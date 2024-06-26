5.5 часов
Водная прогулка
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
«И предложу завершить рыбалку отличным ужином с маринованными грибочками, овощами-гриль и свежим морским уловом»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
28 дек в 18:00
29 дек в 18:00
$59 за человека
3.5 часа
Круиз
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате
Начало: Ваш отель в Нячанге
«Испытайте гастрономическое удовольствие от ужина из пяти блюд из морепродуктов на борту, слушая серенады музыкантов»
Расписание: Ежедневно в 17:00.
Завтра в 17:00
27 дек в 17:00
$90 за человека
5 часов
Круиз
Круиз по заливу Нячанга
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой
Начало: У центрального входа вашего отеля
«В стоимость всё включено: трансфер в порт из отеля в центре Нячанга и обратно, круиз, ужин, напитки»
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
27 дек в 15:30
$98 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 июня 2024Плавали с Константином на ловлю кальмара в феврале, очень самобытная экскурсия!) все понравилось! Будьте готовы, что судно будет сильно качать и штормить)
- ВВалерий2 января 2024Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «С ужином»
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