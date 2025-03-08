Найдено 3 экскурсии в категории « Круизы » в Нячанге на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На яхте 5 часов Круиз Круиз на яхте по бухте Нячанг (всё включено) Искупаться в одной из самых красивых бухт мира, поплавать с маской и поужинать с видом на закат Начало: У Музея океанографии $ 1200 за всё до 6 чел. Музыкальные теплоходы 5 часов Круиз Круиз по заливу Нячанга Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой Начало: У центрального входа вашего отеля «В стоимость всё включено: трансфер в порт из отеля в центре Нячанга и обратно, круиз, ужин, напитки» Расписание: ежедневно в 15:30 $ 105 за человека Музыкальные теплоходы 3.5 часа Круиз Романтический круиз с ужином Погрузитесь в атмосферу романтики на борту джонки в Нячанге. Насладитесь коктейлями, ужином из морепродуктов и живой музыкой под звёздным небом Начало: Ваш отель в Нячанге «Насладитесь круизом в Нячанге с живой музыкой, неограниченным количеством коктейлей, ужином из морепродуктов с лобстером и бесплатными напитками» Расписание: Ежедневно в 17:00. $ 90 за человека Другие экскурсии Нячанга

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Круизы»

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