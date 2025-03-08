5 часов
Круиз
Круиз на яхте по бухте Нячанг (всё включено)
Искупаться в одной из самых красивых бухт мира, поплавать с маской и поужинать с видом на закат
Начало: У Музея океанографии
8 мар в 14:00
15 мар в 14:00
$1200 за всё до 6 чел.
5 часов
Круиз
Круиз по заливу Нячанга
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой
Начало: У центрального входа вашего отеля
«В стоимость всё включено: трансфер в порт из отеля в центре Нячанга и обратно, круиз, ужин, напитки»
Расписание: ежедневно в 15:30
8 мар в 15:30
9 мар в 15:30
$105 за человека
3.5 часа
Круиз
Романтический круиз с ужином
Погрузитесь в атмосферу романтики на борту джонки в Нячанге. Насладитесь коктейлями, ужином из морепродуктов и живой музыкой под звёздным небом
Начало: Ваш отель в Нячанге
«Насладитесь круизом в Нячанге с живой музыкой, неограниченным количеством коктейлей, ужином из морепродуктов с лобстером и бесплатными напитками»
Расписание: Ежедневно в 17:00.
8 мар в 17:00
9 мар в 17:00
$90 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Круизы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в марте 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 1200.
Заказывайте круизы и водные туры из Нячанга с гидом в 2025 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия