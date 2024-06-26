Экскурсии с ужином в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Нячанге на русском языке, цены от $59. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ловля кальмара с потомственными моряками
2 отзыва
5.5 часов
Водная прогулка
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
«И предложу завершить рыбалку отличным ужином с маринованными грибочками, овощами-гриль и свежим морским уловом»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
28 дек в 18:00
29 дек в 18:00
$59 за человека
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
Круиз
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате
Начало: Ваш отель в Нячанге
«Испытайте гастрономическое удовольствие от ужина из пяти блюд из морепродуктов на борту, слушая серенады музыкантов»
Расписание: Ежедневно в 17:00.
Завтра в 17:00
27 дек в 17:00
$90 за человека
Вечерний круиз по заливу Нячанга с ужином (всё включено)
Музыкальные теплоходы
5 часов
Круиз
Круиз по заливу Нячанга
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой
Начало: У центрального входа вашего отеля
«В стоимость всё включено: трансфер в порт из отеля в центре Нячанга и обратно, круиз, ужин, напитки»
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
27 дек в 15:30
$98 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 июня 2024
    Ловля кальмара с потомственными моряками
    Плавали с Константином на ловлю кальмара в феврале, очень самобытная экскурсия!) все понравилось! Будьте готовы, что судно будет сильно качать и штормить)
    Плавали с Константином на ловлю кальмара в феврале, очень самобытная экскурсия!) все понравилось! Будьте готовы, чтоПлавали с Константином на ловлю кальмара в феврале, очень самобытная экскурсия!) все понравилось! Будьте готовы, что
  • В
    Валерий
    2 января 2024
    Ловля кальмара с потомственными моряками
    Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
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    Константину за чудесный новогодний праздник который, он нам устроил! Заранее узнал наши музыкальные, пищевые пристрастия. Мы не только занимались рыбалкой, но и наслаждались его исполнением и пением под гитару, а приготовленные им стейки и грибы на мангале были бесподобны. Все это дополнялось отличным знанием, его как гида, истории, обычаев и жизни Вьетнама рассказанную нам. Мы очень довольны! Спасибо Вам.

    Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла всеБыли с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла всеБыли с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла всеБыли с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ловля кальмара с потомственными моряками
  2. Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате
  3. Вечерний круиз по заливу Нячанга с ужином (всё включено)
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 98. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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