходит для всех, кто любит море и природу
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$45 за человека